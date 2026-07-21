Tối giản đồ đạc, nhưng chưa tối giản dòng tiền

Một chiếc tủ quần áo chỉ còn những món thường xuyên mặc, bàn làm việc gọn gàng, nhà cửa không còn chất đầy đồ... Đó là hình ảnh thường được nhắc đến khi nói về lối sống tối giản. Tuy nhiên, tối giản không chỉ nằm ở những gì bạn sở hữu mà còn ở cách bạn quản lý tiền.

Không ít người rất tự hào vì đã dọn bớt đồ đạc và chỉ giữ lại những thứ thực sự cần thiết, nhưng vẫn duy trì 2-3 ví điện tử, vài tài khoản ngân hàng, 1-2 thẻ tín dụng cùng nhiều gói đăng ký như Spotify, Netflix, Google One, iCloud, ChatGPT hay các ứng dụng học ngoại ngữ, chỉnh ảnh. Có những dịch vụ cả tháng không mở lần nào nhưng tiền vẫn đều đặn bị trừ.

Mỗi khoản phí chỉ vài chục hoặc vài trăm nghìn đồng nên rất dễ bị bỏ qua. Thế nhưng khi cộng lại trong một năm, con số có thể lên tới vài triệu đồng. Đây cũng là điểm khác biệt giữa tối giản đồ đạc và tối giản tài chính.

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Những khoản chi nhỏ dễ bị lãng quên nhất

Điểm đáng chú ý là phần lớn các khoản phí này đều được thanh toán tự động. Bạn không cần mở ví, không cần nhập mật khẩu, cũng chẳng phải cân nhắc có nên mua hay không. Đến kỳ, hệ thống sẽ tự động trừ tiền.

Chính vì diễn ra một cách "âm thầm", nhiều người quên mất mình đang trả tiền cho điều gì. Có người đăng ký một ứng dụng để dùng thử rồi quên hủy. Có người giữ hai nền tảng nghe nhạc vì nghĩ "biết đâu sau này cần". Có người mở thêm tài khoản ngân hàng để nhận ưu đãi chuyển khoản miễn phí hoặc hoàn tiền, nhưng sau vài tháng gần như không sử dụng nữa.

Những khoản chi này hiếm khi đủ lớn để tạo áp lực ngay lập tức, nhưng lại khiến dòng tiền trở nên rời rạc và khó kiểm soát. Bạn có thể không tiêu nhiều trong một lần, nhưng lại đang chi cho quá nhiều thứ cùng lúc.

Sống tối giản không đồng nghĩa với việc có ít tài khoản

Điều này không có nghĩa ai cũng nên đóng bớt tài khoản ngân hàng hay hủy toàn bộ gói đăng ký. Nếu bạn thực sự sử dụng nhiều ngân hàng cho công việc, đầu tư hoặc để tận dụng các chương trình ưu đãi, việc sở hữu nhiều tài khoản là hoàn toàn hợp lý.

Điều quan trọng là mỗi tài khoản, mỗi gói dịch vụ đều phải có lý do để tồn tại. Một ví điện tử chỉ dùng vài lần trong năm, một gói lưu trữ gần như bỏ trống hay một ứng dụng đã lâu không mở đều là những khoản chi đáng để xem xét lại. Sống tối giản không phải là sở hữu ít nhất có thể, mà là chỉ giữ lại những gì vẫn đang tạo ra giá trị.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Nguyên tắc này không chỉ áp dụng với đồ đạc mà còn với tiền bạc. Một chiếc áo không mặc đến có thể chiếm diện tích trong tủ, còn một gói đăng ký không dùng đến lại âm thầm lấy đi tiền trong tài khoản mỗi tháng. Cả hai đều là những thứ nên được "dọn dẹp".

Đã đến lúc dọn dẹp cả bảng sao kê ngân hàng

Nhiều người dành hàng giờ để sắp xếp lại tủ quần áo, ngăn kéo hay góc làm việc, nhưng lại hiếm khi dành vài phút xem lại bảng sao kê ngân hàng. Trong khi đó, chính lịch sử giao dịch mới phản ánh rõ nhất tiền của bạn đang đi đâu.

Hãy thử mở ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử và kiểm tra những khoản phí bị trừ định kỳ. Dịch vụ nào bạn vẫn sử dụng thường xuyên? Tài khoản nào đã nhiều tháng không động tới? Gói đăng ký nào có thể hủy mà cuộc sống gần như không thay đổi? Chỉ một lần rà soát cũng có thể giúp bạn tiết kiệm được một khoản đáng kể trong cả năm.

Suy cho cùng, sống tối giản không chỉ là làm cho ngôi nhà gọn gàng hơn. Với tài chính cá nhân, điều cần tối giản trước tiên đôi khi không phải tủ đồ, mà là những khoản chi âm thầm xuất hiện trên bảng sao kê mỗi tháng. Khi dòng tiền trở nên đơn giản, minh bạch và dễ kiểm soát hơn, đó mới là lúc tinh thần của lối sống tối giản thực sự được áp dụng vào cuộc sống.