Theo thông báo của SCB, toàn bộ 17 xe đều thuộc dòng Mitsubishi Pajero, sản xuất trong giai đoạn 2004 - 2007. Giá khởi điểm được đưa ra từ khoảng 54,5 triệu đồng đến hơn 93 triệu đồng/xe, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Thời gian mở đăng ký từ 4-18/5 tại Hội đồng thanh lý tài sản tại Hội Sở, Phường Sài Gòn, TP HCM.

Các xe trong danh sách thanh lý. Ảnh: Chụp màn hình

Danh mục tài sản được bán riêng lẻ từng xe, thay vì bán theo lô. Người mua sẽ tham gia chào giá kín, mỗi xe tương ứng một hồ sơ đăng ký. Hội đồng thanh lý tài sản tại hội sở SCB sẽ lựa chọn cá nhân hoặc tổ chức có mức giá chào mua cao nhất, với điều kiện không thấp hơn giá khởi điểm.

Theo quy định, mức giá trúng thầu đã bao gồm VAT. SCB chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, trong khi người trúng thầu phải chi trả các chi phí liên quan như lệ phí sang tên, đăng ký xe, phí sử dụng đường bộ và các nghĩa vụ tài chính khác.

Đối tượng tham gia bao gồm cán bộ nhân viên nội bộ SCB, các đơn vị liên kết cũng như tổ chức, cá nhân bên ngoài. Người đăng ký cần trực tiếp xem xe, tìm hiểu hồ sơ pháp lý và tự chịu trách nhiệm về tình trạng tài sản trước khi tham gia chào giá.

SCB cũng lưu ý, người trúng thầu sẽ phải hoàn tất thủ tục mua bán và sang tên theo quy định của cơ quan chức năng. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền, việc bàn giao tài sản có thể được tạm dừng cho đến khi xử lý xong.

Trên thực tế, lô xe chuyên dùng để chở tiền này đã được SCB rao bán từ đầu năm song đến nay vẫn chưa chiếc xe nào có chủ nhân mới. So với giá chào bán lần đầu, giá khởi điểm mỗi chiếc xe đã giảm hàng chục triệu đồng.

Đáng chú ý, thời điểm ban đầu, ngân hàng có kế hoạch bán cả lô 17 chiếc Mitsubishi Pajero này cùng 6 chiếc Hyundai Starex. Trước tình trạng vắng người mua, SCB quyết định chuyển sang hình thức bán lẻ từng chiếc.

Thảo Vân