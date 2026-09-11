AEON mở trung tâm thương mại thứ 10 tại Việt Nam, thực hiện mục tiêu xây dựng mạng lưới 300 cửa hàng vào năm 2030

Tọa lạc tại phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng, Trung tâm nằm gần trục giao thông chính kết nối Thủ đô Hà Nội với khu vực trung tâm thành phố cảng Hải Phòng. Khu vực xung quanh đang chứng kiến sự tập trung ngày càng nhiều của các khu công nghiệp và sự phát triển của các khu dân cư. Nơi đây quy tụ cộng đồng dân cư đa dạng như các gia đình trẻ, nhân viên văn phòng, công nhân khu công nghiệp và sinh viên, hứa hẹn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Việc lựa chọn mô hình trung tâm thương mại quy mô vừa được xem là hướng đi nhằm đẩy nhanh tốc độ mở rộng của AEON tới các thành phố trung tâm ở từng khu vực. AEON Hải Dương là trung tâm quy mô vừa thứ ba của doanh nghiệp, sau AEON Tân An và AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê.

Với ý tưởng chủ đạo “A Paradise for 3-Generation Families” (Thiên đường dành cho gia đình ba thế hệ), Trung tâm hướng tới trở thành “Điểm đến dành cho gia đình”, nơi ba thế hệ có thể cùng nhau tận hưởng trọn vẹn một ngày, từ mua sắm hằng ngày đến vui chơi thư giãn cuối tuần.

Dựa trên giá trị cốt lõi An toàn và An tâm, Chất lượng và Mức giá hợp lý, khu vực kinh doanh trực tiếp của AEON cùng 37 cửa hàng chuyên doanh sẽ kết hợp để kiến tạo không gian mua sắm gồm 5 “Thế giới”: Ẩm thực, Trẻ em & Giải trí, Thời trang, Làm đẹp, Sức khỏe & Phụ kiện và Không gian sống. AEON Hải Dương hướng tới mang đến trải nghiệm mua sắm - ẩm thực - giải trí liền mạch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân địa phương.

Điểm nhấn là không gian ẩm thực và giải trí

Một trong những khu vực được AEON đầu tư đáng chú ý tại trung tâm mới là FOOD WORLD. Khu vực này kết nối siêu thị thực phẩm với Delica, Bakery, nhà hàng và quán cà phê, tạo thành không gian ẩm thực có sức chứa khoảng 270 chỗ ngồi.

Tại Delica, khách hàng có thể lựa chọn sushi, salad, các món mì Việt Nam và Nhật Bản, cơm hộp bento, lẩu, gà rán, oden cùng nhiều món chiên, xào. Trong khi đó, Bakery phục vụ khoảng 200 sản phẩm mỗi ngày, gồm bánh mì kiểu Pháp, bánh mì mặn, pizza, bánh tart, bánh kem và các món tráng miệng.

Danh sách thương hiệu ẩm thực tại đây cũng khá đa dạng, từ Highlands Coffee, TAMBA Coffee, Gong Cha, Đảo Matcha đến Texas Chicken, ChixMax, Dookki, GoGi House, Manwah, Long Wang, Thai Express và Chả Cá Hàng Sơn. Với sự kết hợp này, AEON kỳ vọng trung tâm có thể trở thành điểm đến ẩm thực phục vụ nhiều nhu cầu trong ngày, từ bữa trưa, cà phê đến những bữa ăn gia đình vào buổi tối hoặc cuối tuần.

Ở mảng giải trí, AEON Hải Dương có Kids Republic, KID’S BOX JUMBO, GiGO và AEON Beta Cinema. Đáng chú ý, KID’S BOX JUMBO được giới thiệu với phiên bản “Tropical Fruit Version”, quy mô khoảng 1.000 m². Trong khi đó, AEON Beta Cinema lần đầu xuất hiện tại một trung tâm thương mại của AEON, còn GiGO mang đến các trò chơi arcade và sản phẩm anime.

Tăng tiện ích, hướng tới trải nghiệm mua sắm hiện đại

Bên cạnh mua sắm và giải trí, AEON Hải Dương cũng tăng cường các tiện ích công nghệ. Tích hợp trí tuệ nhân tạo, ki-ốt tự gọi món và thanh toán, quầy thanh toán bán tự động hay nhãn giá điện tử được đưa vào vận hành nhằm giảm thời gian chờ đợi.

Khách hàng cũng có thể tiếp cận nền tảng AEON E Shop và dịch vụ giao hàng, bên cạnh các tiện ích như Wi-Fi miễn phí, phòng chăm sóc em bé, nhà vệ sinh gia đình và bãi đỗ xe khoảng 600 ô tô, 1.100 xe máy. Trung tâm còn bố trí trạm sạc xe điện.

Một điểm đáng chú ý khác là định hướng môi trường. AEON Hải Dương dự kiến trồng 90 cây thân cao cùng khoảng 13.000 cây bụi trong khuôn viên, đồng thời hướng tới các chứng nhận công trình xanh LOTUS và EDGE ADVANCE. Doanh nghiệp cũng dự kiến từng bước tiến tới thu phí túi nilon dùng một lần và khuyến khích khách hàng chuyển sang sử dụng túi tái sử dụng.

Với khoảng 1.000 nhân viên, trong đó khoảng 450 người làm việc tại khu vực AEON Hải Dương GMS, trung tâm mới không chỉ mở rộng hệ thống bán lẻ mà còn được AEON kỳ vọng tạo thêm việc làm, tăng hợp tác với các nhà cung cấp địa phương và đóng góp vào sự phát triển kinh tế khu vực.

Từ một điểm mua sắm đơn thuần, AEON Hải Dương được định hướng trở thành không gian kết nối cộng đồng, nơi người dân có thể ăn uống, mua sắm, vui chơi, xem phim và tham gia các hoạt động dành cho gia đình. Đây cũng là bước tiếp theo trong quá trình mở rộng mô hình trung tâm thương mại quy mô vừa của AEON tại Việt Nam, đưa các trải nghiệm mua sắm theo phong cách đô thị đến gần hơn với cư dân tại các địa phương.