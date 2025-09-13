"Năm 2011: Cậu học trò nghèo đậu Á khoa 2 trường đại học, trong đó có trường Đại học Y Hà Nội với 29 điểm.

Năm 2025: Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tại Bệnh viện tim Hà Nội, tốt nghiệp bằng Giỏi Bác sĩ nội trú Nội tim mạch K42 Đại học Y Hà Nội, tốt nghiệp bằng Giỏi Đại học Y Hà Nội".

Nhân vật chính trong câu chuyện đang viral trên MXH này là bác sĩ Lê Quang Huy (sinh năm 1993), làm việc tại bệnh viện Tim Hà Nội.

Bác sĩ Lê Quang Huy (Ảnh: TTNV)

Theo thông tin trên Dân trí, Lê Quang Huy sinh ra trong gia đình có 2 anh em ở Thanh Hóa. Bố mẹ Huy là nông dân, lúc nông nhàn, bố anh làm thêm nghề cắt tóc rửa xe máy còn mẹ chạy chợ bán hàng vặt để nuôi 2 con ăn học.

Trong những năm đi học ở quê, Quang Huy đã luôn là học sinh giỏi, nhiều năm tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Khi không đến trường, Huy giúp bố rửa xe máy cho khách và làm những việc vặt trong gia đình.

Trước ngày Quang Huy đi thi đại học, mẹ bị ốm nên anh đã rất lo lắng. Được bố mẹ động viên, Huy bắt xe một mình ra Hà Nội với quyết tâm thi đỗ.

Năm 2011, trong kỳ thi đại học, Lê Quang Huy Huy trở thành Á khoa trường ĐH Y Hà Nội với 29 điểm (Toán 10, Hóa 9,5, Sinh 9,5) và Á khoa trường ĐH Xây dựng với 27,5 điểm.

Quang Huy năm 2011 (Ảnh: Dân trí)

Trên tài khoản MXH, bác sĩ Quang Huy cũng chia sẻ rất nhiều về hành trình trở thành bác sĩ của mình. Năm đó, với kết quả nổi bật, anh nhận được học bổng khuyến học của tỉnh Thanh Hóa từ tập đoàn Sun Group, giúp gia đình đỡ vất vả hơn khi con trai bắt đầu hành trình với nghề Y.

Thời gian đầu mới lên đại học, Quang Huy không khỏi choáng ngợp, “hoang mang với đống giáo trình khối lượng ngang ngửa cân nặng của bản thân và đều phải học thuộc lòng”. Có những lúc anh muốn bỏ cuộc vì thấy ngợp, mệt mỏi nhưng trên hết, Huy đã chọn tiếp tục cố gắng vì trách nhiệm trên vai mình.

Sau đó Quang Huy bắt đầu thay đổi bản thân bằng cách không ngừng cố gắng trong học tập, rèn luyện bản thân. Anh cũng tham gia hoạt động tình nguyện để hiểu thế nào là cống hiến, hiểu hơn về Y đức và trách nhiệm.

Năm 2017, Quang Huy tốt nghiệp bằng Giỏi ngành Bác sĩ đa khoa Đại học Y Hà Nội, đạt 6/12 kỳ học bổng của trường. Bác sĩ trẻ tiếp tục thi bác sĩ nội trú - cuộc thi khốc liệt nhất mà anh từng biết trên đời này và đạt thứ hạng 45/700 thí sinh thi bác sĩ nội trú K42 Đại học Y Hà Nội. Quang Huy chọn chuyên ngành Nội tim mạch.

Tuy nhiên mọi thứ mới chỉ bắt đầu, cuộc sống của 1 bác sĩ nội trú gian khổ hơn gấp nhiều lần so với những gì Quang Huy từng tưởng tượng. Những tuần trực 4 - 5 đêm và thức trắng khiến bác sĩ trẻ có luôn đôi mắt gấu trúc nhưng đổi lại, anh “được rèn luyện, gọt mài bản thân để bổ sung cho mình những kiến thức, nền tảng để tự tin hành nghề; được hướng dẫn chỉ bảo của các thầy chuyên gia đầu ngành, các anh chị BSNT tiền bối siêu giỏi. Khốc liệt nhưng vô cùng xứng đáng!”.

Quang Huy trong thời gian làm bác sĩ nội trú (Ảnh: TTNV)

Năm 2020, bác sĩ Quang Huy chính thức tốt nghiệp bác sĩ nội trú Tim mạch K42 Đại học Y Hà Nội bằng Giỏi. Với kết quả này, bác sĩ trẻ được nhận vào công tác tại Bệnh viện Tim Hà Nội và làm việc từ đó đến nay.

“Làm việc bất kể ngày nghỉ, ngày lễ, Tết vì bệnh tật không chọn ngày để xảy ra; vì làm việc là cách duy nhất để rèn giũa bản thân. Bác sĩ tim mạch sẽ luôn phải là người tỉnh táo, nhanh nhạy và quyết đoán. Vì sự sống của bệnh nhân có thể vụt mất đi chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi” - Quang Huy chia sẻ về đặc thù công việc và chuyên ngành.

Về hành trình 14 năm rèn giũa của bác sĩ Quang Huy, cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận ngưỡng mộ. Ai nấy đều đồng tình rằng những nỗ lực của anh và gia đình là không thể đong đếm đồng thời chúc anh tiếp tục vững vàng trong công việc, cuộc sống:

“Đúng là tri thức làm ta thay đổi cả vẻ ngoài và nội tâm”, “Tinh hoa đất nước. Chúc bác sĩ nhiều sức khoẻ. Cảm ơn bác sĩ vì những cống hiến của mình cho nước nhà”, “Chúc mừng anh. Ngưỡng mộ quá. Chúc anh thật nhiều sức khoẻ để giúp đỡ nhiều bệnh nhân”, “Thứ duy nhất của mình mà người ta không thể đánh cắp là tri thức. Chúc mừng bác sĩ”, “Người truyền lửa cho việc vượt nghèo vượt khó đi qua gian khổ. Trời ơi khâm phục”,...

(Tổng hợp)