Thanh niên chửi tục, tự ý thu phí giữ xe máy: Lãnh đạo Trung tâm Công viên cây xanh Huế lên tiếng

Thời gian này, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip cùng nội dung phản ánh sự việc xảy ra vào tối ngày 17/8 trên địa bàn phường Thuận Hóa (Huế). Theo nội dung đăng tải, một người phụ nữ cùng người thân đến khu vực gần địa chỉ số 7 Lê Lợi gửi xe.

Mặc dù bãi xe này được cho là chỉ thu phí ô tô và miễn phí xe máy, một người tại đây vẫn thu 2.000 đồng/xe và giao thẻ giữ xe không có dấu mộc hay thông tin của cơ quan thẩm quyền phát hành. Người phản ánh cho hay bản thân đã từng gặp tình trạng tương tự nên đăng tải thông tin để cảnh báo và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.

Bên cạnh đó, trong clip đính kèm bài viết, khi một phụ nữ hỏi thanh niên áo đen về việc thu phí giữ xe máy. Thanh niên liên tục hỏi lại về vé xe, sau đó lớn tiếng, văng tục rồi quay vào trong.

Hình ảnh nam thanh niên xuất hiện trong clip. (Ảnh cắt từ clip)

Thông tin trên Dân Việt, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa cho biết, bãi giữ xe thuộc quản lý của Trung tâm Công viên Cây xanh Huế. Tuy nhiên, do sự việc xảy ra trên địa bàn, lực lượng công an phường vào cuộc phối hợp xác minh.

Bên cạnh đó, trả lời trên Tuổi Trẻ, lãnh đạo Trung tâm Công viên cây xanh Huế xác nhận bãi xe do đơn vị quản lý và chỉ thu phí gửi xe đối với ô tô. Nhân viên làm việc tại đây đều mặc đồng phục màu vàng và mỗi lần gửi xe đều có phiếu đầy đủ theo quy định.

Theo lời vị lãnh đạo này thì người xuất hiện trong clip không phải nhân viên của trung tâm. Sau khi xảy ra sự việc, trung tâm cũng đã làm việc với Công an phường Thuận Hóa đề nghị truy tìm, làm rõ việc thanh niên này tự ý thu tiền giữ xe máy của người dân.