Dùng thử máy lọc không khí Dreame TP20: Đẹp như đồ nội thất, xử lý bụi và lông mèo tốt, bộ lọc dùng tới 5 năm

Máy lọc không khí là một món đồ hơi đặc biệt trong nhà. Nếu như nhiều thiết bị gia dụng có thể tìm một góc khuất để đặt thì máy lọc lại cần được đặt ở nơi thông thoáng, thường là cạnh sofa, kệ TV hoặc giữa phòng để luồng khí được lưu thông tốt hơn.

Máy lọc không khí giờ không chỉ cần hiệu quả mà còn phải thật đẹp để không phá hỏng không gian nội thất

Vì vậy, với nhiều người, một chiếc máy lọc không khí đẹp thực sự có giá trị. Nó giúp gia chủ không phải cân nhắc quá nhiều xem nên giấu thiết bị ở đâu để căn phòng vẫn gọn gàng. Sau một thời gian dùng thử Dreame TP20, đây cũng là điều tạo thiện cảm đầu tiên: máy có dáng trụ thanh thoát, màu sắc nhã nhặn và đặt ở đâu cũng dễ hòa vào không gian.

Đẹp, gọn, nổi bật không gian

Dreame TP20 có thiết kế hình trụ cao 570mm, đường kính khoảng 301mm và trọng lượng 5,9kg. Phần thân màu sáng kết hợp với khu vực phía trên màu tối, điểm thêm một đường viền màu vàng nên nhìn tổng thể tương đối sang và hiện đại.

Thử đặt máy ở phòng khách, cạnh kệ TV rồi chuyển sang khu vực bàn làm việc và phòng ngủ, TP20 đều không tạo cảm giác lạc lõng hay chiếm quá nhiều sự chú ý. Nếu căn nhà có phong cách nội thất tối giản, máy trông giống một món đồ trang trí tạo điểm nhấn cho căn phòng chứ không phải chỉ là món đồ gia dụng.

Đây là điều xứng đáng được đánh giá cao ở TP20, bởi máy lọc không khí vốn không nên bị đặt sát tường hay các góc kín. Một chiếc máy có ngoại hình đẹp sẽ giúp việc bố trí trở nên thoải mái hơn, thay vì phải lựa chọn giữa hiệu quả lọc và tính thẩm mỹ của căn phòng.

Phía trên máy là bảng điều khiển cảm ứng với những thao tác cơ bản như bật nguồn, thay đổi tốc độ quạt, chuyển chế độ ngủ và khóa trẻ em. TP20 cũng có đèn báo hình nụ cười, thay đổi màu theo chất lượng không khí nên chỉ cần liếc qua là có thể biết không khí trong nhà đang sạch hay ô nhiễm.

Bảng điều khiển có 4 nút bấm cảm ứng, đèn báo tốc độ quạt và đèn báo mức độ ô nhiễm. Khi không khí sạch, máy sẽ hiển thị màu xanh lá, chuyển dần sang vàng, cam và đỏ là mức ô nhiễm cao.

Máy sử dụng cảm biến PM2.5 và chia thành 4 mức màu. Xanh lá tương ứng 1-35μg/m³, vàng 36-53μg/m³, cam 54-150μg/m³ và đỏ từ 151μg/m³ trở lên. Cách thể hiện này dễ theo dõi hơn việc phải liên tục nhìn vào một dãy số, nhất là khi chỉ muốn biết nhanh hôm nay không khí trong nhà có ổn hay không.

Sau lưng máy là hệ thống cảm biến nhận diện được bụi mịn đến PM2.5

Tuy vậy, thiết kế tròn cũng mang đến một bất tiện nhỏ. TP20 nặng chưa tới 6kg nhưng thân máy không có tay cầm rõ ràng, trong khi bề mặt hình trụ khiến việc ôm máy để bê sang phòng khác chưa thật sự thuận tiện. Với một số chị em, nhất là khi phải di chuyển máy thường xuyên, lẽ ra sản phẩm phải có thêm tay cầm ẩn hoặc bánh xe nhỏ ở phía dưới.

