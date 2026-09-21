Chiếc thắt lưng kim cương hơn 100 năm tuổi của Hoàng hậu Thái Lan

Trong một bộ lễ phục hoàng gia, người ta thường dễ chú ý đến vương miện, vòng cổ hay những đôi hoa tai lấp lánh trước tiên. Thế nhưng trong lần xuất hiện tại tiệc chiêu đãi ở Hà Nội, Hoàng hậu Thái Lan Suthida lại chọn một món trang sức nằm ở vị trí khá đặc biệt: Chiếc thắt lưng hoàng gia Chakri Royal Belt. Không nằm trên đầu hay quanh cổ, món bảo vật được đặt ngay ở vòng eo, ôm lấy phần thân của bộ trang phục truyền thống màu vàng và gần như trở thành điểm nhấn thị giác quan trọng nhất của toàn bộ diện mạo.

Điều khiến chiếc thắt lưng này đáng chú ý không chỉ nằm ở vẻ ngoài lộng lẫy. Đây là một món trang sức hoàng gia có lịch sử từ khoảng năm 1890, được đặt làm dưới thời Vua Rama V cho Hoàng hậu Saovabha Phongsri. Trải qua hơn một thế kỷ, món đồ vẫn được lưu giữ trong bộ sưu tập trang sức của Hoàng gia Thái Lan và tiếp tục xuất hiện trên người các thế hệ hoàng hậu.





Chiếc thắt lưng hơn 100 năm tuổi được làm như thế nào?

Thoạt nhìn, Chakri Royal Belt có dáng giống một chiếc đai vàng dùng để hoàn thiện trang phục. Nhưng cấu trúc của nó phức tạp hơn nhiều so với một phụ kiện thời trang thông thường. Theo ELLE, chiếc thắt lưng được tạo nên từ nhiều mắt xích bằng vàng có khả năng chuyển động, nhờ đó có thể ôm theo đường cong cơ thể thay vì tạo cảm giác cứng và nặng nề khi đeo.

Phần gây chú ý nhất nằm ở mặt khóa trung tâm. Thiết kế này kết hợp các yếu tố gắn với biểu tượng của triều đại Chakri cùng những viên kim cương được đính trên nền vàng. Chính phần khóa lớn ở giữa khiến chiếc thắt lưng không đơn thuần có chức năng giữ dáng trang phục mà trở thành một món trang sức thực thụ.

Một nguồn khác mô tả chiếc đai lịch sử này có phần thân bằng vàng với cấu trúc dạng lưới liên kết, phủ dày kim cương và kết thúc bằng một khóa trung tâm có thể tháo rời. Cấu trúc này giúp lý giải vì sao khi được đặt trên những bộ trang phục truyền thống, chiếc thắt lưng có khả năng tạo hiệu ứng thị giác mạnh đến vậy: Nó vừa ôm sát vòng eo, vừa tạo một dải ánh sáng nổi bật chạy ngang thân người.

Từ một món trang sức của hoàng hậu cuối thế kỷ 19 đến bảo vật truyền qua nhiều thế hệ

Chakri Royal Belt được đặt làm vào khoảng năm 1890 dưới thời Vua Chulalongkorn, tức Rama V, dành cho Hoàng hậu Saovabha Phongsri. Đây là giai đoạn cuối thế kỷ 19, khi trang sức hoàng gia không chỉ được xem như vật trang trí mà còn gắn với địa vị, nghi lễ và hình ảnh của hoàng gia trong các dịp trọng đại.

Sau khi được chế tác, chiếc thắt lưng tiếp tục nằm trong kho báu của Hoàng gia Thái Lan và được các thế hệ hoàng hậu sử dụng. Đáng chú ý, Hoàng thái hậu Sirikit, mẹ của Quốc vương Rama X, cũng từng đeo món trang sức này. Vì thế, khi Suthida sử dụng lại chiếc thắt lưng, món đồ không chỉ mang giá trị vật chất của vàng và kim cương mà còn tạo ra sự kết nối trực tiếp giữa hình ảnh của vị hoàng hậu đương nhiệm với thế hệ hoàng gia trước đó.

Một tư liệu được ELLE đề cập cũng cho biết những chiếc đai trang sức tương tự của Thái Lan từng xuất hiện trên The Illustrated London News vào cuối thế kỷ 19, cho thấy kiểu trang sức này từng là một phần đáng chú ý trong hình ảnh hoàng gia Thái Lan thời kỳ đó.

Điểm thú vị của Chakri Royal Belt nằm ở chính vị trí của nó. Vương miện thường ngay lập tức tạo cảm giác về quyền lực và địa vị bởi nó nằm trên đầu. Trong khi đó, một chiếc thắt lưng lại có cách thể hiện kín đáo hơn: Nó không áp đảo khuôn mặt nhưng giúp định hình toàn bộ phom dáng của trang phục.

