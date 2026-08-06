Mỗi năm, Lập Thu luôn được xem là cột mốc đặc biệt vì đánh dấu sự chuyển mình của thiên nhiên. Dù thời tiết ở nhiều nơi vẫn còn nắng nóng, nhưng theo lịch tiết khí, từ thời điểm này dương khí của mùa hè bắt đầu giảm dần, nhường chỗ cho nguồn năng lượng nhẹ nhàng, cân bằng hơn của mùa thu. Trong văn hóa Á Đông, những ngày chuyển tiết thường được xem là thời điểm thích hợp để nhìn lại chặng đường đã qua, buông bỏ điều cũ và chuẩn bị cho một giai đoạn mới. Chính vì vậy, nhiều người vẫn duy trì một số thói quen nhỏ trong ngày Lập Thu với mong muốn thu hút may mắn, tài lộc và bình an cho những tháng cuối năm.

1. Dọn dẹp không gian sống, bỏ bớt những thứ không còn cần thiết

Việc đầu tiên được nhiều người lựa chọn trong ngày Lập Thu là dọn dẹp nhà cửa hoặc góc làm việc. Theo quan niệm dân gian, không gian gọn gàng sẽ giúp dòng năng lượng lưu thông tốt hơn, đồng thời cũng tạo cảm giác nhẹ nhõm về mặt tinh thần.

Bạn không cần dành cả ngày để tổng vệ sinh. Chỉ cần sắp xếp lại bàn làm việc, lau sạch cửa sổ, thay ga giường, bỏ những món đồ đã hỏng hoặc lâu ngày không sử dụng cũng đủ để tạo cảm giác như đang bắt đầu một chương mới. Nếu có thời gian, hãy mở cửa đón nắng và không khí tự nhiên vào nhà để không gian thêm thông thoáng.

Ở góc độ tâm lý, việc dọn dẹp cũng giúp giảm căng thẳng và tăng khả năng tập trung. Khi môi trường sống ngăn nắp hơn, chúng ta thường có xu hướng làm việc hiệu quả hơn và cảm thấy tích cực hơn.

2. Đặt mục tiêu mới hoặc hoàn thành một việc còn dang dở

Lập Thu không chỉ là sự chuyển mùa của thiên nhiên mà còn là thời điểm thích hợp để "chuyển mùa" trong chính cuộc sống của mỗi người.

Nếu đầu năm bạn từng đặt ra những mục tiêu nhưng chưa thực hiện được, hãy dành ít phút trong ngày 7/8 để nhìn lại. Viết ra những việc đã làm được, những điều còn dang dở và lựa chọn một mục tiêu quan trọng nhất để tập trung trong thời gian tới.

Đó có thể là bắt đầu học một kỹ năng mới, xây dựng thói quen tiết kiệm, đọc thêm sách, chăm sóc sức khỏe hay hoàn thành một dự án đã trì hoãn từ lâu. Theo quan niệm dân gian, khởi động một việc tốt vào ngày chuyển tiết được xem như cách gửi gắm mong muốn về sự hanh thông và thuận lợi.

Nếu chưa thể bắt đầu ngay một kế hoạch lớn, bạn cũng có thể hoàn thành một việc nhỏ còn tồn đọng như trả lời email, sắp xếp tài liệu, thanh toán hóa đơn hoặc gọi điện hỏi thăm người thân. Những hành động nhỏ nhưng dứt điểm sẽ giúp tâm trí nhẹ nhàng và tạo động lực cho chặng đường tiếp theo.

3. Dành thời gian cho gia đình và nuôi dưỡng năng lượng tích cực

Trong nhịp sống bận rộn, không phải lúc nào chúng ta cũng có thời gian ngồi lại với những người thân yêu. Lập Thu là dịp phù hợp để chậm lại một chút, ăn một bữa cơm cùng gia đình, gọi điện hỏi thăm bố mẹ hoặc gặp gỡ những người mang đến cho mình cảm giác bình yên.

Theo quan niệm phương Đông, các mối quan hệ hài hòa cũng là một dạng "phúc khí". Khi gia đình hòa thuận, tinh thần ổn định và các kết nối tích cực được nuôi dưỡng, mỗi người sẽ có thêm động lực để vượt qua khó khăn và đón nhận những cơ hội mới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dành vài phút để biết ơn những điều tốt đẹp đã có trong cuộc sống. Viết xuống ba điều khiến mình cảm thấy hạnh phúc hoặc thực hiện một hành động tử tế như giúp đỡ người khác, quyên góp quần áo cũ hay đơn giản là gửi một lời động viên đến bạn bè. Những việc làm tích cực không chỉ giúp lan tỏa năng lượng tốt mà còn khiến bản thân cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm hơn.

Điều quan trọng nhất trong ngày Lập Thu không nằm ở nghi thức mà ở sự thay đổi

Nhiều người tin rằng ngày chuyển tiết mang theo nguồn năng lượng mới, nhưng may mắn không tự nhiên xuất hiện chỉ vì thực hiện một vài nghi thức. Điều tạo nên khác biệt chính là sự thay đổi trong suy nghĩ và hành động.

Một ngôi nhà gọn gàng hơn, một mục tiêu rõ ràng hơn hay một cuộc trò chuyện ấm áp với người thân đều là những bước khởi đầu tích cực. Đó cũng là cách để mỗi người bước vào giai đoạn mới với tâm thế nhẹ nhàng, chủ động và nhiều hy vọng hơn.

Lập Thu 7/8 vì thế không chỉ là dấu mốc của thiên nhiên mà còn là lời nhắc rằng, bất kỳ thời điểm nào cũng có thể trở thành khởi đầu mới nếu chúng ta sẵn sàng thay đổi từ những điều nhỏ nhất.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo