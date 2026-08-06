Lập Thu năm nay rơi vào ngày 7/8, đánh dấu sự chuyển giao từ tháng Ất Mùi sang tháng Bính Thân theo quan niệm lịch Can Chi. Trong tử vi phương Đông, đây được xem là giai đoạn năng lượng thay đổi khá rõ rệt. Nếu nửa đầu năm mang đặc trưng của sự bận rộn, nhiều biến động và liên tục phải thích nghi thì sau Lập Thu, mọi việc có xu hướng ổn định hơn, những nỗ lực trước đó cũng bắt đầu cho thấy kết quả. Tuy nhiên, không phải con giáp nào cũng nên hành động giống nhau. Có tuổi thích hợp để tăng tốc, có tuổi lại cần chậm lại, hoàn thiện những việc còn dang dở trước khi bước vào giai đoạn mới.

Tuổi Tý: Đến lúc thu hoạch những gì đã kiên trì theo đuổi

Người tuổi Tý được dự báo sẽ bước vào giai đoạn thuận lợi hơn sau Lập Thu. Những việc từng trì hoãn hoặc chưa có kết quả rõ ràng trong nửa đầu năm bắt đầu xuất hiện tín hiệu tích cực. Đây là thời điểm thích hợp để hoàn thành các công việc còn dang dở, thu hồi những khoản còn tồn đọng hoặc khép lại các kế hoạch cũ trước khi bắt đầu mục tiêu mới.

Trong ngày Lập Thu, tuổi Tý không nên nóng vội triển khai quá nhiều dự án mới. Thay vào đó, việc ưu tiên "thu hoạch" sẽ giúp bạn có nền tảng vững chắc hơn cho chặng đường phía trước.

Tuổi Sửu: Kiên nhẫn sẽ mang lại phần thưởng xứng đáng

Nửa đầu năm có thể khiến tuổi Sửu cảm thấy áp lực bởi nhiều hiểu lầm hoặc những trở ngại không đáng có. Tuy nhiên, bước sang Lập Thu, mọi thứ được dự báo sẽ dần ổn định hơn.

Ngày 7/8 là thời điểm tuổi Sửu nên giữ thái độ bình tĩnh trong mọi tình huống. Không cần tranh luận hơn thua hay cố chứng minh bản thân. Sự bền bỉ và chăm chỉ của bạn sẽ dần được ghi nhận trong những tháng tiếp theo.

Tuổi Dần: Thành quả bắt đầu xuất hiện

Đây là một trong những con giáp có nhiều cơ hội trong nửa đầu năm và Lập Thu được xem là thời điểm những hạt giống đã gieo bắt đầu cho quả.

Nếu đang theo đuổi một dự án hoặc kế hoạch lớn, tuổi Dần nên tận dụng ngày Lập Thu để rà soát tiến độ, thúc đẩy các hạng mục còn dang dở và hoàn tất những khoản công nợ. Việc chủ động kết thúc các đầu việc sẽ tạo tiền đề thuận lợi cho giai đoạn tiếp theo.

Tuổi Mão: Đã đến lúc buông bỏ những điều tiêu hao năng lượng

Theo dự báo, tuổi Mão nên xem Lập Thu như cơ hội để "dọn dẹp" cả về tinh thần lẫn các mối quan hệ.

Những kết nối khiến bạn mệt mỏi, những công việc không còn phù hợp hoặc những thói quen tiêu cực nên được mạnh dạn loại bỏ. Khi không còn bị phân tán năng lượng, tuổi Mão sẽ bước vào những tháng cuối năm với tâm thế nhẹ nhàng và tích cực hơn.

Tuổi Thìn: Sự nghiệp và tài lộc cùng khởi sắc

Lập Thu mở ra giai đoạn khá thuận lợi với người tuổi Thìn. Những kế hoạch đã chuẩn bị từ trước có cơ hội được triển khai hiệu quả hơn, trong khi công việc cũng dễ nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc đối tác.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để xác định mục tiêu lớn cho phần còn lại của năm. Nếu có ý định hợp tác, tuổi Thìn được cho là sẽ làm việc khá ăn ý với người tuổi Tý hoặc tuổi Thân.

Tuổi Tỵ: Quý nhân xuất hiện đúng lúc

Sau Lập Thu, tuổi Tỵ được dự báo có vận quý nhân khá sáng. Những cuộc gặp gỡ, buổi trao đổi hoặc cơ hội hợp tác mới đều có khả năng mang đến kết quả tích cực.

