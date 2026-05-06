Ngày 6-5, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm 16 bị cáo từng là nhân viên Công ty Luật TNHH Power Law - chi nhánh Sài Gòn (có địa chỉ tại phường Bình Đông và phường An Phú Đông, TPHCM) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".



Bôi nhọ danh dự khách vay

Theo cáo trạng, Công ty Power Law thực hiện việc thu hồi nợ cho 18 công ty tài chính, ngân hàng và các ứng dụng (app) vay tiền trên mạng.

Để phục vụ công việc, các nhân viên được cấp tài khoản truy cập hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng (hệ thống CRM) để lấy thông tin cá nhân, số điện thoại của người vay và người thân của người vay.

Từ tháng 8-2021, nhóm bị cáo này đã thực hiện hành vi cắt, ghép hình ảnh, thông tin không đúng sự thật của người vay hoặc người thân, bạn bè của họ.

Sau đó, các bị cáo đăng tải lên mạng xã hội như Facebook, Zalo với nội dung bôi nhọ như "truy tìm đối tượng lừa đảo", "cáo phó", giả mạo hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi từ thiện... nhằm gây sức ép, buộc người vay phải trả nợ.

Điển hình là bị cáo Phạm Lê Duy (SN 1997, quê Vĩnh Long; trưởng phòng thu hồi nợ). Duy đã trực tiếp và chỉ đạo nhân viên cắt ghép ảnh chị B.T.M.H cùng gia đình kèm nội dung giả mạo chị này có hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ bệnh tật để xin tiền mua tã sữa, nhằm áp lực buộc chị H. trả 3 triệu đồng cho Công ty Tima.

Tổng cộng, Duy thực hiện hành vi cưỡng đoạt đối với 4 bị hại với tổng số tiền hơn 16,6 triệu đồng.

Các bị cáo tại toà

Tương tự, bị cáo Bùi Thị Thu Huyền (SN 1997, quê Gia Lai; nhân viên thu hồi nợ) đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản của 6 bị hại với tổng số tiền 38 triệu đồng bằng thủ đoạn đăng thông tin không đúng sự thật lên các tài khoản Facebook của người thân bị hại.

Các bị cáo còn lại như Lê Thế Bình, Đinh Thanh Long, Nguyễn Thị Quyên... cũng tham gia cưỡng đoạt số tiền từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng của nhiều bị hại khác nhau bằng các thủ đoạn bôi nhọ tương tự.

Vụ án bị phát hiện khi Công an quận 12, TPHCM (trước đây) tiến hành kiểm tra, khám xét trụ sở Công ty Power Law vào ngày 19-11-2022 và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tiếp tục điều tra



Theo hồ sơ vụ án, ông Hoàng Quốc Việt là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Luật Power Law - Chi nhánh Sài Gòn. Mặc dù là người đứng đầu pháp lý của chi nhánh công ty, ông Hoàng Quốc Việt không nằm trong danh sách 16 bị cáo là nhân viên công ty bị đưa ra xét xử sơ thẩm về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo kết luận của cơ quan chức năng, do chưa thu thập đủ tài liệu và chứng cứ để xử lý trách nhiệm của Ban giám đốc Công ty Power Law cùng một số trưởng phòng, trưởng nhóm khác nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định tách hành vi này để tiếp tục xác minh và xử lý sau.

Phiên xét xử dự kiến sẽ tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của từng bị cáo.