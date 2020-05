Dùng lá ngón đầu độc hàng xóm khiến cả nhà nhập viện, bé 8 tuổi tử vong

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 12h ngày 13-4, tại thôn Nà Luông gia đình anh Triệu Dào Sinh (SN 1969) và vợ là chị Triệu Thị Ghến (SN 1969) cùng các cháu nội là Triệu Thị Chiều (SN 1009), Triệu Văn Hiếu (SN 2010) và Triệu Trần Lương (SN 2012) ăn cơm trưa.



Trong bữa ăn, thức ăn gồm có canh đậu tương nấu với rau cải và canh mì tôm nấu với rau bao, tía tô. Khi ăn cạnh đậu tương nấu với rau cải, gia đình anh Sinh thấy có vị đắng rồi mọi người có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt, hoa mắt và đau đầu.

Sau đó, vợ chồng anh Sinh chị Ghến cùng 3 cháu được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Hoa cấp cứu. Trên đường đi cấp cứu, cháu Triệu Trần Lương đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì phối hợp với Công an huyện Na Hang và đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng phát hiện có dấu hiệu tội phạm đã xác lập chuyên án đấu tranh.



Trung tá Nguyễn Văn Mậu, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết, do địa bàn xảy ra vùng dân tộc thiểu số ít người sinh sống, đường đi lại khó khăn (cách TP Tuyên Quang gần 200km), vụ án lại không có nhân chứng, dấu vết, gia đình nạn nhân nói không mâu thuẫn, thù oán đã gây khó khăn cho cơ quan Công an trong quá trình truy tìm đối tượng.

18 ngày trôi qua, vụ án dường như bế tắc, Trung tá Nguyễn Văn Mậu báo cáo tình hình với Ban giám đốc Công an tỉnh, tiếp tục cho tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự ở lại địa bàn không để bỏ lọt tội phạm. Sau khi gọi hỏi nhiều người nghi vấn, tổ công tác phát hiện nổi lên có đối tượng Triệu Chòi Pin.

Tuy nhiên, tại trụ sở UBND xã Yên Hoa, đối tượng Phin chỉ nói tiếng dân tộc nhất quyết không nhận tội. Với những chứng cứ như thời gian bất minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 5, Phin mới khai nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng Triệu Chòi Phin tại cơ quan Công an

Theo lời khai của đối tượng Triệu Chòi Phin, ngày 12-4, anh ta đi làm ruộng của gia đình thì thấy mệt, đau tay và người nên nghĩ đến việc trước đây Phin bị ông Triệu Chòi Chiêu cùng con trai là anh Triệu Dào Sinh và 3 người con trai khác, trú tại thôn Nà Luông (xã Yên Hoa) đánh gây thương tích.

Do ông Chiêu lúc đó là trưởng thôn nên vụ việc không được giải quyết, Phin không nhận được bồi thường. Mỗi lần trong người cảm thấy không khỏe, Phin lại nghĩ đến lúc bị đánh nên rất bực tức.

Sau đó, Phin lại nghĩ đến chuyện mâu thuẫn tiền bạc, khi vay của con trai anh Sinh vào đầu tháng 4, nên đối tượng càng tức giận, nảy sinh ý định trả thù gia đình anh Sinh bằng cách bỏ lá ngón vào thức ăn.

Khoảng 16h cùng ngày (12-4), trên đường về nhà Phin nhặt túi nilong màu trắng ở cạnh đường rồi đi đến đoạn đường có cây lá ngón mọc ở khu vực Lông Vầy, thôn Nà Luông.

Tại đây, Phin kéo cành lá ngón ngắt 5 ngọn cho vào túi nilong mang về nhà cất giấu. Đến tối, sau khi ăn cơm xong, Phin lên giường nằm nghĩ đến kế hoạch sẽ bỏ lá ngón như thế nào vào thức ăn của gia đình anh Sinh.

Sáng 13-4, sau khi vợ đi làm nương, chỉ còn Phin và cháu trai ở nhà, lập tức đối tượng lấy túi đựng lá ngón giấu ở bể nước đi sang nhà anh Sinh (cách nhà đối tượng khoảng 300m).

Khi đi đến con suối cách nhà nạn nhân khoảng 100m, Phin quan sát không thấy có ai, đối tượng dùng hai tay vò túi nilong đựng lá ngón để cho dập nát, sau đó mở miệng túi đưa xuống dòng nước suối cho nước chảy vào trong túi (khoảng 1 chén nước), rồi túm miệng túi lại, lắc, xóc đến khi nước trong túi chuyển thành màu xanh nhạt.

Tiếp đó, Phin lấy xác lá ngón vứt đi, chỉ còn nước để mang sang nhà nạn nhân.

Đến gầm nhà sàn của gia đình anh Sinh, Phin quan sát thấy không có ai, lấy đoạn que nứa nhặt ở ven đường gạt then cài cửa chính để đi vào phía trong.

Tại vị trí đặt chiếc hòm gỗ để thức ăn của gia đình anh Sinh, Phin dùng tay phải lật mở nắp hòm gồ thấy bên trong có hai bát để thức ăn, đối tượng cầm túi nilong đựng nước lá ngón, dùng hai tay cấu rách túi cho nước lá ngón chảy hết vào bát đựng thức ăn màu trắng (bát đậu tương).

Xong việc trả thù, Phin vơ túi nilong lại cầm đi ra ngoài, dùng đoạn que nứa gạt then cài cửa xuống, đến gầm sàn nhà thì vứt đoạn nứa ở cạnh chuồng lợn nhà anh Sinh. Trên đường về, Phin vứt túi nilong xuống suối.

Đến khoảng 12h cùng ngày, anh Sinh cùng vợ Triệu Thị Ghến và 3 cháu ngồi ăn cơm trưa thì xảy ra vụ ngộ độc khiến cháu Triệu Trần Lương tử vong do ăn thức ăn có nước lá ngón.