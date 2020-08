Dùng quả roi làm món salad ăn giảm cân, cả công ty tôi ai cũng ngạc nhiên rồi lại rào rào làm theo vì quá ngon!

Quả roi rất giàu vitamin C giúp ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do, chất ô nhiễm và hóa chất độc hại dẫn đến các bệnh về sức khỏe như bệnh tim, ung thư và viêm khớp. Các gốc tự do được phát triển trong cơ thể khi cơ thể tiếp xúc với bức xạ, thuốc lá hoặc khói và trong quá trình phân hủy thực phẩm. Vitamin C tăng cường sản xuất tế bào bạch cầu và cũng hỗ trợ chức năng. Vì vitamin C là một chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các tổn thương oxy hóa, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch.



Vitamin C trong quả roi giúp giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh về sức khỏe như viêm, tổn thương oxy hóa, sức khỏe tim mạch, xơ vữa động mạch, huyết áp và sức khỏe nội mô.



Sự kết hợp chất xơ và chất dinh dưỡng trong quả roi rất tốt đối với nồng độ cholesterol, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, hỗ trợ ngăn ngừa các biến chứng tim mạch như đau tim, đột quỵ và các bệnh về tim khác.



Quả roi giàu chất xơ, giúp bảo vệ chống lại các vấn đề tiêu hóa phổ biến như tiêu chảy và đầy hơi, hơn hết còn giúp kiểm soát cân nặng. Vitamin A và vitamin C trong quả roi giúp ngăn ngừa ảnh hưởng từ stress, lão hoá, không khí ô nhiễm. Quả roi có chứa nhiều nước, giúp làn da căng mịn, ngăn chặn hiện tượng mất nước trên bề mặt da.