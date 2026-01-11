Chỉ còn vài tuần nữa, hôn lễ của Phương Nhi và chồng thiếu gia Minh Hoàng sẽ chính thức diễn ra. Trước đó khoảng một năm, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi và thực hiện nghi thức quan trọng trong không khí riêng tư, kín đáo tại Thanh Hoá. Từ cột mốc này, cuộc sống của Á hậu Phương Nhi cũng bước sang một chương hoàn toàn khác, lặng lẽ nhưng đầy đủ và viên mãn hơn.

Sau lễ ăn hỏi, Phương Nhi khóa các nền tảng mạng xã hội, rút khỏi guồng quay showbiz và không còn xuất hiện tại các sự kiện giải trí như trước. Thay vì hình ảnh một nàng hậu gen Z thường xuyên được săn đón, Phương Nhi chọn lùi về phía sau ánh đèn, tập trung cho đời sống cá nhân và gia đình nhỏ của mình.

Những hình ảnh hiếm trong lẽ ăn hỏi của Phương Nhi vào đầu tháng 1/2025 (Ảnh: Đi soi sao đi)

Từ cột mốc này, cuộc sống của Phương Nhi đã có nhiều thay đổi (Ảnh: Đỗ Long)

Trong suốt một năm qua, những khoảnh khắc hiếm hoi Phương Nhi lộ diện đều nhanh chóng gây chú ý. Cô thường xuyên xuất hiện sánh đôi cùng chồng, từ những chuyến du lịch trong và ngoài nước cho đến các buổi xem concert, hoạt động giải trí đời thường. Dễ nhận thấy Minh Hoàng luôn đồng hành sát sao, dành cho vợ sự quan tâm và cưng chiều tinh tế. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, cặp đôi đều được nhận xét là mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.

Sau lễ ăn hỏi, Phương Nhi và chồng thường xuyên cùng nhau đi du lịch nước ngoài (Ảnh: MXH)

Phương Nhi và chồng cùng nhau dự rất nhiều concert, sự kiện âm nhạc nhưng chỉ xuất hiện lặng lẽ ở khu vực khán đài (Ảnh: Đi soi sao đi)

Từ cuộc sống đến công việc, Phương Nhi luôn có chồng đồng hành (Ảnh: @Vnbeauty)

Đáng chú ý, Phương Nhi không còn tham gia các hoạt động showbiz, nhưng vẫn xuất hiện trong những sự kiện mang tính xã hội, cộng đồng cùng gia đình nhà chồng. Trong các dịp này, nàng hậu luôn ghi điểm bởi hình ảnh chỉn chu, phong thái điềm đạm. Cô thường ngồi cạnh chị dâu, tương tác tự nhiên với các thành viên trong gia đình, toát lên cảm giác hòa nhập và thân thuộc. Nhiều người nhận xét, chỉ cần nhìn thần sắc rạng rỡ và sự thoải mái của Phương Nhi cũng đủ thấy cô đã rất thoải mái, thực sự trở thành một phần của gia đình doanh nhân giàu có này.

Phương Nhi lên sóng truyền hình khi cùng nhà chồng tham gia sự kiện tổ chức tại tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội) (Ảnh: MXH)

Phương Nhi rạng rỡ cùng Minh Hoàng tham dự lễ trao giải Khoa học - Công nghệ toàn cầu VinFuture 2025 được diễn ra tại Hà Nội hồi tháng 12 (ảnh: Như Hoàn)

Phương Nhi được khen xinh xắn, trưởng thành hơn (ảnh: Như Hoàn)

So với thời điểm còn hoạt động sôi nổi trong showbiz, Phương Nhi hiện tại mang hình ảnh trưởng thành và nền nã hơn. Không còn ồn ào truyền thông, không phát ngôn gây chú ý, nàng hậu chọn cách xuất hiện vừa đủ, đúng lúc. Chính sự kín tiếng này lại khiến mỗi lần Phương Nhi lộ diện đều nhanh chóng gây bão, được cộng đồng mạng bàn tán vì vẻ ngoài ngày càng tươi tắn, khí chất ổn định và cuộc sống dường như rất yên ấm.

Nhìn lại một năm hôn nhân, có thể thấy Phương Nhi đã bước ra khỏi hình ảnh nàng hậu của showbiz để trở thành một người phụ nữ của gia đình. Cuộc sống hiện tại của cô không còn náo nhiệt, nhưng đổi lại là sự đồng hành, bình yên và cảm giác viên mãn.

Cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới trong 2 ngày 22/1 và 23/1 tại một trong những khu resort sang trọng thuộc sở hữu của tập đoàn nhà chú rể. Khách mời dự đám cưới của Phương Nhi và chồng có quy định dresscode trang phục với màu sắc phong phú thiên về phong cách nhẹ nhàng, tươi tắn. Đặc biệt nhất, trong lịch trình đám cưới của Á hậu Phương Nhi còn có hoạt động chưa từng xuất hiện trong các hôn lễ showbiz chính là giải đấu thể thao được tổ chức vào sáng 23/1.