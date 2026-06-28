Có thời điểm, chỉ một bức ảnh mặc đồng phục tiếp viên cũng đủ giúp cô gái này trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Đài Loan (Trung Quốc). Không hoạt động trong showbiz, cũng không phải người mẫu chuyên nghiệp, nhưng nhờ ngoại hình nổi bật cùng phong cách dịu dàng, Yu Ting Chen từng được truyền thông ưu ái gọi là "Hầu Bội Thần của China Airlines", thậm chí gắn với danh xưng "mỹ nhân số 1" của hãng hàng không này.

Gần 10 năm trôi qua, cô không còn làm tiếp viên hàng không. Hiện tại, Yu Ting Chen đã lập gia đình, có hai con và theo đuổi công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, nơi cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường, những chuyến du lịch và hình ảnh của tổ ấm nhỏ.

Nữ tiếp viên từng gây sốt vì xinh như búp bê

Khoảng năm 2017, Yu Ting Chen (sinh năm 1993) là một trong những nữ tiếp viên hàng không được nhắc đến nhiều nhất tại Đài Loan (Trung Quốc).

Thời điểm đó, chỉ một bức ảnh cô mặc đồng phục China Airlines được chia sẻ trên các diễn đàn cũng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, khiến cái tên Yu Ting Chen phủ sóng khắp mạng xã hội.

Nữ tiếp viên hàng không nổi tiếng với tấm ảnh chụp góc nghiêng.

Sở hữu gương mặt mang vẻ đẹp "baby", làn da trắng, nụ cười ngọt ngào cùng phong thái dịu dàng, Yu Ting Chen nhanh chóng được truyền thông gọi là "hoa khôi China Airlines". Không ít người cho rằng cô hội tụ đầy đủ hình ảnh mà nhiều người vẫn nghĩ về một nữ tiếp viên hàng không: Trẻ trung, thanh lịch và luôn tạo cảm giác thân thiện.

Sau khi nổi tiếng, trang Facebook và Instagram của Yu Ting Chen cũng thu hút lượng lớn người theo dõi. Nhiều người khen ngợi cô sở hữu vẻ ngoài chẳng khác gì búp bê. Bên cạnh những bức ảnh trong bộ đồng phục tiếp viên, cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường ngày, những chuyến du lịch, khám phá ẩm thực cũng như niềm yêu thích với bộ môn chạy bộ để duy trì vóc dáng và sức khỏe.

Yu Ting Chen năm 2017.

Yu Ting Chen những năm sau đó vẫn gây sốt với visual như búp bê.

Rời nghề tiếp viên, trở thành influencer và tận hưởng cuộc sống bên gia đình

Sau khi rời ngành hàng không, Yu Ting Chen chuyển hướng sang làm sáng tạo nội dung toàn thời gian.

Trang Instagram của cô hiện có khoảng 121.000 người theo dõi, chủ yếu xoay quanh các nội dung về du lịch, thời trang, làm đẹp, ẩm thực và cuộc sống gia đình.

Nếu như trước đây hình ảnh gắn liền với đồng phục tiếp viên thì hiện tại, trang cá nhân của cô gần như ngập tràn những bộ ảnh tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp hay các chuyến du lịch trong và ngoài Đài Loan.

Yu Ting Chen hiện tại.

Phong cách thời trang của Yu Ting Chen cũng thay đổi theo thời gian. Cô theo đuổi hình ảnh nữ tính, thanh lịch nhưng vẫn gợi cảm, thường lựa chọn những bộ váy nhẹ nhàng, đồ nghỉ dưỡng hoặc bikini trong các chuyến du lịch. Nhiều người nhận xét nhan sắc của cô gần như không thay đổi nhiều so với thời còn làm tiếp viên.

Bên cạnh việc hợp tác với các thương hiệu trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp và du lịch, Yu Ting Chen cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như đưa các con đi chơi, nghỉ dưỡng cùng gia đình hay tận hưởng những ngày cuối tuần bên người thân.

Hiện Yu Ting Chen đã kết hôn và là mẹ của hai em bé.

Yu Ting Chen và chồng.

Cựu tiếp viên hàng không thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh gia đình lên mạng xã hội.

Trên mạng xã hội, cô nhiều lần đăng tải hình ảnh chồng và các con trong những dịp đặc biệt hoặc các chuyến du lịch. Theo những thông tin được chia sẻ công khai, chồng cô làm việc tại thương hiệu chuyên về hệ thống ống xả hiệu suất cao dành cho các dòng xe thể thao và siêu xe.

Khác với giai đoạn được biết đến nhờ nghề tiếp viên hàng không, cuộc sống hiện tại của Yu Ting Chen được nhiều người theo dõi nhận xét mang màu sắc của một lifestyle influencer.

Cô thường xuyên check-in tại các khu nghỉ dưỡng, spa, nhà hàng, khu cắm trại cao cấp cũng như nhiều điểm du lịch trong và ngoài Đài Loan.

Cô đi du lịch ở nhiều nơi.

Dù không còn xuất hiện trong bộ đồng phục tiếp viên quen thuộc, Yu Ting Chen vẫn duy trì sức hút trên mạng xã hội nhờ hình ảnh chỉn chu, phong cách sống tích cực và cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Từ cô gái từng khiến mạng xã hội Đài Loan "náo loạn" chỉ với vài bức ảnh trong màu áo tiếp viên năm nào, Yu Ting Chen giờ đã bước sang một chương mới của cuộc sống: Là một người mẹ, một nhà sáng tạo nội dung và tiếp tục truyền cảm hứng về phong cách sống thông qua những chuyến đi cùng gia đình.

Ảnh: IGNV