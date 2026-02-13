Đã là 27 tháng Chạp, mùi hương trầm, mùi lá mùi già đã bắt đầu len lỏi trong từng ngõ nhỏ. Đây là lúc sự hối hả chạm đỉnh, ai cũng vội vã với những danh sách dài dằng dặc những thứ cần mua, những món nợ cần trả. Thế nhưng, giữa dòng người ngược xuôi ấy, có 3 chòm sao lại nhận được sự ưu ái kỳ lạ của vũ trụ đúng vào ngày 27 tháng Chạp. Không chỉ là chuyện tiền bạc rủng rỉnh "ting ting" về tài khoản, mà còn là sự bình an, may mắn đến ngỡ ngàng, như thể mọi khó khăn của cả năm qua chỉ là bước đệm cho cú "lội ngược dòng" rực rỡ này. Cùng xem ai là những người may mắn được "xướng tên" trong bảng vàng tài lộc ngày 27 Tết này.

1. Kim Ngưu

Nếu phải tìm một quán quân cho sự sung túc ngày 27 Tết này, không ai khác chính là Kim Ngưu. Vốn nổi tiếng là chòm sao thực tế, chăm chỉ và biết vun vén, ngày 27 tháng Chạp chính là lúc "cây táo nở hoa" sau bao ngày bạn miệt mài gieo trồng. Một nguồn năng lượng tài chính cực mạnh đang chiếu rọi vào cung tài lộc của Kim Ngưu, biến ngày 27 tháng Chạp trở thành "ngày vàng" theo đúng nghĩa đen.





Bạn sẽ thấy mọi thứ 27 tháng Chạp trôi chảy đến lạ lùng. Có thể buổi sáng bạn thức dậy với một chút lo lắng về những khoản chi tiêu vượt mức cho cái Tết, nhưng đừng lo, đến trưa hoặc chiều, tin vui sẽ ập đến. Đó có thể là tiếng ting ting của lương thưởng về muộn nhưng "đậm" hơn dự kiến, hoặc một khoản lợi nhuận từ việc kinh doanh tay trái bỗng dưng tăng vọt. Với những Kim Ngưu làm kinh doanh, 27 tháng Chạp khách khứa ra vào nườm nượp, hàng hóa trôi chảy, doanh số một ngày bằng cả tháng cộng lại.

Cái hay của Kim Ngưu 27 tháng Chạp không chỉ là kiếm được tiền, mà còn là giữ được tiền. Bạn sẽ tìm được những món đồ Tết ưng ý với giá hời không tưởng, hay mua được chậu quất, cành đào thế đẹp mà giá lại "mềm" như cho. Sự nhạy bén của bạn 27 tháng Chạp đạt đỉnh, giúp bạn giải quyết gọn gàng mọi áp lực tài chính, để thảnh thơi kê cao gối ngủ ngon, chờ đón giao thừa với một tâm thế của người chiến thắng.

2. Cự Giải

Khác với sự ồn ào của tiền bạc bên Kim Ngưu, may mắn của Cự Giải trong ngày 27 Tết lại mang màu sắc của sự bình yên và hạnh phúc gia đình – thứ mà tiền vàng đôi khi không mua nổi. Đối với những chú Cua nhạy cảm, Tết đôi khi là áp lực vô hình của việc dọn dẹp, bếp núc, đối nội đối ngoại. Nhưng 27 tháng Chạp, gánh nặng ấy bỗng hóa nhẹ tênh nhờ sự xuất hiện của những "quý nhân" ngay trong nhà.





Ngày 27 tháng Chạp, Cự Giải sẽ cảm nhận được sự kết nối sâu sắc và ấm áp lạ thường với những người thân yêu. Có thể là chồng bạn bỗng nhiên xắn tay áo lao vào dọn nhà cùng vợ mà không cần nhắc nhở, hay những đứa con ngoan ngoãn lạ thường, giúp mẹ bày biện mâm ngũ quả. Không khí trong nhà 27 tháng Chạp tràn ngập tiếng cười và sự thấu hiểu, xóa tan mọi xích mích hay hiểu lầm cũ kỹ.

Hơn thế nữa, vận đào hoa của Cự Giải độc thân cũng cực vượng trong ngày này. Giữa dòng người đi sắm Tết, hay trong một buổi tất niên muộn với bạn bè, bạn rất dễ lọt vào "mắt xanh" của một ai đó, người mà sẽ mang lại cho bạn cảm giác an toàn và che chở. Đây là ngày mà trực giác của Cự Giải cực kỳ nhạy bén, hãy tin vào những linh cảm của mình, dù là chọn mua một bó hoa lay ơn hay quyết định đi thăm một người họ hàng xa, tất cả đều sẽ mang lại cho bạn những niềm vui bất ngờ và lộc lá về tinh thần.

3. Nhân Mã

Nhân Mã, đứa con của tự do và lửa, sẽ đón ngày 27 Tết với một tâm thế tưng bừng và rực rỡ nhất. Nếu bạn đang lo lắng về những chuyến đi, những kế hoạch di chuyển về quê hay đi du lịch, thì hãy yên tâm, 27 tháng Chạp là ngày "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" dành cho bạn. Những rắc rối như tắc đường, delay hay hỏng hóc xe cộ dường như tự động né tránh Nhân Mã, để hành trình của bạn suôn sẻ như trải thảm đỏ.





Nhưng điều tuyệt vời nhất của Nhân Mã trong ngày 27 tháng Chạp này chính là "lộc rơi lộc vãi". Bạn có khả năng trúng thưởng rất cao, từ những chương trình bốc thăm may mắn ở siêu thị, cho đến những trò chơi vui vẻ trên mạng xã hội hay lì xì sớm từ đồng nghiệp. Dường như thần may mắn đang đi theo từng bước chân của bạn, biến mọi việc bạn chạm vào đều thành niềm vui. Không khí lạc quan của Nhân Mã 27 tháng Chạp cũng có sức lan tỏa mạnh mẽ, bạn đi đến đâu là tiếng cười theo đến đó, khiến bạn trở thành tâm điểm của mọi cuộc vui.

Công việc tồn đọng cũng được giải quyết nhanh gọn nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người xung quanh. 27 tháng Chạp , Nhân Mã không cần phải cố gắng quá nhiều, cứ là chính mình, cứ vui vẻ và phóng khoáng, vũ trụ sẽ tự động sắp xếp để những điều tốt đẹp nhất rơi vào lòng bạn. Một tin vui từ phương xa, có thể là từ một người bạn cũ hay một cơ hội công việc mới cho ra Giêng, cũng rất dễ xuất hiện vào cuối ngày, chốt lại một ngày 27 Tết hoàn hảo.

Ngày 27 Tết, dù bạn thuộc chòm sao nào, cũng hãy nhớ rằng tâm thế đón nhận quyết định tất cả. Với Kim Ngưu, Cự Giải và Nhân Mã, 27 tháng Chạp là món quà tuyệt vời mà vũ trụ ban tặng để khép lại một năm cũ nhiều biến động. Hãy mở rộng lòng mình, mỉm cười thật tươi và đừng quên chia sẻ sự may mắn này đến những người xung quanh. Bởi lẽ, niềm vui khi được sẻ chia sẽ là niềm vui nhân đôi, và lộc lá khi được tán đi sẽ là khởi đầu cho một mùa bội thu mới đang chờ phía trước.

Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.