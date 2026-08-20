Dừng thu phí quản lý tài khoản giao thông

VETC tạm dừng và xin lỗi khách hàng

Sáng 20/8, VETC thông báo, doanh nghiệp quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Theo VETC, doanh nghiệp ghi nhận các phản ánh liên quan đến chính sách phí thời gian qua và thẳng thắn nhìn nhận quá trình xây dựng, truyền thông và dự kiến áp dụng chính sách chưa đầy đủ, chưa đáp ứng kỳ vọng, đồng thời chưa tạo được trải nghiệm tốt cũng như sự đồng thuận của khách hàng.

Đáng chú ý, VETC cho biết trên thực tế, hệ thống ví VETC chưa thực hiện khoản thu phí nào đến thời điểm hiện tại.

Doanh nghiệp cũng giải thích, tài khoản giao thông không thu phí. Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, tài khoản giao thông phải được kết nối với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử, thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.

Vì vậy, chính sách phí mà VETC đưa ra thời gian qua liên quan đến ví VETC - phương tiện thanh toán kết nối với tài khoản giao thông, chứ không phải phí quản lý tài khoản giao thông hay phí sử dụng đường bộ.

Các ví giao thông dừng thu phí duy trì tài khoản giao thông.

VETC cho biết ví VETC là dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và quản lý. Việc cung cấp dịch vụ đòi hỏi doanh nghiệp đầu tư hệ thống, thực hiện eKYC, bảo đảm an ninh, bảo mật, vận hành và đối soát 24/7, kết nối với ngân hàng, các đơn vị chuyển mạch và duy trì số dư của khách hàng tại tài khoản bảo đảm thanh toán độc lập.

Theo VETC, ví điện tử không phải tài khoản tiền gửi. Doanh nghiệp không được trả lãi hoặc sử dụng số dư trong ví của khách hàng để cho vay, đầu tư hay phục vụ hoạt động kinh doanh. VETC cho rằng các yêu cầu này nhằm bảo đảm an toàn cho tiền và giao dịch của khách hàng.

VETC cho biết, sẽ rà soát toàn diện chính sách, phân tích đặc thù và nhu cầu của từng nhóm khách hàng để xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp dự kiến công bố rõ các phương thức thanh toán hiện có và chi phí liên quan, đồng thời xây dựng mục tiêu, lộ trình kết nối thêm nhiều phương thức thanh toán để khách hàng chủ động lựa chọn giải pháp phù hợp.

Song song, VETC sẽ tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng, đơn vị chuyển mạch và đối tác liên quan nhằm tối ưu hệ thống vận hành, đề xuất các chính sách giảm chi phí phát sinh.

Doanh nghiệp cũng cho biết sẽ nghiên cứu, phát triển thêm các tiện ích và dịch vụ giá trị gia tăng để mang lại nhiều lợi ích hơn cho khách hàng sử dụng Ví VETC.

VETC đồng thời thừa nhận cần nghiêm túc rút kinh nghiệm về công tác truyền thông, quy trình xây dựng và áp dụng chính sách và xin lỗi khách hàng vì những băn khoăn, bất tiện và trải nghiệm chưa tốt trong thời gian qua.

Viettel Money dừng thu phí xử lý giao dịch qua trạm

Viettel Money cũng thông báo dừng chính sách thu phí xử lý giao dịch qua trạm.Theo doanh nghiệp, mức phí trước đó là 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp.

Viettel Money cho biết, quyết định được đưa ra trên tinh thần lắng nghe và đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu, sau khi ghi nhận những ý kiến đóng góp liên quan đến chính sách phí trong thời gian qua.

Doanh nghiệp cam kết đặt quyền lợi khách hàng làm nguyên tắc xuyên suốt trong các chính sách và quyết định dịch vụ, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng theo hướng minh bạch, thuận tiện và mang lại lợi ích thiết thực.

Việc VETC tạm dừng chính sách phí ví VETC và Viettel Money dừng thu phí xử lý giao dịch qua trạm diễn ra trong bối cảnh chính sách phí đối với các dịch vụ thanh toán phục vụ tài khoản giao thông nhận được sự quan tâm lớn từ người sử dụng.

Trước đó, việc thu phí 6.600 đồng/tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng với khách hàng doanh nghiệp đã khiến nhiều người dùng băn khoăn về tính cần thiết, mức phí và quyền lựa chọn phương thức thanh toán.

Với động thái mới, cả hai đơn vị đều cho biết sẽ tiếp tục rà soát chính sách, lắng nghe ý kiến khách hàng và hướng tới các phương án dịch vụ minh bạch, phù hợp hơn.