Tình yêu, cũng như một cái cây, cần thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng mới có thể đơm hoa kết trái. Nhưng với bác sĩ nội trú - nhóm “cày ngày, trực đêm” trong bệnh viện thì thứ xa xỉ nhất lại chính là… thời gian dành cho bản thân và người yêu.

Vậy nên, không ít bạn trẻ ở Trung Quốc đã than thở: “Đừng mơ mà cưới bác sĩ nội trú..." Và, có thể, yêu thì dễ nhưng bước vào hôn nhân thì còn nhiều thứ hơn thế nữa.

"Nếu không đủ thấu hiểu, hy sinh chắc khó đó. Tôi còn nhớ vài năm đầu trong hôn nhân. Có hôm 11h khuya sắp đi ngủ thì anh ấy phải bật dậy, chạy vội lên bệnh viện vì có ca trực. Cả tuần có khi hai vợ chồng chỉ gặp nhau 1 lần. Bây giờ, con chúng tôi hơn 10 tuổi nhưng số lần anh ấy có mặt ở nhà ăn sinh nhật con chắc đếm chưa hết một lòng bàn tay,...", một người phụ nữ tên Huệ An chia sẻ trên Weibo cá nhân.

Theo phóng sự trên Nhân Dân Nhật Báo có tên “Theo dõi chế độ bác sĩ nội trú: Danh y không phải sản phẩm đào tạo cấp tốc”, ở những bệnh viện tuyến đầu như Hiệp Hòa, một bác sĩ nội trú từng có tuần làm việc tới 110 giờ. Một ngày bắt đầu từ 7 giờ sáng, kéo dài với chuỗi công việc dồn dập: khám bệnh, viết bệnh án, hội chẩn, tiếp nhận bệnh nhân mới. Đến tối muộn, hồ sơ nhập viện vẫn phải hoàn tất.

Thời gian cho gia đình, cho hẹn hò vì thế gần như bị “nuốt chửng”. Khi phần lớn các cặp đôi hẹn hò bằng những buổi cà phê, xem phim, thì người yêu của bác sĩ nội trú lại quen dần với việc ngồi một mình chờ tin báo: “Anh/em đang trực, mai mới xong ca”. Sự thiếu vắng thời gian chung trở thành rào cản lớn nhất để mối quan hệ tiến xa.

Với cường độ đó, ngay cả những mối quan hệ đã bước vào hôn nhân cũng dễ rạn nứt: Người vợ hoặc chồng cảm thấy đơn độc, gánh phần lớn việc nhà, trong khi đối phương kiệt sức đến mức… chẳng còn sức để yêu.

Một khảo sát nhỏ trên Zhihu - diễn đàn thảo luận lớn ở Trung Quốc cho thấy, nhiều bạn từng hẹn hò với bác sĩ nội trú thừa nhận: “Không phải họ không tốt, mà là lịch sống không hòa hợp được. Tụi mình sống như hai thế giới khác nhau”.

Hôn nhân vốn đòi hỏi sự cân bằng giữa công việc - gia đình - tình cảm. Nhưng với bác sĩ nội trú, cán cân ấy lệch hẳn về một phía: bệnh viện. Điều này khiến nhiều người e dè, thậm chí chọn cách rút lui ngay từ giai đoạn tìm hiểu.

Chưa dừng lại ở đó, khác với nhiều ngành nghề, con đường trở thành bác sĩ nội trú, thời gian thường kéo dài ít nhất 8 - 10 năm: đại học, thực tập, nội trú, rồi chuyên khoa. Bởi vậy, không ít bác sĩ bước sang tuổi 30 mới có chút ổn định để tính chuyện riêng.

Vậy có thể cưới bác sĩ nội trú không? Câu trả lời là: CÓ. Không phải “không thể”, mà là bạn phải chuẩn bị tâm lý thật vững.

“Đừng mơ mà cưới bác sĩ nội trú” không hẳn là lời cấm đoán, mà giống một lời nhắc nhở thẳng thắn. Bởi khi gật đầu bước vào cuộc hôn nhân ấy, bạn không chỉ cưới một người, mà còn “cưới” cả nghề của họ, với ca trực xuyên đêm, với bệnh viện, với áp lực và trách nhiệm nặng nề luôn đi kèm. Yêu có thể đầy lãng mạn, nhưng để cưới bác sĩ nội trú, bạn phải đủ bản lĩnh để yêu cả những khoảng trống, những lần lỗi hẹn và sự vắng mặt triền miên.

Tất nhiên, không phải mọi chuyện tình với bác sĩ nội trú đều kết thúc trong dang dở. Vẫn có những cặp đôi đi qua sóng gió bằng cảm thông, kiên nhẫn và đồng hành trong cả những khoảnh khắc mệt mỏi nhất.

