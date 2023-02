Dùng nồi chiên không dầu làm khoai lang sấy dẻo vừa nhàn thân mà ăn lại ngon

Lưu ý

- Để làm món khoai dẻo được ngon, bạn nên dùng loại khoai vàng, bở, đặc biệt là khoai lang giống Nhật.

- Nên chọn khoai củ to để làm khoai sấy dẻo, lý do bởi khoai củ to thì sẽ ít xơ, ăn ngon hơn. Ngoài ra với củ khoai to bạn cắt miếng khoai cũng dễ dàng hơn. Miếng khoai nếu bị cắt nhỏ quá thì khi sấy xong lại dễ bị khô, quắt lại và cứng.

- Khoai làm xong nếu muốn cất thì bạn cần chờ nó nguội hoàn toàn rồi mới cất vào hũ thủy tinh sạch và kín nha. Nếu cất lúc khoai còn ấm thì hơi ẩm sẽ bị đọng trong hũ, làm khoai mau hỏng.