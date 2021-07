Đừng bao giờ phạm phải sai lầm này khi ăn quả cherry vì có thể khiến bạn ngộ độc, thậm chí tử vong

Tháng 6-8 hàng năm là thời điểm chính vụ của cherry, đây là lúc cherry bán có giá thành hợp lý nhất trong năm (300.000-500.000 nghìn đồng/kg ở các siêu thị lớn) do đó nhiều bà nội trợ đã tranh thủ mua về cho gia đình thưởng thức. Dù có giá thành hơi cao, xong ai từng ăn cherry đều phải công nhận rằng loại quả cherry vị thơm, ngọt, giòn tan và căng mọng.

Không những vậy, nghiên cứu còn cho thấy quả cherry có thể hỗ trợ ngừa bệnh ung thư do nó có chứa chất chống oxy hóa, có tác dụng ngăn chặn các gốc tự do gây tổn thương tế bào và mô. Đặc biệt, loại quả này chứa lượng vitamin A gấp 20 lần quả dâu tây nên rất tốt cho mắt, da và hệ miễn dịch của cơ thể. Quả cherry cũng được chứng minh rất tốt cho người bệnh tiểu đường do có chứa chất anthocyanidin có thể làm tăng insulin. Hoạt chất này có tác dụng chuyển hóa gluxit, gluco có trong máu nên dễ dàng giảm thiểu hữu hiệu các dấu hiệu gây ra bệnh tiểu đường.

Theo nhà khoa học, lương y Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội), cây anh đào có tên khoa học là Prunus avium, thuộc họ Tường vi, hoa nở vào tháng 3,4, sang tháng 5 quả chín. Trong Đông y, cherry được sử dụng như một loại thuốc/món ăn có tác dụng ổn định tim mạch, tiểu đường, chữa bỏng, phòng ngừa và làm giảm viêm khớp, gút... Dù cherry có nhiều tác dụng sức khỏe nhưng lương y Sáng cảnh báo có thể gây tổn hại cho người ăn nếu dùng sai cách.

Đừng bao giờ phạm phải 5 sai lầm khi ăn quả cherry

Ăn hạt cherry Trong quả cherry có 1 bộ phận chứa độc tố đó chính là phần hạt. Theo cơ quan môi trường tại Anh, hạt cherry nằm trong top 10 các thực phẩm độc hại nhất chúng ta hay ăn. Trong hạt cherry có chứa cyanogenic hoặc cyanide-forming glycosides có thể hình thành amygdalin khi nhai chúng. Đây là hợp chất khi vào hệ tiêu hóa sẽ thành cyanua hydrogen. Dấu hiệu ngộ độc xyanua khi ăn phải hạt cherry bao gồm cồn cào ruột, đau đầu, buồn nôn... Người bệnh nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn tới ngừng tim, suy hô hấp và tử vong.

Dù vậy, ngộ độc cherry chỉ xảy ra khi nhai vỡ hạt. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần tránh nuốt hạt bởi hạt cứng, sẽ gây ra tác hại ít nhiều cho dạ dày, ruột trong quá trình tiêu hóa. Ngoài cherry, một số loại quả giàu giá trị dinh dưỡng như hạt táo, lê, mận, na... nếu ăn phải hạt cũng rất nguy hiểm.

Bảo quản cherry quá lâu Thời gian bảo quản của quả cherry ngắn do đó mọi người không nên để dưới ánh nắng trực tiếp. Quả cherry chỉ nên ăn khoảng 3 ngày, bảo quản trong tủ lạnh và không nên rửa nước để tránh bị hỏng, gây hại cho đường tiêu hóa.

Ăn cherry kèm quả dưa chuột Theo lương y Sáng, quả cherry giàu vitamin C, trong khi đó enzyme phân hủy có trong dưa chuột sẽ làm giảm vitamin C trong quả anh đào, ảnh hưởng đến sự hấp thụ vitamin C của cơ thể.

Ăn quá nhiều cherry trong một lúc Bất cứ thực phẩm nào ăn quá nhiều cũng sẽ phá vỡ sự mất cân bằng trao đổi chất trong cơ thể và gây khó chịu. Ăn nhiều cherry cũng vậy, sẽ không tốt và dẫn tới tình trạng đầy hơi, ợ nóng, tiêu chảy. Thậm chí, tiêu thụ quá nhiều cherry còn gây ra phản ứng dị ứng. Nếu bạn dị ứng với quả cherry, bạn có thể gặp các triệu chứng bao gồm khó thở, khó nuốt, phát ban, buồn nôn hoặc tiêu chảy… thậm chí đe dọa tính mạng. Lượng dùng một ngày nên khoảng 200g.