Trong ngày 7/8, đừng ngại chủ động kết nối với đối tác, khách hàng hoặc những người có cùng mục tiêu. Đây là thời điểm thuận lợi để mở rộng mạng lưới quan hệ và giới thiệu năng lực của bản thân.

Tuổi Ngọ: Chậm lại để chuẩn bị cho bước ngoặt mới

Là con giáp trải qua khá nhiều áp lực trong nửa đầu năm, tuổi Ngọ được khuyên không nên đưa ra các quyết định quá quan trọng ngay trong ngày Lập Thu.

Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, sắp xếp lại kế hoạch và nhìn nhận khách quan những gì đã diễn ra. Khi nhịp sống chậm lại, tuổi Ngọ sẽ dễ dàng nhận ra hướng đi phù hợp hơn cho những tháng cuối năm.

Tuổi Mùi: Đừng ngại đón nhận sự giúp đỡ

Tuổi Mùi tiếp tục duy trì vận trình khá tích cực sau Lập Thu. Điều đặc biệt là cơ hội lần này không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn từ sự hỗ trợ của những người xung quanh.

Nếu có người chủ động đề nghị hợp tác hoặc giúp đỡ, hãy cân nhắc đón nhận thay vì ôm đồm mọi việc. Tài chính được dự báo ổn định, đồng thời có thể xuất hiện một vài khoản thu bất ngờ.

Tuổi Thân: Thời điểm thích hợp để biến năng lực thành thu nhập

Tháng Thân cũng được xem là khoảng thời gian người tuổi Thân có nhiều lợi thế. Đây là lúc thích hợp để thương lượng mức lương, ký kết hợp đồng hoặc phát triển các nguồn thu nhập mới.

Nếu đang có kỹ năng hoặc dự án cá nhân, tuổi Thân nên mạnh dạn tìm cách thương mại hóa. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội cũng cần giữ sự tỉnh táo, tránh quá tham vọng hoặc đầu tư dàn trải.

Tuổi Dậu: Những kỹ năng tích lũy bắt đầu phát huy tác dụng

Sau quãng thời gian học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, tuổi Dậu được dự báo sẽ bước vào giai đoạn gặt hái thành quả.

Những kiến thức mới, kỹ năng vừa học hoặc kinh nghiệm tích lũy trong thời gian qua có thể giúp bạn nắm bắt các cơ hội nghề nghiệp tốt hơn. Thành công chưa đến ngay lập tức nhưng sẽ tăng dần theo từng bước ổn định.

Tuổi Tuất: Duy trì những gì đang có sẽ là lựa chọn khôn ngoan

Không phải lúc nào thay đổi cũng là điều cần thiết. Với tuổi Tuất, sau Lập Thu là thời điểm thích hợp để củng cố những nền tảng đã xây dựng thay vì mạo hiểm thử sức ở quá nhiều lĩnh vực.

Một khoản tiền từng chậm trễ có thể được giải quyết, trong khi chuyện tình cảm cũng có xu hướng ổn định hơn. Chỉ cần giữ nhịp sống đều đặn, tuổi Tuất sẽ có nhiều cơ hội tích lũy trong thời gian tới.

Tuổi Hợi: Bình yên chính là điều may mắn nhất

Người tuổi Hợi được dự báo sẽ có một giai đoạn khá nhẹ nhàng sau Lập Thu. Cuộc sống không có quá nhiều biến động lớn nhưng lại mang đến cảm giác an tâm và dễ chịu.

Ngay trong ngày 7/8, tuổi Hợi có thể nhận được một niềm vui nhỏ, từ công việc, tài chính hoặc gia đình. Hãy tiếp tục duy trì những thói quen tốt và không cần quá nóng vội thay đổi. Những điều tích cực hơn vẫn đang chờ bạn ở những tháng cuối năm.

Lập Thu không chỉ đánh dấu sự chuyển mùa của thiên nhiên mà còn được xem là cột mốc mở ra một nhịp vận mới theo quan niệm tử vi phương Đông. Với 12 con giáp, mỗi người sẽ có cách đón nhận cơ hội khác nhau: người thích hợp để tăng tốc, người nên hoàn thành việc cũ, người cần mở rộng quan hệ và cũng có người chỉ cần giữ vững nhịp sống hiện tại. Dù thuộc con giáp nào, điều quan trọng nhất vẫn là biết nắm bắt thời điểm, kiên trì với mục tiêu và chủ động trước những cơ hội xuất hiện.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm theo quan niệm tử vi phương Đông.