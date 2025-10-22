Trong phong thủy, tháng 9 Âm lịch (rơi vào khoảng giữa tháng 10 Dương lịch) được coi là thời điểm chuyển mình của năng lượng trời đất. Đây là tháng mà Dương khí suy, Âm khí thịnh, dễ khiến con người mệt mỏi, uể oải và thiếu sức bật để nắm bắt cơ hội. Cũng vì thế, nhiều người cảm thấy tài lộc "đứng im", công việc trì trệ hoặc dễ phát sinh rắc rối không đáng có.

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, chỉ cần chú ý làm đúng 3 việc dưới đây, bạn không chỉ ổn định năng lượng bản mệnh mà còn mở đường cho vận khí hanh thông, tài lộc bội thu trong những tháng cuối năm.

Thứ nhất: Giữ nhà cửa gọn gàng, đặc biệt là cửa chính và khu vực bếp

Theo phong thủy, cửa chính là nơi đón tài khí, còn bếp là "tài khố" của gia đình. Khi hai khu vực này bị bừa bộn, tích bụi hoặc có vật cản chắn ngang, luồng khí tốt không thể lưu thông, khiến tài vận khó tụ lại. Tháng 9 Âm lịch là thời điểm Âm khí mạnh, vì vậy cần dọn dẹp kỹ nhà cửa, lau sạch bụi ở cửa ra vào, sàn bếp và góc tủ.

Nếu trong nhà có gương vỡ, chổi cũ, quần áo rách hoặc cây khô, nên bỏ ngay. Những vật này tượng trưng cho năng lượng cũ kỹ, trì trệ, dễ kéo vận đen. Sau khi dọn xong, bạn có thể đặt thêm chậu cây xanh như kim ngân, trầu bà hoặc hạnh phúc để cân bằng sinh khí. Một chiếc chuông gió bằng đồng hoặc gốm treo gần cửa chính cũng giúp kích hoạt năng lượng tốt, xua khí xấu, tạo cảm giác tươi mới mỗi khi bạn trở về nhà.

Thứ hai: Giữ lòng thiện và tăng hành động mang năng lượng dương

Nhiều người nghĩ phong thủy chỉ liên quan đến không gian, nhưng thật ra tâm thế con người mới là gốc rễ của vận khí. Tháng 9 Âm lịch thường mang nhiều năng lượng âm, khiến cảm xúc con người dễ dao động, cáu gắt hoặc mệt mỏi.

Càng trong giai đoạn này, bạn càng nên chủ động tạo năng lượng dương bằng cách giúp đỡ người khác, làm việc thiện nhỏ, hay đơn giản là mỉm cười nhiều hơn. Theo quan niệm cổ, người làm việc thiện tích được phúc khí, mà phúc khí lại chính là nền tảng của tài khí. Đó là lý do tại sao nhiều thầy phong thủy khuyên rằng, trong tháng 9 Âm, hãy thử quyên góp quần áo, giúp người khó khăn hoặc giải hòa xung đột trong gia đình. Những hành động tử tế này không chỉ giúp tâm an, mà còn khiến năng lượng của bạn sáng hơn từ đó thu hút vận may tự nhiên như "nam châm hút sắt". Ngoài ra, nên tránh than vãn, nói lời tiêu cực hoặc tranh cãi vô nghĩa, vì chúng làm tiêu hao năng lượng tốt đang được tích tụ.

Thứ ba: Kích hoạt tài khí bằng nước và ánh sáng

Phong thủy cho rằng "Thủy chủ tài" – nước là yếu tố tượng trưng cho tiền bạc. Tháng 9 Âm khí nặng, nếu không có đủ yếu tố Thủy hoặc ánh sáng trong nhà, năng lượng tài lộc dễ bị ứ đọng. Một mẹo đơn giản là hãy giữ nguồn nước trong nhà luôn sạch: lau bồn rửa, thay nước trong bình hoa, kiểm tra ống nước tránh rò rỉ vì nước rò đồng nghĩa với tiền rò.

Bạn cũng có thể đặt bể cá nhỏ ở hướng Đông Nam (hướng Tài Vị) hoặc đơn giản là bình thủy tinh đựng nước trong, thả vài đồng xu cổ và cành trúc phú quý. Về ánh sáng, nên mở rèm đón nắng vào buổi sáng, dùng đèn vàng ấm vào buổi tối để cân bằng Dương khí. Những góc tối tăm, ẩm thấp là nơi tụ khí xấu, cần chiếu sáng hoặc đặt gương phản sáng để kích hoạt sinh khí. Khi nước chảy và ánh sáng lưu thông, vận khí trong nhà cũng theo đó mà chuyển động, mang lại sự thông suốt trong công việc, buôn bán, và cả các mối quan hệ.

Tháng 9 Âm lịch là thời điểm năng lượng thiên nhiên chuẩn bị đổi pha, ai nắm được quy luật này sẽ dễ "đón gió mà đi". Không cần cầu cúng phức tạp, cũng không cần bày biện xa hoa, chỉ cần bắt đầu từ việc giữ không gian sạch, giữ tâm sáng, và duy trì dòng năng lượng thông suốt trong nhà, bạn đã tự mình mở cửa cho may mắn gõ cửa. Nhiều thầy phong thủy còn ví von rằng, "Vận may đến với người biết dọn chỗ cho nó", nên hãy coi ba việc trên như ba bước "dọn chỗ" cho tài lộc và hạnh phúc. Bởi khi tâm và nhà đều sáng, may mắn không thể không tìm đến.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)