Ảnh: BVCC

Theo gia đình, bé chui qua cổng sắt để ra ngoài chơi thì bất ngờ bị mắc kẹt vùng cổ. Khi được phát hiện, trẻ tím tái, mất phản xạ và xuất hiện cơn ngừng thở.

Người thân lập tức thổi ngạt, sơ cứu tại chỗ. Sau khoảng 5 - 10 phút, môi trẻ hồng trở lại và có dấu hiệu tự thở nên được nhanh chóng đưa tới bệnh viện địa phương cấp cứu trước khi chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1.

Khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng lơ mơ, kích thích vật vã, thở gắng sức, nhiều cơn ngừng thở ngắn, SpO2 chỉ khoảng 85%, tím quanh môi và đầu chi. Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị suy hô hấp độ 3, chấn thương kín vùng cổ do kẹt cổng sắt.

Trước tình trạng nguy kịch, ekip trực khẩn trương đặt ống nội khí quản, thở máy xâm nhập, theo dõi sát hô hấp và tuần hoàn. Trẻ đồng thời được chụp X-quang, làm xét nghiệm và điều trị hồi sức tích cực.

Sau 14 giờ thở máy, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Trẻ tỉnh táo, tự thở tốt, độ bão hòa oxy trong máu đạt 98% và được cai máy thở vào sáng 13/5. Hiện bệnh nhi tiếp xúc tốt, tiếp tục được theo dõi tại Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc. Dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo BSCKII Nguyễn Thị Lê, Trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, chấn thương vùng cổ ở trẻ nhỏ đặc biệt nguy hiểm vì đây là khu vực tập trung nhiều cấu trúc quan trọng như đường thở, mạch máu lớn, dây thần kinh và cột sống cổ.

Khi cổ bị chèn ép, tình trạng thiếu oxy có thể xảy ra rất nhanh, gây suy hô hấp, tổn thương não, rối loạn tuần hoàn, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không để trẻ chơi một mình tại khu vực cổng, cửa kéo, cửa trượt, lan can hoặc cầu thang. Gia đình cần thường xuyên kiểm tra hệ thống cửa, chốt khóa và lắp đặt thiết bị an toàn để hạn chế tai nạn.

Nếu trẻ có biểu hiện khó thở, tím tái, lơ mơ, co giật hoặc ngừng thở sau chấn thương vùng cổ, cần gọi cấp cứu hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức. Việc chậm trễ chỉ vài phút cũng có thể để lại di chứng nặng nề hoặc đe dọa tính mạng trẻ.