Lọc bụi, mùi và lông mèo đều hiệu quả thấy rõ

Về khả năng lọc, TP20 sử dụng hệ thống 3 tầng gồm màng lọc thô, HEPA H14 và than hoạt tính. Màng lọc thô giữ lại bụi, tóc, xơ vải, vảy da và lông thú cưng; màng HEPA H14 xử lý PM2.5, phấn hoa, vi khuẩn, virus cùng các hạt ô nhiễm mịn; còn lớp than hoạt tính đảm nhiệm formaldehyde, benzene, TVOC, khói thuốc, khói dầu mỡ và mùi từ thú cưng.

Bộ lọc bên trong có kích thước lớn, hút bụi 360 độ và nhiều lớp khác nhau

Nếu nhà có mèo, đây là một trong những trường hợp dễ nhận thấy tác dụng của máy nhất. Lông mèo rất nhẹ, thường bay trong không khí rồi bám lên sofa, rèm hoặc các bề mặt trong nhà. Để TP20 hoạt động ở khu vực mèo thường xuyên sinh hoạt giúp giảm lượng bụi và lông lơ lửng, đồng thời lớp lọc thô cũng giữ lại những thứ mà mắt thường có thể nhìn thấy sau một thời gian sử dụng.

Máy xử lý gọn lẹ lông mèo bay trong không khí, hạn chế vương lại trên các bề mặt khác trong nhà

Mùi cũng là một câu chuyện khác. Với những gia đình thường xuyên nấu ăn, đặc biệt là các món chiên xào, khói và mùi dầu mỡ có thể lưu lại khá lâu trong phòng khách nếu không gian bếp nối liền với khu vực sinh hoạt. Khi thử nấu những món có nhiều dầu, cảm biến của TP20 nhận biết chất lượng không khí thay đổi và máy tăng cường hoạt động, sau đó chỉ số dần trở lại mức tốt hơn.

Lõi lọc than hoạt tính giúp khử mùi và khí độc hiệu quả

Khả năng lọc bụi cũng là điểm có thể cảm nhận khá rõ trong quá trình sử dụng. Thử nghiệm mở cửa ban công một lúc để không khí bên ngoài tràn vào nhà, sau đó có thể thấy đèn báo của TP20 chuyển từ xanh sang cam khi lượng bụi tăng lên. Máy cũng lập tức tăng tốc độ quạt để xử lý lượng không khí vừa đi vào, cho thấy cảm biến PM2.5 thực sự phản ứng với sự thay đổi của môi trường xung quanh.

Đóng cửa ban công lại và để máy tiếp tục hoạt động, chỉ khoảng 10 phút sau đèn báo đã chuyển dần về xanh, đồng thời mức độ bụi được ghi nhận giảm xuống, Đây có thể coi là minh chứng trực quan hơn nhiều so với việc chỉ nhìn vào thông số trên giấy: cảm biến bụi thực sự hoạt động và khả năng lọc bụi của máy cũng thể hiện rõ trong một tình huống rất đơn giản ngay tại nhà.

Mở cửa ban công, cảm biến nhanh chóng ghi nhận ô nhiễm tăng vọt so với trước. Đóng cửa lại, để máy chạy mức gió cao nhất là mức ô nhiễm tự động giảm chỉ sau 10 - 15 phút.

Về thông số, TP20 có PCADR 500m³/h, FCADR 310m³/h và lưu lượng gió tối đa 600m³/h. Diện tích màng HEPA hiệu dụng đạt 3,84m², trong khi PCCM được công bố ở mức 48.000mg. Những con số này cho thấy máy được thiết kế để xử lý lượng không khí lớn và duy trì hiệu suất lọc trong thời gian dài, nhưng khi sử dụng thực tế, điều đáng quan tâm hơn vẫn là máy có thể chạy liên tục mà không gây phiền.

Chạy cả ngày lẫn đêm vẫn êm tai, dễ chịu

Đây có lẽ là điểm dễ khiến nhiều người hài lòng nhất trong quá trình dùng thử. Máy lọc không khí chỉ thực sự hữu ích khi được bật thường xuyên, nên nếu tiếng quạt quá rõ hoặc gây khó chịu thì rất dễ bỏ không sau một thời gian.

