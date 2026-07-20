Cà chua hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu siêu thực phẩm nhờ sở hữu hàm lượng lycopene vượt trội giúp bảo vệ thành mạch, hạ cholesterol và giảm nguy cơ tim mạch. Chất chống oxy hóa mạnh mẽ này còn được khoa học chứng minh có khả năng bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, giúp phòng chống một số loại ung thư nguy hiểm. Bên cạnh đó, loại quả này còn dồi dào vitamin C giúp kích thích sản sinh collagen làm đẹp da, tăng cường miễn dịch, cùng kali, folate và beta carotene bảo vệ thị lực.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, khi đứng trước quầy nông sản, không ít người phải băn khoăn liệu những quả cà chua bi nhỏ bé hay loại cà chua truyền thống to lớn sẽ tốt cho cơ thể hơn?

Cà chua bi và cà chua thường cái nào tốt cho sức khỏe hơn?

Nhiều người thường nghĩ quả to sẽ chứa nhiều chất bổ dưỡng hơn. Thực tế, câu trả lời từ các chuyên gia y tế sẽ khiến bạn bất ngờ. Chuyên gia dinh dưỡng Rob Hobson (Vương Quốc Anh) chia sẻ với tờ Mail rằng cà chua bi thực chất có thể cung cấp lượng lycopene cùng các chất chống oxy hóa tập trung hơn rất nhiều so với giống cà chua truyền thống.

Bí mật của sự vượt trội này nằm chính ở cấu trúc sinh học và lớp vỏ của chúng. Nhiều hợp chất bảo vệ thực vật nằm ngay dưới lớp vỏ vì đây là phần của quả tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và các tác động từ môi trường. Vỏ quả chính là nơi tập trung cao nhất lượng chất xơ, polyphenol và flavonoid.

Do tỷ lệ vỏ so với thịt của cà chua bi lớn hơn nhiều so với cà chua thường, nên tính trên cùng một trọng lượng tiêu thụ, quả cà chua bi sẽ đậm đặc chất chống oxy hóa và chất xơ hơn hẳn. Điều này đồng nghĩa với việc khả năng làm đẹp da, chống lão hóa và ngăn ngừa các gốc tự do gây ung thư của cà chua bi sẽ mạnh mẽ hơn.

Ảnh minh họa

Ngược lại, lượng nước trong cà chua thường nhiều hơn, làm loãng đi nồng độ vi chất. Tuy nhiên, cà chua bi cũng có xu hướng tích tụ lượng đường fructose tự nhiên cao hơn, tạo nên vị ngọt đậm đà nhưng cũng cần lưu ý khi ăn lúc đói.

Kết luận là cả hai loại đều tốt, nhưng nếu mục tiêu của bạn là tối ưu hóa lượng chất chống oxy hóa, cà chua bi chính là một lựa chọn vượt trội hơn đấy nhé!

4 sai lầm tai hại cần tránh tuyệt đối khi ăn cà chua

Dù bổ dưỡng đến đâu, việc tiêu thụ sai cách vẫn có thể biến siêu thực phẩm này thành độc tố gây hại cho nội tạng. Để bảo vệ sức khỏe, bạn cần nắm rõ những điều cấm kỵ sau:

Ăn cà chua khi bụng đói

Trong cà chua chứa một lượng đường fructose nhất định. Khi dạ dày trống rỗng, fructose được hấp thụ rất nhanh, tạo ra sự tăng đột biến lượng đường trong máu và bắt tuyến tụy phải làm việc quá tải. Thói quen này đẩy nhanh quá trình tổn thương tế bào tuyến tụy, đặc biệt nghiêm trọng với những loại có vị ngọt đậm như cà chua bi.

Ăn cà chua xanh hoặc chưa chín kỹ

Cà chua chưa chín chứa lượng lớn alkaloid độc hại là solanine và tomatine. Chất độc này kích hoạt các triệu chứng ngộ độc cấp tính như buồn nôn, tiêu chảy, đau đầu. Nếu ăn lượng nhỏ lâu ngày, độc tố tích tụ sẽ phá hủy các cơ quan nội tạng, nhất là gan.

Ảnh minh họa

Nấu cà chua bằng nồi nhôm hoặc nồi gang

Cà chua chứa nhiều axit citric và axit malic. Khi đun nấu trong nồi nhôm hoặc gang, các axit này phản ứng mạnh với bề mặt kim loại, giải phóng các ion kim loại nặng vào thức ăn, gây kích ứng niêm mạc dạ dày và tăng gánh nặng lên gan, thận.

Trộn chung với dưa chuột hoặc cà rốt

Trong dưa chuột và cà rốt chứa lượng lớn enzyme vitamin C oxidase. Khi tiếp xúc với cà chua, enzyme này sẽ phá hủy hoàn toàn hàm lượng vitamin C dồi dào, khiến da không được hưởng lợi từ collagen và dễ gây đầy hơi, đau bụng.

Những nhóm người hết sức cẩn trọng khi ăn cà chua

Bên cạnh cách chế biến, chuyên gia Rob Hobson cũng cảnh báo những nhóm người sau nên hạn chế tối đa việc tiêu thụ cà chua hoặc hỏi ý kiến bác sĩ khi dùng:

- Bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính: Hàm lượng kali và oxalate rất cao trong cà chua dễ gây sỏi thận và làm rối loạn nhịp tim đột ngột.

Ảnh minh họa

- Người bị viêm loét dạ dày, trào ngược dịch vị: Axit dồi dào trong quả sẽ bào mòn niêm mạc, kích thích sinh axit gây ợ nóng và đau thượng vị dữ dội.

- Người bị tiêu chảy, viêm đại tràng cấp tính hoặc bệnh nhân gút: Cần cắt giảm loại quả này khỏi thực đơn để tránh làm bùng phát các cơn đau khớp cấp và gây kích ứng đường ruột nghiêm trọng.

Nguồn và ảnh: Mail, Express, Eat This