Không ít người từng cho rằng bán xôi hay bán cà phê vỉa hè là công việc vất vả, thu nhập khiêm tốn. Thế nhưng thực tế, nhiều chủ quán lại sở hữu cuộc sống đáng mơ ước với những chuyến du lịch khắp thế giới. Nhiều người vẫn mặc định rằng bán hàng vỉa hè hay mưu sinh với một gánh xôi, xe cà phê đồng nghĩa với cuộc sống chật vật, thu nhập chỉ đủ trang trải qua ngày. Thế nhưng, mạng xã hội thời gian gần đây liên tục xuất hiện những trường hợp khiến không ít người phải thay đổi suy nghĩ.

Chị Hồng sáng đứng xe xôi, tối bay hạng thương gia qua Pháp

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục chia sẻ đoạn video về một xe xôi nhỏ nằm trên đường Nguyễn Việt Hồng (TP. Cần Thơ). Điều khiến hàng xôi này bất ngờ nổi tiếng không phải vì một món ăn đặc biệt hay công thức gia truyền, mà lại đến từ... chính bà chủ.

Trong video, chị Hồng xuất hiện với hình ảnh vô cùng giản dị. Mỗi sáng, chị đứng bên chiếc xe xôi nhỏ, ăn mặc đơn giản, thoăn thoắt gói từng phần xôi cho khách. Nhìn từ bên ngoài, nhiều người đều nghĩ đây chỉ là một quán ăn bình dân như bao hàng rong khác.

Tiệm xôi ở Cần Thơ, giá chỉ từ 20.000 đồng của chị Hồng gây bão mạng. Nguồn: xoilachuoi77nvh

Thế nhưng, khi xem tiếp những hình ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân của chị, không ít người phải "quay xe". Hóa ra, sau những buổi bán xôi, chị Hồng lại có cuộc sống khiến nhiều người ao ước khi thường xuyên đi du lịch trong và ngoài nước.

Sáng bán xôi, tối chị bay hạng thương gia qua Pháp khiến dân tình "choáng váng". Nguồn: xoilachuoi77nvh

Không chỉ check-in khắp Việt Nam, chị còn nhiều lần sang nước ngoài, thậm chí di chuyển bằng máy bay hạng thương gia. Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, chị từng đến Pháp, Hàn Quốc để ngắm mùa lá vàng, sang Nhật Bản thưởng thức bò Kobe và ngắm tuyết, ghé Áo chụp ảnh bên hồ nước thơ mộng, trải nghiệm du thuyền tại Thượng Hải (Trung Quốc) hay tận hưởng biển xanh ở Boracay (Philippines).

Không chỉ du lịch trong nước, chị còn bay qua Nhật Bản ngắm tuyết, qua Hàn Quốc ngắm lá vàng

Bà chủ hàng xôi khoe ảnh hết sức lung linh ở Trung Quốc

Chán du lịch châu Á thì chị lại sang châu Âu

Sự đối lập giữa hình ảnh buổi sáng bán xôi trên vỉa hè và những chuyến du lịch sang trọng nhanh chóng khiến dân mạng thích thú. Dưới phần bình luận, nhiều người hài hước để lại loạt câu nói gây cười như: "Thấy cũng thương mà là thương cho mình", "Mình thì thương chị, còn chị thì thương gia", "Sáng bán xôi, tối đi vòng quanh thế giới", hay "Chị sang Pháp lấy xúc xích về bán xôi hả chị?".

Chị Phương bán cà phê vỉa hè, tiết lộ doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng

Không chỉ có chị Hồng, chị Phương - chủ một quán cà phê vỉa hè cũng từng khiến mạng xã hội bất ngờ khi chia sẻ nguồn thu từ công việc kinh doanh và làm tiếp thị liên kết trên TikTok.

Hiện kênh TikTok của chị thu hút hơn 391.000 người theo dõi. Nội dung chủ yếu xoay quanh việc hướng dẫn pha chế và chia sẻ kinh nghiệm bán cà phê như cách ủ cốt trà, làm bạc xỉu, sữa chua dâu đá xay, matcha đá xay, sen dừa matcha, kem muối... Đồng thời, chị cũng gắn giỏ hàng bán các nguyên liệu, máy móc, dụng cụ pha chế và nhiều sản phẩm liên quan.

Chị Phương thường xuyên chia sẻ các công thức pha chế cà phê, trà trên kênh TikTok 391 nghìn người theo dõi. Nguồn: Phương Coffee

Trong một video đăng ngày 1/4, chị cho biết hoa hồng từ hoạt động tiếp thị liên kết trong tháng 3 đạt khoảng 305 triệu đồng. Sau khi trừ các đơn hàng hủy, hoàn trả, số tiền thực nhận còn khoảng 236 triệu đồng.

Đến cuối tháng 4, chị tiếp tục công bố kết quả mới với GMV đạt khoảng 3 tỷ đồng, hoa hồng ước tính gần 294 triệu đồng và số tiền thực lĩnh khoảng 260 triệu đồng.

Theo chia sẻ của chị Phương, tổng kết bốn tháng đầu năm 2026, doanh số hàng hóa (GMV) từ hoạt động tiếp thị liên kết đạt khoảng 8,007 tỷ đồng, với tổng hoa hồng ước tính 791 triệu đồng.

Nhiều người bất ngờ khi chị Phương chia sẻ rằng thu nhập cả tháng lên đến hơn 200 triệu, có tháng gần 300 triệu đồng. Nguồn: Phương Coffee

Những con số này nhanh chóng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Dưới các video, nhiều cư dân mạng bình luận: "Một tháng của chị bằng em làm mấy năm", "Xin vía bán hàng của chị", hay "Em không bán cà phê nhưng làm theo công thức chị hướng dẫn thì cả nhà đều khen ngon".

Đáng chú ý, thay vì giữ bí quyết riêng, chị Phương thường xuyên chia sẻ miễn phí các công thức pha chế, kinh nghiệm bán hàng cũng như cách xây dựng nội dung trên mạng xã hội. Mỗi khi nhận được lời khen hay xin "vía", chị đều vui vẻ tương tác và động viên những người đang bắt đầu kinh doanh.

Dân tình liên tục vào "xia vía" bán hàng giỏi như chị. Nguồn: Phương Coffee

Có thể thấy, những câu chuyện như chị Hồng hay chị Phương cho thấy diện mạo của việc kinh doanh nhỏ lẻ ngày nay đã có nhiều thay đổi. Một gánh xôi hay quán cà phê vỉa hè không đồng nghĩa với cuộc sống khó khăn. Với sự nhạy bén trong kinh doanh, biết tận dụng mạng xã hội và xây dựng tệp khách hàng, nhiều người vẫn có thể tạo dựng nguồn thu nhập đáng mơ ước từ những công việc tưởng chừng rất bình dị.