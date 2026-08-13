Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Nam sinh 15 tuổi, trước đó khỏe mạnh, bị đuối nước khi đang bơi tại khu vực bể sâu khoảng 4m. Người bệnh bất ngờ bị chuột rút, sau đó được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ và sơ cứu.

Người bệnh được chuyển đến Trung tâm Y tế khu vực trong tình trạng khó thở, suy hô hấp nặng. Các bác sĩ nhanh chóng kiểm soát đường thở, đặt ống nội khí quản, hỗ trợ hô hấp và sử dụng thuốc vận mạch trước khi chuyển người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều trị.

Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, người bệnh trong tình trạng nguy kịch, đang thở máy và phải sử dụng thuốc vận mạch. Chỉ số SpO₂ chỉ đạt 70%, phổi thông khí kém, có nhiều ran ẩm và ran nổ hai bên. Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng thiếu oxy máu nghiêm trọng. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính lồng ngực ghi nhận tổn thương phổi lan tỏa hai bên.

Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi biến chứng hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) mức độ nặng do đuối nước, kèm suy đa tạng.

Người bệnh được điều trị hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp, kiểm soát huyết động, điều trị nhiễm trùng, lọc máu và chăm sóc toàn diện.

Sau 3 ngày điều trị, tình trạng người bệnh dần cải thiện. Chức năng phổi phục hồi, tình trạng huyết động ổn định hơn, chức năng thận cải thiện và không còn cần lọc máu. Người bệnh được rút ống nội khí quản, tự thở tốt và tiếp tục được theo dõi, phục hồi chức năng trước khi xuất viện.

Theo BS Đinh Văn Trung, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, khi nhập viện, người bệnh bị suy hô hấp cấp tiến triển mức độ nặng do đuối nước, kèm sốc và suy đa tạng, nguy cơ tử vong cao. Việc được phát hiện, cứu hộ và chuyển đến cơ sở y tế kịp thời có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo, biết bơi không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối khi xuống nước. Chuột rút, kiệt sức hoặc hoảng loạn có thể khiến người biết bơi vẫn gặp nguy hiểm, đặc biệt tại khu vực nước sâu.

Người dân không nên bơi một mình hoặc tại khu vực không có người giám sát; cần khởi động trước khi xuống nước, tuân thủ hướng dẫn của nhân viên cứu hộ và không cố bơi khi cơ thể mệt mỏi. Trẻ em và người chưa bơi thành thạo cần sử dụng áo phao khi tham gia các hoạt động dưới nước.

Khi phát hiện người bị đuối nước, cần nhanh chóng gọi lực lượng cứu hộ, đưa nạn nhân ra khỏi nước bằng phương pháp an toàn và đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.