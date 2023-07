Dùng phương thức tinh vi chiếm đoạt 450 triệu đồng của người chơi lô đề

Ngày 8-7, Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Chính (SN 1996, trú tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán số lô, đề trên mạng xã hội.



Nguyễn Văn Chinh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Thành phát hiện một số người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán số lô, số đề. Đối tượng sử dụng mạng xã hội để rao bán số lô, số đề có cơ hội trúng thưởng cao. Khi bị hại xác nhận việc mua bán thì phải chuyển tiền cho đối tượng.

Trước tình hình trên, công an huyện đã báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án đấu tranh.



Quá trình đấu tranh, ban chuyên án xác định đối tượng hoạt động với nhiều phương thức rất tinh vi, đơn cử như: Sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo ảo và tài khoản ngân hàng không chính chủ cũng như thường xuyên thay đổi địa điểm sinh sống để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng.

Sau nhiều thời gian điều tra, ban chuyên án đã bắt giữ Nguyễn Văn Chính khi đối tượng này đang thuê phòng trọ tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên để thực hiện hành vi phạm tội.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ tang vật 50 triệu đồng, 1 bộ máy vi tính, 1 máy in, 4 thẻ ngân hàng, 1 điện thoại di động.

Qua đấu tranh, bước đầu cơ quan công an làm rõ Chính đã thực hiện 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 450 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.