Võ Điền Gia Huy không còn là gương mặt quá xa lạ khi chứng minh khả năng diễn xuất trong nhiều dự án gần đây. Thời gian qua, nam diễn viên nhận được nhiều sự chú ý hơn sau hiệu ứng của phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Hình tượng "tổng tài" điển trai, ánh mắt sắc lẹm cùng thần thái ngầu lòi giúp nam diễn viên hút thêm lượng fan đáng kể. Không chỉ gây chú ý bởi visual chuẩn nam chính ngôn tình, Võ Điền Gia Huy còn được khen ngợi bởi tạo "chemistry" tốt với bạn diễn khiến người xem dễ dính.

Khi độ hot tăng vọt, cư dân mạng cũng bắt đầu "đào" lại loạt khoảnh khắc cũ của nam diễn viên. Mới đây, một đoạn clip nhiều năm trước ghi lại thời điểm Võ Điền Gia Huy còn diễn hài kịch bất ngờ viral trở lại. Trong clip, Võ Điền Gia Huy có màn đối diễn cùng cố nghệ sĩ Chí Tài và diễn viên Lê Khánh, vào vai một cặp tình nhân với Chí Tài và thể hiện màn ghen tuông cực drama với Lê Khánh.

Điều khiến dân tình không khỏi bật cười chính là lối diễn của Gia Huy khi đó. Nam diễn viên nhập vai cực kỳ, từ cử chỉ uyển chuyển, ánh mắt, cách nhả thoại cho đến hình thể đều mang nét nữ tính hóa rõ rệt. Nếu không biết trước, nhiều người còn khó nhận ra đây chính là "tổng tài" đang gây sốt hiện tại.

Vai diễn xéo xắt của Võ Điền Gia Huy thời mới vào nghề

Dưới phần bình luận, netizen đồng loạt bày tỏ sự bất ngờ khi chứng kiến một phiên bản hoàn toàn khác của Võ Điền Gia Huy. Từ hình ảnh "tổng tài" đốn tim phái nữ thì lần này là một vai diễn mềm mại, có phần duyên dáng khiến nhiều người phải há hốc. Không ít ý kiến còn so sánh ngoại hình ngày xưa Võ Điền Gia Huy có vóc dáng mảnh, gương mặt chưa quá sắc nét, trong khi hiện tại đã "lột xác" rõ rệt, body dày dặn hơn và visual cũng góc cạnh, cuốn hút hơn.

Dẫu vậy, phần đông khán giả vẫn dành lời khen cho khả năng nhập vai của nam diễn viên. Dù là "tổng tài" ngầu đét hay vai diễn mang màu sắc hài hước, Võ Điền Gia Huy đều thể hiện tròn trịa, cho thấy sự linh hoạt trong diễn xuất. Hiện tại, đoạn clip vẫn đang viral và cư dân mạng khuyên nhau nếu đã quen hình tượng tổng tài thì "đừng dại dột mà đào sâu quá khứ của Võ Điền Gia Huy", bởi lẽ càng biết sẽ càng mắc cười và không khỏi sốc nhẹ.

Nhiều fan không khỏi bật cười trước hình tượng một trời một vực của Võ Điền Gia Huy

Từ anh chàng xéo xắt đến tổng tài trong mơ của fan girl

Võ Điền Gia Huy sinh năm 1996, được đào tạo bài bản tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Trước khi được biết đến rộng rãi trên màn ảnh, anh từng có thời gian hoạt động ở sân khấu kịch, tham gia diễn xuất trong các vở hài - chính kịch và góp mặt trong một số MV, dự án nhỏ. Hành trình của Gia Huy không phải kiểu “một bước thành sao” mà là quá trình tích lũy từng chút kinh nghiệm, thử sức qua nhiều dạng vai để định hình phong cách riêng.

Về sự nghiệp, Võ Điền Gia Huy từng góp mặt trong một số dự án như Thưa Mẹ Con Đi, Tiệm Ăn Của Quỷ hay Thám Tử Kiên. Các vai diễn của Võ Điền Gia Huy đa dạng, có tâm lý lẫn hài hước và như vậy càng khiến khán giả thừa nhận năng lượng của nam diễn viên. Sau vai diễn trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, nam diễn viên có thêm lượng fan mới bởi khả năng vào vai cực ngọt. Vai diễn mang màu sắc tổng tài, pha chút bad boy nhưng vẫn có chiều sâu cảm xúc đã giúp Võ Điền Gia Huy ghi điểm mạnh, đồng thời tạo hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội, đưa tên tuổi anh lên một nấc thang mới.

