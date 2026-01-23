Vào khoảng 4h20' sáng ngày 20/1 theo giờ địa phương, một vụ va chạm xe đã xảy ra trên tuyến đường cao tốc hướng về Klang (Malaysia), khi một chiếc Honda HR-V đâm vào đuôi một chiếc Proton Suprima ở làn bên phải khiến cả hai xe phải dừng lại. Vào thời điểm này, những người liên quan bước xuống để kiểm tra hư hỏng.

Không lâu sau, một chiếc Mercedes-Benz màu bạc di chuyển cùng chiều đã không kịp tránh và lao thẳng vào nhóm người đang đứng bên đường, tông trúng 3 nạn nhân. Cú va chạm kinh hoàng được quay lại nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh chiếc ô tô bị đâm trên cao tốc

Cảnh sát Malaysia xác nhận tài xế và hành khách trên chiếc Honda HR-V đã tử vong tại hiện trường do chấn thương sọ não và đa chấn thương. Trong khi đó, tài xế chiếc Proton Suprima cùng tài xế điều khiển chiếc Mercedes-Benz bị thương và được đưa tới Bệnh viện Shah Alam cấp cứu.

Người lái chiếc Mercedes, 31 tuổi, được xác định bị gãy chân. Cảnh sát đã thu mẫu máu và nước tiểu để xét nghiệm độc chất và đang chờ kết quả đầy đủ. Các nhà chức trách chưa công bố chi tiết về tốc độ cũng như nồng độ cồn của tài xế, nhưng cho biết họ đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chiếc ô tô va chạm trên cao tốc khiến ít nhất 2 người tử vong

Federal Highway (Xa lộ Liên bang) là tuyến đường huyết mạch đông đúc nối Kuala Lumpur với các khu vực phía tây Malaysia, và những vụ va chạm nghiêm trọng trên tuyến này thường gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng.

Nguồn: CNA