Trường Giang và Nhã Phương là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Dù ở thời điểm nào, hình ảnh nam nghệ sĩ hết lòng cưng chiều và chăm sóc bà xã vẫn luôn là chủ đề thu hút sự chú ý. Không chỉ đồng hành trong công việc và cuộc sống, trong 8 năm hôn nhân, nam diễn viên nhiều lần gây bất ngờ khi sẵn sàng chi đậm cho tủ đồ hiệu của vợ.

Một trong những câu chuyện thú vị về cách thể hiện tình cảm của Trường Giang từng nhận được nhiều sự thảo luận là vào dịp Valentine năm 2023. Khi đó, Nhã Phương thực hiện video mở hộp quà tặng từ chồng là chiếc túi Small Dior Lady D-Joy màu trắng, có giá niêm yết chính hãng tại Việt Nam khoảng 150 triệu đồng.

Dior Lady D-Joy là món quà Valentine 3 năm trước của Trường Giang tặng Nhã Phương

Đi kèm với món quà này là thư tay do Trường Giang viết trên thiệp Dior. Trong thư, nam nghệ sĩ tự xưng là "Your Bank" (Ngân hàng của em) và gọi Nhã Phương là "My Tear" (Nước mắt của anh). Đáng chú ý hơn cả là lý do anh đưa ra cho việc liên tục mua đồ xa xỉ cho vợ: "Em có biết vì sao anh hay mua đồ đắt tiền cho em không? Là vì sau này khi em già đi, con gái mình sẽ trở thành thiếu nữ. Lúc đó mọi thứ đều là của Destiny mà thôi. Valentine vui vẻ nha em."

Trường Giang xưng là "Ngân hàng" của bà xã.

Trường Giang cho biết lý do tặng túi hiệu cho Nhã Phương là vì chúng sẽ thuộc về con gái cưng một ngày nào đó.

Trước lời nhắn thực tế của chồng, Nhã Phương trêu rằng sẽ "mượn tạm" những món đồ này của con gái dùng vài năm rồi mới trả. Cho thấy việc Trường Giang chịu khó móc hầu bao tặng đồ hiệu cho vợ hoá ra lại là một khoản đầu tư dài hạn cho ái nữ về sau.

Sự cưng chiều của Trường Giang dành cho Nhã Phương không phải câu chuyện mới ngày một ngày hai. Một dịp khác vào năm 2020, Nhã Phương từng đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc bị chồng "đánh úp" bằng bộ quà tặng đắt giá, bao gồm đồng hồ Franck Muller Vanguard V32 đính kim cương, kèm theo túi Louis Vuitton Capucines tông màu xanh baby blue. Bộ đôi phụ kiện xa xỉ có tổng giá trị lên tới hơn nửa tỷ đồng khiến người đẹp vừa hạnh phúc vừa hỏi đùa liệu nam danh hài có đang giấu "quỹ đen".

Đồng hồ Franck Muller và túi LV có giá hơn nửa tỷ được nam diễn viên dành làm quà tặng bà xã không báo trước.

Đáng nói, sau 6 năm được trao tận tay, chiếc túi Louis Vuitton Capucines màu xanh này mới chính thức được Nhã Phương mang ra sử dụng. Trong một video dạo phố gần đây, khi chia sẻ về trang phục, nữ diễn viên khi ấy diện thiết kế áo corset cúp ngực kẻ sọc tôn dáng kết hợp cùng quần jeans năng động. Điểm nhấn hoàn thiện outfit chính là chiếc túi Louis Vuitton Capucines màu xanh nhạt với phần quai cầm chế tác từ da trăn cao cấp.

Nhã Phương ngại ngùng thừa nhận, trước đây cô vốn quen thuộc với phong cách tối giản gồm áo phông và quần short. Chiếc túi màu xanh do ông xã tặng từ nhiều năm trước vì không phải gam màu cơ bản nên bị cô cất tủ suốt thời gian dài. Khi bắt đầu thay đổi định hướng ăn mặc sang phong cách điệu đà và nữ tính hơn, nữ diễn viên mới nhớ đến món quà của chồng và lấy ra phối đồ lần đầu tiên.

Chiếc túi mà Nhã Phương cất tủ nhiều năm.

Không dừng lại ở việc tặng quà cáp bất ngờ, Trường Giang còn dành sự ủng hộ tài chính tuyệt đối cho bà xã trong công cuộc nâng cấp diện mạo cá nhân. Vào tháng 7 vừa qua, khi cô bạn thân Sĩ Thanh mở lớp dạy trang điểm cá nhân, Nhã Phương trở thành học viên 1:1 nổi tiếng nhất được bạn mình kèm cặp. Trong đó có đoạn video ghi lại chuyến shopping đồ trang điểm của hai mỹ nhân nhanh chóng thu hút hơn 2 triệu lượt xem.

Điểm dừng chân đầu tiên của cả hai là boutique Dior Beauty. Trong suốt hành trình, Sĩ Thanh liên tục tư vấn từ các dòng son dưỡng, phấn bắt sáng cho đến những bảng màu mắt đón đầu xu hướng, trong khi Nhã Phương gần như gật đầu "chốt" đơn không ngần ngại trước bất kỳ đề xuất nào.

Nhã Phương "quẹt thẻ" thoải mái vì được chồng tài trợ cho công cuộc nâng cấp vẻ ngoài.

Cao trào của buổi mua sắp xuất hiện tại quầy thanh toán khi Nhã Phương rút ngay thẻ đen của Trường Giang để chi trả hóa đơn cho mình và Sĩ Thanh. Người đẹp hài hước tuyên bố "Chồng đang chóng mặt ở nhà nhưng kệ chồng!", đồng thời tiết lộ công cuộc làm đẹp này đã được nam danh hài đồng ý tài trợ nghiêm túc. Cô cũng thật thà thú nhận kiến thức trang điểm tiếp thu được vẫn "lúc nhớ lúc không", nhưng chuyến mua sắm sẽ là động lực để bản thân siêng năng chăm sóc diện mạo hơn.

Ảnh: FBNV