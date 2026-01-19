Khoảng 400 hành khách trên hai đoàn tàu

Theo các quan chức, ít nhất 21 người đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương sau vụ va chạm.

Vụ tai nạn xảy ra gần thị trấn Adamuz, thuộc tỉnh Cordoba, cách thủ đô Madrid khoảng 360 km về phía nam. Thị trưởng Adamuz, ông Rafael Moreno, cho biết số người thiệt mạng có thể vượt quá 20 và cảnh báo con số này nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng khi trời sáng.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Reuters)

“Lực va chạm là cực kỳ mạnh. Chúng tôi có thể sẽ còn tìm thấy thêm thi thể,” ông Moreno nói, đồng thời cho biết cần sử dụng máy móc hạng nặng để di dời các mảnh kim loại méo mó của đoàn tàu và tìm kiếm thêm nạn nhân.

Báo El Pais đưa tin, lái tàu 27 tuổi của chuyến tàu chạy tuyến Madrid đến Huelva, đoàn tàu bị đâm trúng, nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng.

Theo nhà chức trách, trên hai đoàn tàu có khoảng 400 hành khách, chủ yếu là người Tây Ban Nha di chuyển đến và rời Madrid sau kỳ nghỉ cuối tuần. Hiện chưa rõ có bao nhiêu du khách nước ngoài trên tàu, do tháng 1 không phải mùa cao điểm du lịch tại Tây Ban Nha.

“Tôi vẫn còn run rẩy. Có rất nhiều người bị thương,” chị Maria San José, 33 tuổi, hành khách trên chuyến tàu cao tốc Malaga đi Madrid, đoàn tàu bị trật bánh đầu tiên, nói với El Pais.

Một hành khách khác trên đoàn tàu thứ hai nói với đài truyền hình quốc gia TVE: “Mọi người la hét, hành lý rơi khỏi giá để đồ. Tôi đi chuyến tàu đến Huelva, ngồi ở toa thứ tư, toa cuối, may mắn là tôi ở đó.”

El Pais cho biết đoàn tàu thứ hai, do hãng đường sắt nhà nước Renfe vận hành, đang chạy với tốc độ khoảng 200 km mỗi giờ tại thời điểm va chạm. Tốc độ của đoàn tàu đầu tiên khi bị trật bánh hiện vẫn chưa được làm rõ.

Nguyên nhân tai nạn chưa được xác định

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Oscar Puente cho biết tại cuộc họp báo ở ga Atocha, Madrid, rằng nguyên nhân vụ tai nạn hiện vẫn chưa rõ. Ông mô tả việc tàu trật bánh trên một đoạn đường thẳng là “thực sự kỳ lạ”, đồng thời cho biết đoạn đường ray này mới được nâng cấp vào tháng 5 năm ngoái.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h45 ngày 18/1 (giờ địa phương), chỉ khoảng 10 phút sau khi đoàn tàu Iryo rời ga Cordoba để đi Madrid. Theo thông báo của Adif, đơn vị quản lý mạng lưới đường sắt Tây Ban Nha, đoàn tàu Iryo 6189 chạy tuyến Malaga đi Madrid đã trật bánh tại Adamuz và lao sang đường ray bên cạnh, va chạm với đoàn tàu chạy tuyến Madrid đi Huelva, khiến cả hai đoàn tàu đều bị trật bánh.

Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Puente cho biết phần lớn các nạn nhân thiệt mạng và bị thương nằm ở hai toa đầu của đoàn tàu Renfe Alvia, đoàn tàu bị đâm và rơi xuống taluy. Toa đầu có 37 người và toa thứ hai có 16 người trên khoang.

Đoàn tàu Iryo có hơn 300 hành khách, trong khi đoàn tàu Renfe chở khoảng 100 người.

Cảnh tượng kinh hoàng

Ông Paco Carmona, chỉ huy lực lượng cứu hỏa tỉnh Cordoba, cho biết đoàn tàu Iryo đã được sơ tán trong vòng vài giờ sau tai nạn, nhưng các toa của đoàn tàu Renfe bị hư hại nghiêm trọng, kim loại và ghế ngồi biến dạng.

“Vẫn còn người mắc kẹt. Chúng tôi đang tập trung đưa họ ra khỏi những khu vực rất hẹp,” ông nói. “Chúng tôi phải di chuyển các thi thể để tiếp cận những người có thể còn sống. Đây là một nhiệm vụ vô cùng phức tạp.”

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã hủy lịch làm việc ngày thứ Hai để tập trung xử lý thảm kịch. Hoàng gia Tây Ban Nha cho biết Nhà vua và Hoàng hậu đang theo dõi sát sao diễn biến vụ việc. Nhiều đại sứ quán nước ngoài cũng đã gửi tin nhắn cho nhân viên để xác nhận an toàn.

Các hành khách vẫn chưa khỏi hoảng loạn (Ảnh: Reuters)

Thị trưởng Adamuz cho biết ông là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường cùng cảnh sát địa phương và đã nhìn thấy một thi thể bị thương nặng nằm cách điểm va chạm vài mét. “Hiện trường thật sự kinh hoàng,” ông nói.

Hình ảnh từ truyền hình địa phương cho thấy một trung tâm tiếp nhận tạm thời đã được lập tại Adamuz, thị trấn khoảng 5.000 dân. Người dân địa phương mang theo thức ăn và chăn ấm hỗ trợ hành khách trong điều kiện nhiệt độ ban đêm xuống khoảng 6 độ C. Nhiều hành khách rơi nước mắt khi xuống xe buýt.

Nhà báo Salvador Jimenez của TVE, người có mặt trên đoàn tàu Iryo, chia sẻ, phần mũi của toa sau đoàn tàu nằm nghiêng, trong khi hành khách ngồi trên thân tàu bị lật. Ông cho biết hành khách đã dùng búa khẩn cấp đập vỡ cửa sổ để thoát ra ngoài và chứng kiến ít nhất hai người được đưa khỏi các toa tàu lật bằng cáng cứu thương.

Iryo là hãng vận tải đường sắt tư nhân, do tập đoàn đường sắt quốc doanh Italy Ferrovie dello Stato nắm cổ phần chi phối. Chuyến tàu gặp nạn là tàu Freccia 1000 chạy tuyến Malaga đi Madrid. Doanh nghiệp này cho biết vô cùng lấy làm tiếc về vụ việc và đã kích hoạt toàn bộ các quy trình khẩn cấp để phối hợp với cơ quan chức năng.

Về phía Renfe, hãng cho rằng việc tàu của mình trật bánh là do đoàn tàu Iryo lao vào đường ray. Renfe cho biết chủ tịch công ty đang trên đường tới hiện trường và hãng đang hỗ trợ hành khách cùng gia đình các nạn nhân. Adif đã quyết định tạm dừng toàn bộ dịch vụ đường sắt giữa Madrid và khu vực Andalucia.

Nguồn: Reuters, CNN