Theo TS.BS Nguyễn Hữu Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, điều hòa không được vệ sinh định kỳ có thể trở thành nơi tích tụ nấm mốc, mạt bụi nhà và phát tán trực tiếp vào không khí.

"Máy điều hòa không được vệ sinh, bảo trì định kỳ chẳng khác nào một chiếc máy thổi bào tử nấm mốc trực tiếp vào mũi và phổi người sử dụng", bác sĩ cảnh báo.

Trong những ngày nắng nóng, nhiều người có thói quen ở lâu trong phòng kín với nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, bụi mịn, mạt bụi nhà và vi nấm trong điều hòa bẩn có thể kích hoạt phản ứng dị ứng, đặc biệt ở người có cơ địa nhạy cảm.

Các biểu hiện thường gặp gồm ngứa, đỏ mắt; hắt hơi, chảy nước mũi, ngạt mũi khi bật điều hòa; nổi mẩn ngứa, mày đay không rõ nguyên nhân; ho khan, khò khè hoặc khó thở kéo dài trong phòng kín. Theo các chuyên gia, nếu triệu chứng giảm khi ra môi trường thoáng khí, người dân cần nghĩ tới nguy cơ dị ứng từ không khí trong phòng.

Để bảo vệ đường hô hấp mùa nắng nóng, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần vệ sinh điều hòa định kỳ, không để màng lọc bám quá nhiều bụi bẩn mới làm sạch. Đồng thời, nên tăng lưu thông không khí bằng cách mở cửa sổ vào cuối ngày để đón gió và ánh nắng tự nhiên.

Khi lau dọn nhà cửa, nên sử dụng khăn ẩm thay vì phủi bụi bằng khăn khô hoặc chổi lông để hạn chế phát tán bụi và nấm mốc trong không khí.

TS.BS Nguyễn Hữu Trường cũng lưu ý, người dân không nên chủ quan với các biểu hiện dị ứng kéo dài. Nếu tình trạng hắt hơi, ngứa mũi, khò khè hoặc nổi mẩn tái diễn nhiều lần, cần đi khám sớm tại cơ sở chuyên khoa để được tư vấn và điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển mạn tính.