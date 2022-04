Đừng hỏi chị em tại sao thần tượng Seo Ye Ji trong phim "It's Okay To Not Be Okay" đến thế, ngoài tủ đồ đắt tiền còn vài chiếc xe hơi "chanh xả" thế này cơ mà!

Mới đây, một số hình ảnh trong bộ phim It's Okay To Not Be Okay (Điên thì có sao) bất ngờ bị "đào" lại.

Màn xuất hiện cùng xế xịn và thần thái sang chảnh ngút ngàn của Seo Ye Ji trong trích đoạn phim "Its Okay to Not Be Okay" đang tạo viral cực mạnh.



Ngay từ khi lên sóng, It's Okay To Not Be Okay (Điên thì có sao) đã ghi dấu trong lòng khán giả vì độ ngầu của nữ chính Go Moon Young (Seo Ye Ji) khi mà cô nàng để lại không ít khoảnh khắc tưởng chừng như bốc đồng, ích kỷ nhưng thực chất lại chứa đựng nhiều ẩn ý vô cùng sâu sắc, đến mức "crush" Kang Tae (Kim Soo Hyun) còn phải bất ngờ.

Tính đến thời điểm hiện tại, đối với những người phụ nữ hiện đại, Seo Ye Ji chắc chắn là một trong những hình mẫu lý tưởng nhất mà ai cũng ít nhất 1 lần muốn được "hoá thân". Ngoài tủ quần áo đắt tiền, đáng ghen tị với những bộ đồ đơn giản nhưng vẫn sang chảnh "hết nấc" cùng thần thái không lẫn đi đâu được; Seo Ye Ji trong vai Go Moon Young - nữ nhà văn viết truyện thiếu nhi mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội còn nổi bần bật với những chiếc xe sang.

Nữ chính Go Moon Young thần thái nổi bật với chiếc xe sang chảnh.

Cũng chính những hình ảnh này của Seo Ye Ji đã khiến người xem tò mò tìm kiếm chiếc xe. Chúng tôi đã tìm ra thông tin mà có thể mọi người đang cần, từ hình ảnh chiếc chìa khoá xe hơi màu be mà cô nàng đã ném cho Moon Kang Tea cùng câu nói "chất hơn nước cất": "Hãy về nhà ngay khi hoàn thành công việc. Đến và dành trọn thời gian đó cho tôi."

Chìa khoá xe cùng màu với nội thất bên trong càng thu hút ánh nhìn.

Tại đây, chúng tôi đã phát hiện ra chiếc Volvo XC90 Hybrid - dòng xe SUV vừa tiên tiến về an toàn và tiện nghi, vừa có thiết kế trang nhã và công suất tối ưu, thuộc phân khúc xe 7 chỗ.



XC90 Recharge đi kèm với bộ pin 11,1 kWh có thể quản lý EPA-est. Phạm vi thuần điện chỉ 18 dặm.

Nếu nâng cấp gói pin lên mức 18,6 kWh, XC90 sẽ đem lại một trải nghiệm thực tế vui vẻ nhất, vì nó có thể đi được quãng đường lên đến 35 dặm (EPA-ước tính) ở chế độ EV. Phạm vi hoạt động thuần điện của XC90 Recharge tăng gần gấp đôi mặc dù công suất truyền động tăng từ 400 mã lực lên 455 mã lực.

Ngoài động cơ, công nghệ cũng giúp Volvo XC90 vượt trội hơn so với các đối thủ BMW X5 và Mercedes-Benz GLE. Mẫu xe này có gói công nghệ an toàn tiên tiến với các tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm sớm, báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thích ứng khoảng cách... Xe còn có hệ thống cảm biến xung quanh, camera 360 độ và hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động. Volvo XC90 là mẫu xe hỗ trợ lái tự động. Đồng thời, chiếc xe còn ứng dụng công nghệ làm sạch không khí tiên tiến nhất thế giới, giúp ngăn chặn bụi mịn độc hại xâm nhập vào khoang xe.

Bởi thế, chiếc SUV này có vẻ như sẽ mang lại cho bạn 1 hành trình trải nghiệm nhiều niềm vui và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, giá của nó cũng khá cao, rơi vào khoảng gần 4 tỷ đồng.

Nhưng chiếc SUV này không chỉ là chiếc xe duy nhất đậu trong hầm để xe của nữ chính Go Moon Young. Trong các tập trước, Go Moon Young cũng đã khoe chiếc sedan cực kỳ bóng bẩy của mình. Cũng đến từ cùng một thương hiệu Thụy Điển, chiếc sedan Volvo S90 của cô là một chiếc xe Plug-In Hybrid được trang bị tính năng an toàn nâng cao City Safety – hệ thống an toàn trong thành phố giúp tránh các va chạm xảy ra nhờ khả năng phát hiện vật cản lớn, hay Pilot Assist – tính năng hỗ trợ lái bán tự động giúp đánh lái từ từ và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước như một phương án B.

Nhưng, dường như chiếc sedan được nữ chính yêu thích hơn cả khi xuất hiện cùng cô nàng trong rất nhiều shoot hình. Điều này có lẽ không khiến mọi người quá ngạc nhiên bởi ngoài kiểu dáng sang trọng, nhỏ gọn, đẹp tinh tế đến từng milimet; đồng thời bốn camera độ phân giải cao cung cấp tầm nhìn đỗ xe 360 độ chỉn chu, giúp giảm bớt căng thẳng khi tham gia giao thông, nhất là với môi trường đô thị đông đúc.

Xe cũng được trang bị công nghệ an toàn trong thành phố, giúp người dùng phát hiện và tránh va chạm với các phương tiện khác, bất kể ngày hay đêm. Đây có lẽ là lý do tại sao Seo Ye Ji rất tự tin trong những cảnh quay lái xe với tốc độ cao.

Bên trong, phần nội thất của xe chắc chắn phù hợp với sở thích và ngoại hình sang chảnh của Go Moon Young vì chiếc sedan được bọc bởi nhiều vật liệu cao cấp như ốp gỗ, viền trang trí kim loại, ghế ngồi bọc da Nappa và trần phủ da lộn cao cấp.

Nhưng đây vẫn không phải tính năng thú vị nhất của chiếc xe. Màn hình hiển thị góc rộng trên xe "có thể tạo cảm giác về khoảng cách khi các vật thể ảo được xếp chồng lên môi trường thế giới thực để có trải nghiệm an toàn và bao quát", cho phép người dùng xem được vận tốc, theo dõi điều hướng từng chặng, trả lời cuộc gọi điện thoại,... chính là một trong những điều hấp dẫn không thể không kể đến ở dòng xe này.

Giá của chiếc Volvo S90 hiện tại dao động trong khoảng từ 2,2 - 2,4 tỷ đồng.

Các chị đẹp "gây mê" nhờ phong cách ăn mặc không hiếm, nhưng còn tinh tế ngay cả trong cách chọn lựa xe hơi như Seo Ye Ji thì có lẽ không nhiều. Đấy, chẳng trách sao mà các chị em lại thần tượng Seo Ye Ji đến thế nhỉ?!





https://afamily.vn/dung-hoi-chi-em-tai-sao-than-tuong-seo-ye-ji-trong-phim-its-okay-to-not-be-okay-den-the-ngoai-tu-do-dat-tien-con-vai-chiec-xe-hoi-chanh-xa-the-nay-co-ma-2022042200111454.chn