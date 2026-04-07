Theo Naver , nam diễn viên Bi Rain đang gây ấn tượng với vai phản diện Baek Jeong trong bộ phim Bloodhounds 2 (Chó Săn Công Lý) vừa lên sóng trên Netflix. Tác phẩm cũng xếp top 1 phim Hàn được khán giả yêu thích nhất những ngày qua.

Baek Jeong trong phim là được xây dựng như một "vũ khí sống" đúng nghĩa. Hắn có thể lực vượt trội, tốc độ ra đồn đáng sợ, kỹ năng chiến đấu gần như hoàn hảo. Bên cạnh đó, sự lạnh lùng nguy hiểm tàn nhẫn của hắn khiến đối thủ sợ hãi.

Hình ảnh đẫm máu và cái nhìn lạnh lùng khó nhận ra của Bi Rain

Nam diễn viên gây ấn tượng với vai diễn ông trùm thế giới ngầm

Để thể hiện nhân vật phản diện có tâm lý nặng nề này, Bi Rain đã chọn phương pháp "Method Acting" (diễn xuất nhập tâm), duy trì tâm lý nhân vật ngay cả khi ống kính máy quay đã tắt. Nam diễn viên chia sẻ, trong một năm ròng anh sống với danh tính Baek Jeong. Ngay cả khi về nhà, nam diễn viên cũng ít nói chuyện, cả người đều thể hiện sự lạnh lùng âm u khiến bà xã Kim Tae Hee phải lên tiếng chỉ trích.

Trong Bloodhounds 2, Baek Jeong là phản diện chính, hắn cầm đầu một tổ chức quyền anh ngầm mang tầm vóc quốc tế mang tên IKFC. Baek Jeong không chỉ điều hành những trận đấu đẫm máu mà còn vận hành cả một đế chế cá cược phi pháp với quy mô lên tới hàng trăm triệu USD. Với Baek Jeong, võ đài không đơn thuần là nơi so tài, mà là công cụ kiếm tiền và thao túng mạng sống con người.

Baek Jeong là kẻ làm mọi cách để đạt được mục đích của mình

Ngay cả khi ngồi nói chuyện, Baek Jeong cũng thể hiện sự nguy hiểm khó lường

Nhận thấy tiềm năng của nam chính Gun Woo (Woo Doo Hwan), Baek Jeong chủ động tiếp cận và đưa ra lời đề nghị khổng lồ: 10 tỷ won chỉ để thượng đài một trận duy nhất. Tuy nhiên, Gun Woo thẳng thừng từ chối. Thế nhưng, Jeong là một nhân vật máu lạnh, không ngại ra tay với bất cứ ai và cũng không cho phép ai từ chối mình. Vì vậy, hắn không ngần ngại sử dụng mọi thủ đoạn tàn độc, từ đe dọa gia đình, bắt cóc đến những cuộc tấn công bằng thiết bị nổ, nhằm ép anh phải khuất phục.

Đây là lần đầu tiên sau hơn 20 năm làm nghệ thuật, Bi Rain thủ vai phản diện. Khán giả đánh giá diễn xuất của anh đã vào độ chín, gây ấn tượng mạnh cho người xem. Thậm chí, mỗi khi Baek Jeong xuất hiện, khán giả không dám thở bởi nam diễn viên đã mang đến bầu không khí lạnh lùng, sắc bén và đầy uy hiếp cho không khí phim. Bi Rain còn gây ấn tượng với thân hình rắn rỏi, cơ bắp cuồn cuộn như tượng tạc và những màn đấu tay đôi mãn nhãn.

Bi Rain luyện tập suốt 1 năm cho vai diễn này