Võ Điền Gia Huy đang là gương mặt nhận nhiều chú ý của màn ảnh Việt

Ở đời thường, Gia Huy mang vibe khá babyface, gương mặt sáng, đường nét mềm khiến tổng thể trông trẻ hơn tuổi. Đây là kiểu visual dễ tạo thiện cảm ngay từ lần đầu nhìn thấy, đặc biệt phù hợp với những hình tượng nhẹ nhàng, gần gũi. Nhưng chỉ cần bước vào phòng tập, một phiên bản hoàn toàn khác lại xuất hiện. Body rắn chắc, cơ bắp rõ nét khiến Gia Huy chuyển sang vibe nam tính, trưởng thành hơn hẳn. Sự đối lập này chính là điểm khiến anh không bị đóng khung vào một kiểu hình tượng duy nhất.

Đáng chú ý nhất vẫn là khi Võ Điền Gia Huy bước vào các bộ ảnh thời trang. Đây là "địa hạt" mà nam diễn viên thể hiện rõ khả năng biến hóa: lúc thì unisex, lúc lại nam tính, có khi chuyển sang nổi loạn, gai góc. Gu thời trang ổn định, biết cách làm mới mình qua từng layout giúp mỗi lần xuất hiện của Võ Điền Gia Huy đều mang lại cảm giác khác biệt.

Visual là điểm cộng lớn giúp nam diễn viên dễ được nhận diện trong mắt khán giả

"Hồ sơ tình ái" gây chú ý

Tháng 2/2025, thông tin Võ Điền Gia Huy hẹn hò Lan Thy lan truyền trên MXH. Đúng ngày lễ tình nhân, Võ Điền Gia Huy chia sẻ khoảnh khắc Lan Thy tựa sát vào, tay đặt nhẹ lên vai nam diễn viên, cả hai có những tương tác cực đáng yêu. Động thái này làm dấy lên nhiều suy đoán về mối quan hệ của cặp đôi.

Trước đó, trong dự án phim chung, Võ Điền Gia Huy và Lan Thy có nhiều phân cảnh tình cảm, diễn xuất tự nhiên, tạo nên sự ăn ý đáng kể trên màn ảnh. Không chỉ trong công việc, kể từ khi tham gia chung phim, Võ Điền Gia Huy và Lan Thy trở nên gắn kết hơn ngoài đời và có những tương tác thân thiết trên mạng xã hội. Với loạt động thái này, nhiều người hâm mộ đang tích cực "đẩy thuyền" cặp diễn viên xứng đôi vừa lứa này. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cả hai có lẽ là bạn bè thân thiết. Tháng 2 vừa qua, Lan Thy sau đó thông báo đã được cầu hôn.

Về phía Võ Điền Gia Huy, gần đây mạng xã hội tiếp tục dấy lên đồn đoán nam diễn viên "phim giả tình thật" với Lê Tam Triều Dâng. Kể từ khi ra mắt phim chung, cả hai liên tục bị nghi phim giả tình thật bởi loạt chi tiết cực đáng ngờ. Tại một sự kiện, Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng thu hút sự chú ý khi có màn tương tác cực thân mật. Lọt vào ống kính là khoảnh khắc Võ Điền Gia Huy khẽ vòng tay qua eo đàng gái khi chụp ảnh trên thảm đỏ. Cả 2 cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm, tạo dáng couple trước hàng trăm người. Khi bước ra khỏi thảm đỏ, Lê Tam Triều Dương còn vỗ nhẹ vào ngực Võ Điền Gia Huy, làm dân tình được phen rần rần.

Cư dân mạng còn "đào" lại một đoạn clip phỏng vấn trước đó, trong đó Võ Điền Gia Huy từng vô tình để lộ "gu yêu" của mình. Nam diễn viên chia sẻ rằng: "Người nào em càng ghẹo là em càng thích". Ngay lập tức, netizen liên hệ đến việc nam diễn viên liên tục "cà khịa", chọc ghẹo Lê Tam Triều Dâng mỗi khi cả hai xuất hiện cùng nhau, từ hậu trường cho đến các sự kiện.

Không dừng lại ở đó, tại buổi họp báo ra mắt phim của cả hai, khi nhận được câu hỏi thẳng về nghi vấn phim giả tình thật, Võ Điền Gia Huy tiếp tục có màn trả lời nửa kín nửa hở: "Chắc chắn là có tình đó, nhưng mà tình gì thì tụi em xin giấu nhẹm. Thời gian sẽ trả lời cho mọi người".

Võ Điền Gia Huy đang được "đẩy thuyền" kịch liệt với Lê Tam Triều Dâng

Ảnh: Tổng hợp