TP20 có độ ồn công bố từ 22-59dB(A) tùy chế độ. Thử đặt máy trong phòng ngủ và để hoạt động qua đêm, kết quả là tiếng máy rất nhẹ ở chế độ ngủ, không làm mọi người tỉnh giấc hay tạo tiếng ồn khó chịu.

Nếu trong phòng đang bật điều hòa hoặc quạt máy thì âm thanh của TP20 gần như hòa vào tiếng nền. Thậm chí tiếng quạt của TP20 còn nhỏ hơn đáng kể. Đây là ưu điểm mà hẳn nhiều người sẽ đánh giá cao, bởi một thiết bị có thể chạy êm suốt đêm sẽ không làm xáo trộn thói quen sinh hoạt hàng ngày của các thành viên trong gia đình.

Ban ngày, máy có thể đặt ở phòng khách hoặc khu vực làm việc. Buổi tối chuyển vào phòng ngủ, bật chế độ ngủ rồi để máy tự hoạt động. TP20 cũng hỗ trợ Wi-Fi và ứng dụng Dreamehome, cho phép điều khiển từ xa và theo dõi diễn biến chất lượng không khí trong nhà trong 7 ngày, nên không nhất thiết lúc nào cũng phải đi đến tận máy để kiểm tra.

Bộ lọc bền bỉ đến 5 năm

Điểm đáng đánh giá cao nhất về khả năng sử dụng lâu dài lại nằm ở bộ lọc. Dreame công bố màng lọc của TP20 có thể sử dụng tới 5 năm, với điều kiện vận hành tối đa 12 giờ mỗi ngày và duy trì hiệu suất ổn định trong khoảng thời gian này.

Đây là một điểm cộng rất lớn nếu tính cả chi phí sau khi mua máy. Những mẫu máy lọc không khí giá rẻ thường có thời gian thay màng lọc khoảng 6 tháng, nghĩa là nếu sử dụng trong vài năm, người dùng sẽ phải mua thêm nhiều bộ lọc. Ban đầu TP20 có thể khiến nhiều người cân nhắc vì giá cao hơn, nhưng nếu bộ lọc thực sự có thể dùng trong thời gian dài như công bố thì tổng chi phí về lâu dài sẽ dễ chịu hơn.

Quan trọng hơn, người dùng cũng không phải nhớ vài tháng một lần lại kiểm tra xem đã đến lúc mua màng lọc mới hay chưa. Với một thiết bị gia dụng được bật hàng ngày, sự nhàn đầu này thực tế có giá trị không nhỏ.

Giá bán không rẻ, nhưng giá trị thực tiễn cao

Dreame TP20 hiện có giá chính hãng tại Việt Nam khoảng 6,99 triệu đồng. Mức giá này có thể tiếp tục giảm tùy từng thời điểm, chương trình khuyến mãi của đại lý hoặc các đợt giảm giá trên sàn thương mại điện tử.

Ở mức giá này, TP20 vẫn là một khoản đầu tư tương đối lớn nếu chỉ nhìn vào số tiền mua máy ban đầu. Tuy nhiên, bộ lọc có tuổi thọ lên tới 5 năm là điểm cộng đáng kể, đặc biệt khi đặt cạnh những mẫu máy có chu kỳ thay màng lọc ngắn hơn. Nếu xác định sử dụng lâu dài, đây là yếu tố giúp chi phí sở hữu TP20 trở nên dễ cân nhắc hơn.

Điểm mà Dreame cần cải thiện là khả năng di chuyển linh hoạt. Một chiếc máy được thiết kế để đặt ở nơi thoáng và có thể thay đổi vị trí giữa phòng khách, phòng làm việc và phòng ngủ sẽ tiện dụng hơn nhiều nếu có bánh xe hoặc tay cầm ẩn. Còn nếu bỏ qua điểm này, TP20 là một thiết bị dễ sống chung: Vẻ ngoài đẹp để không cần giấu, quạt chạy êm để có thể bật cả đêm và quan trọng nhất là không khiến người dùng phải bận tâm quá nhiều đến việc chăm sóc ngược lại cho nó.