Với bộ Chud Thai Dusit màu vàng mà Suthida mặc trong tiệc chiêu đãi, hiệu ứng này càng rõ. Phần thân trang phục ôm gọn cơ thể, trong khi chiếc đai vàng chạy ngang eo tạo ra một đường phân chia tự nhiên giữa phần thân trên và chân váy. Những chi tiết kim cương ở mặt trước bắt sáng, đồng thời hòa vào sắc vàng của trang phục thay vì tạo ra sự tương phản quá mạnh. ELLE Việt Nam cũng ghi nhận bộ trang phục này đi cùng bộ trang sức Chakri, trong đó chiếc đai vàng dệt họa tiết Chakri là một chi tiết nổi bật.

Nói cách khác, chiếc thắt lưng không được sử dụng như một món phụ kiện thêm vào sau cùng mà gần như được tính toán như một phần của tổng thể lễ phục. Nó giúp bộ trang phục truyền thống giữ được vẻ trang trọng nhưng không bị cảm giác nặng nề bởi quá nhiều lớp trang sức ở vùng cổ và đầu.

Suthida biến chiếc đai cổ thành dấu ấn phong cách riêng

Đáng chú ý hơn cả là Suthida không chỉ sử dụng Chakri Royal Belt một lần. Theo ELLE, kể từ khi trở thành hoàng hậu vào năm 2019, bà đã nhiều lần xuất hiện với chính chiếc thắt lưng này trong những sự kiện quan trọng. Món trang sức từng được bà sử dụng trong lễ đăng quang năm 2019, tại tiệc sinh nhật Quốc vương Carl XVI Gustaf của Thụy Điển vào tháng 4/2026, chuyến thăm Pháp tháng 6/2026 và lễ đăng quang của Vua Charles III năm 2023.

Việc một món trang sức được lặp lại trong nhiều sự kiện cấp cao cũng tạo nên một đặc điểm khá thú vị trong phong cách của Suthida. Thay vì mỗi lần xuất hiện đều phải dùng một bộ trang sức hoàn toàn khác, bà lựa chọn một món bảo vật có tính nhận diện cao rồi phối nó với những bộ trang phục khác nhau.

Đặc biệt, chiếc đai có khả năng kết hợp rất tự nhiên với các gam màu vàng, đỏ, trắng hoặc những bộ lễ phục truyền thống có độ bóng nhất định. Khi phối cùng trang phục vàng tại Hà Nội, nó tạo nên một tổng thể gần như đồng sắc, trong đó kim cương đóng vai trò tạo điểm sáng thay vì phá vỡ bố cục.

Sử dụng một món trang sức cổ nhưng không hề khiến diện mạo bị "già" - có lẽ đây là điều thú vị nhất khi nhìn vào cách Suthida sử dụng Chakri Royal Belt. Một món trang sức có nguồn gốc từ cuối thế kỷ 19 hoàn toàn có thể tạo cảm giác nặng nề nếu được phối quá nhiều chi tiết cổ điển. Nhưng chiếc đai lại được đặt trên nền trang phục có đường nét gọn gàng, khiến giá trị lịch sử của món đồ trở thành điểm nhấn thay vì khiến tổng thể trở nên lỗi thời.

Ở đây, bản thân chiếc thắt lưng đã đủ cầu kỳ nên các chi tiết còn lại được giữ trong cùng một ngôn ngữ thẩm mỹ. Chính phần khóa lớn ở eo đảm nhiệm vai trò trung tâm, còn cấu trúc mắt xích vàng tạo ra sự mềm mại khi ôm lấy cơ thể. Và đó cũng là lý do món đồ này có thể xuất hiện hết lần này đến lần khác mà vẫn tạo cảm giác mới. Giá trị của nó không nằm ở việc phải được đeo thật nhiều trang sức xung quanh, mà ở khả năng tự mình trở thành điểm nhấn của cả bộ lễ phục.

Sau hơn một thế kỷ kể từ khi được đặt làm cho Hoàng hậu Saovabha Phongsri, Chakri Royal Belt vẫn tiếp tục xuất hiện trong những khoảnh khắc quan trọng của Hoàng gia Thái Lan. Từ một món trang sức dành cho hoàng hậu cuối thế kỷ 19, nó trở thành vật phẩm được truyền qua các thế hệ và nay gắn với hình ảnh của Suthida. Trong lần xuất hiện tại Hà Nội, chiếc đai một lần nữa cho thấy đôi khi một món trang sức đặt đúng vị trí còn có thể gây ấn tượng mạnh hơn cả một chiếc vương miện.

*Theo Elle