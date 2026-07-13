Cô bé buộc tóc 2 bên trong bức ảnh này giờ đã là sao Việt đình đám: Từng học trường cấp 3 nổi tiếng, Toán, Sử, Anh đều khá!

Mới đây, một bức hình cô bé khoảng 5 tuổi với gương mặt bầu bĩnh, mái tóc buộc hai bên và biểu cảm e thẹn đang chăm chú thổi nến trên chiếc bánh kem thu hút chú ý. Ít ai ngờ cô bé ngày nào nay đã trở thành một trong những "ngọc nữ" nổi tiếng của màn ảnh Việt: Ninh Dương Lan Ngọc.

Sinh năm 1990, Ninh Dương Lan Ngọc là cái tên quen thuộc với khán giả qua hàng loạt bộ phim điện ảnh, truyền hình và các chương trình giải trí. Không chỉ ghi dấu bằng ngoại hình xinh đẹp, cô còn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất và sức hút bền bỉ trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Lan Ngọc đến vào năm 2010 khi đảm nhận vai Nương trong bộ phim Cánh đồng bất tận của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Vai diễn giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh diều Vàng, đồng thời đưa tên tuổi đến gần hơn với công chúng.

Năm 2015, nữ diễn viên tiếp tục giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc hạng mục Điện ảnh tại Cánh diều Vàng với bộ phim Trúng số. Đến nay, cô vẫn là nữ diễn viên hiếm hoi hai lần nhận giải thưởng này ở hạng mục điện ảnh.

Ngoài các tác phẩm như Cua lại vợ bầu, Gái già lắm chiêu, 1990, Tấm Cám: Chuyện chưa kể..., Ninh Dương Lan Ngọc còn là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình thực tế. Tính cách hài hước, hoạt ngôn giúp cô được khán giả yêu mến, thậm chí ưu ái gọi bằng biệt danh "mẹ Cám" sau vai diễn trong phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể.

Trước khi trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, Lan Ngọc từng có quãng thời gian học sinh khá yên bình. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên chia sẻ mình được thầy cô, bạn bè yêu mến và học khá tốt, đặc biệt là các môn Toán, Lịch sử và Tiếng Anh.

Thời phổ thông, cô theo học tại Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức, TP.HCM), một trong những ngôi trường có truyền thống lâu đời và chất lượng đào tạo nổi bật của thành phố.

Ngôi trường hơn 60 năm tuổi, nhiều năm thuộc nhóm lấy điểm chuẩn cao

THPT Nguyễn Hữu Huân được thành lập năm 1962, ban đầu mang tên Trường Trung học Thủ Đức. Sau nhiều lần thay đổi tên gọi, đến tháng 10/1975, trường chính thức mang tên Nguyễn Hữu Huân.

Đến năm 2015, khi tròn hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, nhiều thế hệ học sinh ví von ngôi trường đã "lên chức cụ" bởi bề dày lịch sử hơn 50 năm. Hiện nay, trường đã có hơn 60 năm hoạt động và vẫn là một trong những địa chỉ giáo dục uy tín tại TP.HCM.

Giai đoạn từ cuối năm 2003 đến đầu năm 2005, trường được đầu tư xây dựng mới với khuôn viên rộng hơn 16.000 m², gồm 37 phòng học cùng nhiều phòng chức năng hiện đại.

Điểm chuẩn luôn ở nhóm cao

Nhiều năm qua, THPT Nguyễn Hữu Huân luôn nằm trong nhóm trường công lập có mức điểm chuẩn đầu vào cao tại TP.HCM.

Cụ thể, điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường qua các năm như sau:

2026 - 2027: 24,25 điểm 2025 - 2026: 23,5 điểm 2024 - 2025: 23,25 điểm 2023 - 2024: 23,75 điểm 2022 - 2023: 23,25 điểm

Mức điểm này cho thấy sức hút ổn định của ngôi trường đối với học sinh lớp 9, đồng thời phản ánh chất lượng đầu vào và truyền thống đào tạo của trường trong nhiều năm.

Năm học 2026, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân tuyển 700 học sinh, tương đương 16 lớp 10. Trong số này, trường có 2 lớp Tiếng Anh tích hợp, còn lại là hệ đại trà.

Ngoài các môn học bắt buộc, trường có đầy đủ các môn lựa chọn, gồm: Lý, Hóa, Sinh, Địa, Tin học, Giáo dục kinh tế pháp luật, Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ. Học sinh có thể chọn ngoại ngữ hai là tiếng Nhật, Trung hoặc Hàn.

Không chỉ có thành tích học tập nổi bật, THPT Nguyễn Hữu Huân còn được nhiều học sinh yêu thích bởi khuôn viên xanh, nhiều góc chụp ảnh đẹp. Mỗi mùa phượng nở hay dịp lễ bế giảng, khuôn viên trường lại trở thành địa điểm lưu giữ kỷ niệm của nhiều thế hệ học sinh.

(tổng hợp)