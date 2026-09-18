Nhã Phương có cần được giải cứu?

Thời gian gần đây, Nhã Phương bất ngờ trở thành cái tên phủ sóng MXH khi những câu chuyện trong quá khứ của Trường Giang bị đào lại. Từ sự tiếc nuối dành cho nữ diễn viên từng phủ sóng dày đặc trên màn ảnh Việt, một bộ phận khán giả đi đến kết luận rằng cô nên có một sự nghiệp rực rỡ hơn hiện tại rất nhiều. Trên mạng xã hội thậm chí xuất hiện những lời kêu gọi “giải cứu Nhã Phương” với lập luận rằng cuộc hôn nhân đã khiến cô từ một nữ diễn viên được săn đón trở thành cái tên ngày càng mờ nhạt trong điện ảnh.

Nhưng cũng không ít luồng ý kiến phản biện, đặt ra câu hỏi rằng Nhã Phương thực sự đang cần được giải cứu khỏi điều gì? Bởi nếu nhìn lại toàn bộ hành trình của nữ diễn viên, những tranh luận về diễn xuất, diễn từ hay khả năng tạo dấu ấn ở điện ảnh đã xuất hiện từ rất lâu trước khi cô lấy chồng. Còn sau hôn nhân, Nhã Phương cũng chưa từng tuyên bố giải nghệ và vẫn xuất hiện trong các dự án phù hợp. Vậy có phải khán giả đang tiếc cho một sự nghiệp bị bỏ lỡ hay chỉ đang tiếc một Nhã Phương từng rất nổi tiếng?

Nhã Phương hiện đang bị kéo vào những lùm xùm của ông xã Trường Giang

Nhã Phương từng phủ sóng màn ảnh nhưng “ngôi sao điện ảnh” lại là câu chuyện khác

Không thể phủ nhận Nhã Phương từng có một thời kỳ cực kỳ rực rỡ. Khoảng giữa thập niên 2010, cô liên tục xuất hiện trên cả truyền hình lẫn điện ảnh, trở thành gương mặt nữ chính quen thuộc với khán giả trẻ qua Tuổi Thanh Xuân, Khúc Hát Mặt Trời, 49 Ngày... Ngoại hình sáng, hình ảnh trong trẻo và khả năng tạo cảm giác gần gũi giúp Nhã Phương nhanh chóng có được độ nhận diện mà nhiều diễn viên phải mất nhiều năm mới xây dựng được.

Khoảng 1 thập kỷ trước, gọi Nhã Phương là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất màn ảnh Việt cũng không quá lời. Thậm chí ở thời điểm chưa có trào lưu Bắc tiến đóng phim VTV thì Nhã Phương đã trở thành diễn viên miền Nam hiếm hoi phủ sóng giờ vàng. Tuy nhiên, độ phủ sóng và vị thế nghề nghiệp lại không phải lúc nào cũng đi cùng nhau. Nhã Phương từng nhận không ít ý kiến trái chiều về diễn xuất, từ biểu cảm, cách thể hiện những cảnh khóc cho tới diễn từ. Việc cô thường xuyên đảm nhận kiểu nhân vật nữ chính yếu đuối, giàu cảm xúc, khóc quá nhiều cũng dần khiến một bộ phận khán giả có cảm giác nữ diễn viên bị lặp lại chính mình.

Nhã Phương từng rất được yêu mến trên sóng giờ vàng nhưng cũng chính tại đây, cô bị chê bai vì một màu, thường xuyên khóc lóc trên phim

Đáng nói, những lời chê này không phải đến sau khi Nhã Phương kết hôn. Trước cả thời điểm quen biết Trường Giang, cô đã nhiều lần được khán giả đặt câu hỏi về khả năng thoát khỏi hình ảnh “thánh khóc”, cũng như khả năng tạo ra một vai diễn thực sự đủ sức định danh mình ở lĩnh vực điện ảnh. Nói cách khác, nếu hiện tại có người cho rằng Nhã Phương “đáng lẽ phải tiến xa hơn”, thì cũng cần nhìn nhận rằng con đường ấy vốn đã không hoàn toàn bằng phẳng ngay từ đầu.

