Tiết Sương Giáng năm 2025 bắt đầu vào ngày 23/10 Dương lịch, khi sương sớm dày hơn, không khí mát lạnh thấm dần vào đất trời. Đây không chỉ là dấu hiệu cho thấy mùa đông đang cận kề mà còn là thời khắc vũ trụ "thay áo" – nguồn năng lượng cũ khép lại, nhường chỗ cho chu kỳ mới hanh thông hơn.

Trong triết lý Á Đông, ai biết thuận theo thiên thời, điều chỉnh tâm – thân – nhà cửa trong tiết Sương Giáng sẽ đón được tài lộc, hóa giải điềm xui, nuôi dưỡng sức khỏe và an yên nội tâm. Dưới đây là ba việc nên làm trong tiết Sương Giáng năm nay để thu hút may mắn, mở lối cho phúc khí, đuổi đi vận đen còn vương lại từ những tháng trước.

1. Dọn nhà, rũ bỏ khí cũ – đón năng lượng mới

Tiết Sương Giáng là thời điểm khí trời chuyển lạnh, độ ẩm tăng, dễ tích tụ âm khí và khí uế trong nhà. Trong phong thủy, nếu không gian sống bị "nặng khí", gia chủ thường thấy mệt mỏi, công việc trì trệ, dễ gặp chuyện không như ý. Bởi vậy, việc đầu tiên cần làm chính là tổng vệ sinh toàn bộ ngôi nhà: mở cửa sổ cho ánh sáng và gió vào, giặt sạch rèm, lau cửa kính, tủ bếp, và đặc biệt là những góc khuất ít để ý như sau cửa, dưới gầm giường, sau tủ. Người xưa gọi đây là "rũ khí cũ, nghênh khí mới".

Bên cạnh đó, bạn có thể đốt một ít trầm hương, hoặc dùng cam – quýt khô, lá bưởi, ngải cứu nấu nước lau nhà để thanh lọc năng lượng. Những loại cây này mang tính dương mạnh, có khả năng xua uế, giúp không gian sáng bừng. Với người làm việc tại nhà, hãy thay đổi vị trí bàn làm việc hoặc đặt thêm chậu cây nhỏ như kim ngân, sen đá hay trầu bà vàng để kích hoạt vận khí tài lộc. Khi năng lượng trong nhà lưu thông, tâm bạn cũng nhẹ nhõm, các cơ hội tốt sẽ dễ dàng tìm đến.

2. Thắp sáng ngọn đèn – giữ lửa trong nhà, thắp lửa trong tim

Trong quan niệm dân gian, Sương Giáng là lúc âm thịnh, dương suy – nghĩa là ánh sáng, sự ấm áp và tinh thần con người cần được duy trì để cân bằng. Vì thế, việc "giữ lửa" trong nhà được xem là hành động phong thủy quan trọng. Nếu bạn ở miền Bắc, đêm Sương Giáng thường lạnh và ẩm. Hãy thử bật đèn vàng ấm trong phòng khách hoặc đốt một cây nến thơm vào buổi tối, vừa để xua lạnh vừa tượng trưng cho việc "thắp sáng tài lộc". Người xưa quan niệm: "Nhà có ánh đèn, phúc khí không tắt". Ánh sáng chính là dương khí, và nơi nào đủ sáng, đủ ấm áp thì nơi đó vượng khí cư ngụ.

Ngoài ra, hãy dành thời gian nấu một bữa ăn ngon, mời người thân quây quần bên bàn ăn. Trong phong thủy, "hỏa" còn tượng trưng cho niềm vui, sự đoàn viên, và năng lượng tích cực. Giữ lửa trong bếp nghĩa là nuôi dưỡng sự ấm áp của cả gia đình, giúp xua tan cô quạnh, đẩy lùi khí lạnh và những chuyện xui rủi. Một chén canh nóng, nụ cười và lời chúc bình an giữa tiết Sương Giáng – đó chính là nghi thức may mắn giản dị mà sâu sắc nhất.

3. Chăm tâm – điều thân – gieo phúc đức để gặp lành

Khi thiên nhiên bước vào giai đoạn nghỉ ngơi, con người cũng cần "giảm tốc" để quay về với bên trong. Trong triết lý Đông phương, tiết Sương Giáng là thời điểm thích hợp để tu tâm, tĩnh tâm và làm việc thiện. Nếu trong lòng còn điều bất an, hãy buông bớt sự giận dữ, ghen ghét, đố kỵ. Âm khí của mùa lạnh dễ khiến con người u uất, nếu không tự điều chỉnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và vận khí.

Bạn có thể chọn ra một ngày trong tiết Sương Giáng để đi chùa, thắp hương cầu an, hoặc đơn giản là ngồi thiền 15 phút mỗi sáng. Khi tâm yên, vận sẽ thuận. Người có lòng hướng thiện, hay giúp đỡ người khác, dù chỉ là chia sẻ một bữa cơm, nhường chỗ trên xe buýt, hay nói một lời tử tế – đều đang "gieo phúc đức" cho chính mình. Năng lượng tích cực ấy sẽ trở thành lá chắn bảo vệ bạn khỏi xui rủi, mở đường cho nhân duyên, tài lộc và sức khỏe.

Đặc biệt, những ai sinh mệnh Hỏa hoặc Thổ nên đeo trang sức màu đỏ, cam, vàng nhạt trong tiết này để bổ sung dương khí, tránh khí lạnh thấm vào người. Người mệnh Thủy thì nên tắm với muối hoặc ngâm chân nước ấm với gừng, vừa thư giãn vừa hóa giải uế khí, mang lại giấc ngủ an lành.

Sương Giáng là tiết khí chuyển giao, nơi âm dương giao thoa, cũ và mới song hành. Làm ba việc nhỏ – dọn nhà, thắp sáng, tu tâm tưởng đơn giản mà lại là cách để điều hòa khí vận, biến hung thành cát, kích hoạt may mắn tự nhiên. Khi bạn sống thuận theo mùa, biết gìn giữ năng lượng tích cực trong nhà và trong lòng, thì dù gió lạnh ngoài kia có thổi đến đâu, vẫn không thể làm tắt ngọn lửa bình yên bên trong bạn.

Năm 2025, tiết Sương Giáng rơi đúng thời điểm vận khí chuyển mình mạnh mẽ – ai biết nắm bắt sẽ mở được chu kỳ thịnh vượng mới. Vậy nên, đừng xem nhẹ những việc nhỏ. Hãy bắt đầu bằng việc làm sạch căn phòng, thắp sáng ngọn nến và mỉm cười với chính mình vì đó chính là ba bước đầu tiên để vận may tìm đến.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)