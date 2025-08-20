“Chị áo phao đen”, “bà trùm tiếng Hàn”, “chiến thần dạy diễn xuất tiếng Hàn”,... là những nickname của TikToker Vũ Thị Quỳnh Anh (2001, Thái Nguyên). Quỳnh Anh hiện đang có 1,1 triệu người theo dõi và vô số video hàng triệu lượt xem với những content hài hước và sáng tạo.

Cũng chính vì điểm đặc biệt này mà mới đây, khi Quỳnh Anh khoe bằng tốt nghiệp đại học, cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Sau 6 năm miệt mài, cô vừa tốt nghiệp ngành Y khoa tại Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Quỳnh Anh chia sẻ: “6 năm nhanh như chớp mắt. Từ bây giờ là bác sĩ thiệt rồi đó”.

Quỳnh Anh thông báo đã tốt nghiệp đại học

Thông báo của Quỳnh Anh nhanh chóng viral trên Threads, nhận về 363k lượt xem chỉ sau 3 tiếng đồng hồ đăng tải. Ở phần bình luận nhiều người chúc mừng nhưng cũng không ít người bày tỏ sự bất ngờ, thán phục. Bởi lẽ dù đã biết cô nàng học Y song vẫn không ngờ phía sau sự hài hước, tẻn tẻn trên MXH lại là một cô gái theo đuổi ngành học có chuyên môn cao như vậy.

Thậm chí chính sự đối lập này mà nhiều người hoài nghi, không tin Quỳnh Anh trong vai “chị áo phao đen” và Quỳnh Anh vừa tốt nghiệp bác sĩ này là cùng một người. Giao diện và ngành học không khớp nhau là có thật!

“Chị ấy bác sĩ Y khoa thật ạ? Idol Tóp tóp khiến em cười đúng 1 tuần trời vì cái áo phao đen”, “Ủa mọi người? Đây có phải cái chị mà nói tiếng Hàn xong hay làm clip buộc bọc nước đậu không? Nhìn giống mà không ngờ chị giỏi dữ”, “Làm bác sĩ thì mình có bán nước đậu và dạy tiếng Hàn Quốc không ạ?”, “Giỏi nha, mê bác sĩ mặc áo blouse quá trời”, “Nhìn chị ấy khờ khờ vậy thôi chứ giỏi thật”, “Trời ơi! Trên TikTok tẻn tẻn mà giỏi dữ vậy”,... là một số bình luận từ netizen.

Quỳnh Anh có niềm đam mê với áo phao đen

Một "tiểu phẩm" nói tiếng Hàn Quốc của Quỳnh Anh

Vũ Thị Quỳnh Anh bắt đầu được biết đến rộng rãi trên TikTok khoảng 2 năm gần đây. Cô nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ phong cách làm nội dung hài hước, gần gũi và duyên dáng. Những video nói tiếng Hàn cùng biểu cảm dễ thương đã giúp cô nổi bật giữa vô số creator trẻ. Không chỉ dừng lại ở sự hài hước, nội dung của Quỳnh Anh còn mang lại cảm giác thoải mái, thân quen, giống như một người bạn đồng hành cùng khán giả.

Điều khiến cộng đồng càng yêu mến “chị áo phao đen” không chỉ nằm ở sự giải trí mà cô mang lại, mà còn bởi câu chuyện phía sau. Sau 2 năm làm TikToker, Quỳnh Anh đã dành số tiền mình kiếm được để xây sửa lại ngôi nhà cho bố mẹ. Hành động này khiến nhiều người xúc động và cảm phục, xem cô như một hình mẫu của sự nỗ lực, hiếu thảo và biết tận dụng sức ảnh hưởng để lan tỏa năng lượng tích cực.

Biểu cảm đi học của Quỳnh Anh cũng từng viral

Đây là hình ảnh quen thuộc với cư dân mạng