Nhã Phương từng có những dấu mốc đáng ghi nhận ở điện ảnh. Cô giành Cánh diều vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc với Yêu Đi, Đừng Sợ và từng có những vai diễn nhận được sự đồng cảm của khán giả. Nhưng những dấu mốc đó chưa tạo thành một chuỗi thành công đủ dài để đưa cô vào nhóm nữ diễn viên có vị thế đặc biệt vững chắc trên màn ảnh rộng. Đặt cạnh những gương mặt cùng thời như Ninh Dương Lan Ngọc, Phương Anh Đào - những người có xuất phát điểm thậm chí chậm hơn Nhã Phương, điều này càng dễ nhận ra. Thế hệ sau như Kaity Nguyễn, Trâm Anh,... cũng nhanh chóng tạo dấu ấn bằng một loạt dự án điện ảnh và liên tục tìm cách mở rộng vai trò của mình trong ngành. Không có ý đặt ai lên bàn cân hơn - kém nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ mỗi người đã biến độ nổi tiếng ban đầu thành một con đường nghề nghiệp như thế nào.

Với Nhã Phương, vấn đề có lẽ nằm ở khoảng cách giữa độ nổi tiếng và dấu ấn diễn xuất chưa tương xứng. Cô từng là một ngôi sao rất được săn đón, nhưng điều đó chưa đồng nghĩa cô đã trở thành một trong những nữ diễn viên điện ảnh có sức ảnh hưởng bền vững nhất của thế hệ mình.

Sau khi kết hôn, Nhã Phương có thực sự cần “giải cứu”?

Thực tế, Nhã Phương đúng là giảm tần suất hoạt động, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và từng có quãng nghỉ sau khi sinh con. Nhưng giảm xuất hiện không đồng nghĩa với giải nghệ. Thậm chí, một trong những vai diễn đáng nhắc đến nhất của Nhã Phương trong những năm gần đây lại xuất hiện sau khi cô kết hôn. Trong Cây Táo Nở Hoa, nữ diễn viên vào vai Báu - một nhân vật hoàn toàn khác với hình ảnh nữ chính mong manh, hiền lành quen thuộc. Báu ích kỷ, thực dụng, thích hưởng thụ và thường xuyên khiến người xung quanh phát điên. Đây cũng là kiểu vai buộc Nhã Phương phải thay đổi cả ngoại hình để tạo ra một nhân vật có cá tính và nhiều khuyết điểm.

Nhã Phương từng tiến bộ rất nhiều với Cây Táo Nở Hoa

Cây Táo Nở Hoa không biến Nhã Phương thành một diễn viên hoàn toàn khác chỉ sau một bộ phim nhưng vai Báu cho thấy cô vẫn có khả năng thay đổi khi được trao đúng dạng nhân vật. Diễn xuất của Nhã Phương trong phim nhận được nhiều phản hồi tích cực hơn so với không ít vai diễn trước đó, thậm chí có thời điểm nhân vật Báu còn trở thành một trong những nhân vật được bàn luận nhiều nhất của phim.

Tất nhiên, không phải mọi lựa chọn của cô sau hôn nhân đều thành công. Nhã Phương vẫn có những dự án nhận phản ứng trái chiều, những bộ phim không tạo được hiệu ứng như kỳ vọng, thậm chí có tác phẩm thất bại về doanh thu. Quan trọng hơn, Nhã Phương chưa bao giờ công khai từ bỏ diễn xuất. Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên vẫn quay lại màn ảnh khi tìm được dự án phù hợp. Điều thay đổi rõ nhất có lẽ là cách Nhã Phương xuất hiện khi cô không còn hoạt động với mật độ dày đặc như thời điểm còn là một nữ diễn viên trẻ đang liên tục cần phim mới để giữ độ nóng.

Nhã Phương chưa từng "mất tích" khỏi showbiz

Đương nhiên, không thể phủ nhận hôn nhân đã tạo ra một bước ngoặt trong cuộc sống của Nhã Phương. Nhưng để nói “giải cứu Nhã Phương” thì điều này chưa chắc đã đúng với tình trạng của nữ diễn viên. Cô không phải một ngôi sao bị buộc phải rời khỏi màn ảnh. Cô vẫn đóng phim, cô vẫn có những vai diễn đáng nhớ và vẫn có cơ hội tiếp tục chứng minh bản thân nếu muốn. Nếu có điều gì đáng tiếc ở Nhã Phương, đó có thể là việc một nữ diễn viên từng sở hữu độ nổi tiếng quá lớn vẫn chưa có một sự nghiệp điện ảnh tương xứng với chính độ nổi tiếng ấy. Cô từng có thời điểm đứng ở vị trí mà bất kỳ nữ diễn viên trẻ nào cũng mơ ước, nhưng chưa biến được lợi thế đó thành một chuỗi vai diễn đủ mạnh để khẳng định vị thế lâu dài. Và tiếc nuối ấy không nhất thiết phải gắn với Trường Giang!