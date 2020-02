Dùng khăn lau ướt sát trùng có thể tiêu diệt virus corona mới Covid-19: Đây là lời giải đáp chính xác từ các chuyên gia

Khăn lau ướt sát trùng có thực sự bảo vệ bạn khỏi virus corona mới Covid-19?

Theo Asiaone, hiện nay nhiều người đang có xu hướng dùng khăn lau ướt sát trùng để bảo vệ cơ thể, tránh nguy cơ lây nhiễm virus corona mới Covid-19. Ngay tại Việt Nam ta cũng xuất hiện việc dùng khăn lau ướt sát trùng vì cho rằng sẽ bảo vệ cơ thể khỏe mạnh khỏi nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Đây được coi là giải pháp vô cùng tiện dụng bởi lẽ chỉ cần rút một tờ giấy ướt ra khỏi túi, lau đi lau lại đôi bàn tay của bạn rồi vứt vào thùng rác. Thế là xong! Nhiều người tự tin cách này vừa đơn giản, tiện lợi, nhìn lại vô cùng sạch sẽ, yên tâm.

Đi ra hàng quán, thay vì trước khi ăn thì phải đi rửa tay sạch với xà phòng và nước, nhiều người ngồi ngay vào bàn ăn và dùng khăn ướt sát trùng và cho rằng thế là hoàn toàn yên tâm mình đã diệt trừ tất cả các loại virus, vi khuẩn, trong đó có cả virus corona mới Covid-19.

Nhận định về vấn đề này, PGS.TS Trần Đắc Phu (Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng) cho rằng điều này không đảm bảo, là giải pháp ngăn chặn virus corona mới trong mùa dịch thiếu an toàn, chưa đủ căn cứ. Chuyên gia nhấn mạnh: "Bộ Y tế chưa đưa ra khuyến cáo thì người dân đừng vội tin và tự ý nghe rồi làm theo".

TS Kalisvar Marimuthu, chuyên gia tư vấn bệnh truyền nhiễm cao cấp tại Trung tâm Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm (NCID) cho biết, về tính hữu ích của khăn lau ướt sát trùng, chúng nên được sử dụng để làm sạch bề mặt môi trường chứ không phải cho đôi tay của bạn.

Cũng theo Asiaone, một nhà virus học từ Đại học Queen Mary, London đã thực hiện nghiên cứu về khăn ướt vài năm trước và thấy rằng trong một số trường hợp, sử dụng khăn lau ướt thực sự lây lan vi trùng thay vì loại bỏ chúng.

Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch – Chỉ có như vậy mới là giải pháp diệt khuẩn tốt nhất trong mùa Covid-19 lan rộng!

TS Kalisvar Marimuthu, chuyên gia tư vấn bệnh truyền nhiễm cao cấp tại Trung tâm Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm (NCID) cho biết, cách tốt nhất là rửa tay bằng xà phòng và nước sạch để tiêu diệt virus gây dịch viêm phổi cấp. Xà phòng và nước làm giảm hầu hết các loại vi trùng trên tay. Do đó, rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch sẽ giúp đôi bàn tay của bạn luôn được sạch sẽ. "Nếu bạn không thể rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch thì dung dịch rửa tay khô có ít nhất 60% cồn là lựa chọn khá ổn", chuyên gia nhấn mạnh.

Rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch sẽ giúp đôi bàn tay của bạn luôn được sạch sẽ.

Chia sẻ về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai) cho biết thêm, khi rửa tay, bạn cần che phủ xà phòng khắp đôi bàn tay. Chà tay liên tục trong ít nhất 20 giây và rửa sạch, sau đó để tay khô tự nhiên thay vì lau khô.

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ Cdc, các dung dịch sát trùng, khử khuẩn với 60-95% cồn tốt hơn nhiều so với những loại nươc rửa tay hoa mỹ, giá cả đắt đỏ nhưng chứa ít cồn hoặc không có cồn.

Tất nhiên, giá đắt vậy đó nhưng cuối cùng có một sự thật là chúng cũng chẳng "ăn thua" gì so với việc rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Do đó, nghe thì phũ phàng nhưng có một sự thật bạn cần nắm rõ là khăn ướt khử trùng chẳng có ý nghĩa phòng chống dịch do Covid-19 gây ra lúc này chút nào! Hãy cứ trung thành với xà phòng và nước sạch, rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng!

Dưới đây là những khuyến cáo của WHO trong việc rửa tay đúng cách phòng tránh virus corona Covid-19:

WHO và Bộ Y tế đặc biệt khuyến cáo cần rửa tay thường xuyên trong các trường hợp sau:

-Trước, trong và sau khi chuẩn bị đồ ăn.

- Trước khi ăn.

- Trước và sau khi chăm sóc người bệnh.

- Trước và sau khi điều trị vết thương.

- Sau khi sử dụng nhà vệ sinh.

- Sau khi thay tã hoặc xử lý mọi vấn đề cho em bé trong nhà vệ sinh.

- Sau khi xì mũi, ho, hắt hơi.

- Sau khi chạm vào động vật, thức ăn gia súc, chất thải của động vật.

- Sau khi chạm vào rác thải.