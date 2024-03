Đừng ăn sống củ mã thầy nữa, đem nấu thế này vừa đơn giản lại tốt cho sức khỏe

Mã thầy là loại thực vật thuộc họ cói, có củ to, mọc dưới nước không chỉ có vị ngọt mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng. Vỏ ngoài của củ mã thầy màu nâu đậm nhưng phần thịt bên trong lại trắng như tuyết, ngọt và mọng nước. Nó không chỉ ngon mà còn giàu protein thô và tinh bột, có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa và hỗ trợ tiêu hóa một cách hiệu quả. Thông thường rất nhiều người thích ăn củ mã thầy sống, tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo mã thầy là loại củ nằm sâu dưới nước, dễ bị nhiễm ấu trùng/ nang sán. Do đó, để an toàn chúng ta nên ăn củ mã thầy bằng cách xào chín, nấu chè... vừa an toàn lại tốt cho sức khỏe. Ngoài ra bạn cũng có thể kết hợp củ mã thầy với trái lê để làm thành món ăn có tác dụng dưỡng ẩm, thanh nhiệt rất tốt.

Lê vốn có vị ngọt, công dụng dưỡng ẩm rất tốt. Khi tận dụng vị ngọt tự nhiên của lê và dinh dưỡng từ củ mã thầy, làm thành món ăn giúp xoa dịu cổ họng, thanh nhiệt hiệu quả. Thời gian nấu món này tương đối ngắn, bạn có thể hoàn thành chỉ trong vòng 20-30 phút.

Nguyên liệu để làm món chè củ mã thầy và lê

1 quả lê Nam Phi hoặc lê Úc, 10-15 củ mã thầy (tùy thuộc kích thước), 10g kỷ tử và lượng đường phèn thích hợp.

Bước 1: Lê bạn gọt bỏ vỏ, cắt thành miếng hình mùi cau sau đó loại bỏ phần lõi. Bạn nên bỏ lõi lê đi bởi vì nếu không khi nấu nước chè sẽ có vị chua. Tiếp đó bạn cắt lê thành các miếng nhỏ vừa ăn. Gọt vỏ và cắt củ mã thầy thành từng miếng. Củ mã thầy có thể thanh nhiệt và thúc đẩy cơ chế dưỡng ẩm. Do đó bạn có thể tăng thêm lượng mã thầy nếu thích.

Bước 2: Sau khi sơ chế bạn cho củ mã thầy và lê vào tô nước có pha chút muối, ngâm để khử thâm rồi sau đó rửa sạch. Cho củ mã thầy và lê vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ vào. Tiếp đó bạn bật bếp, đun sôi rồi hạ lửa vừa và đun trong khoảng 20-30 phút. Với lượng lê và củ mã thầy không quá nhiều, thích hợp cho 1-2 người dùng. Vì thế bạn hãy dùng một chiếc nồi nhỏ để nấu nhé.

Bước 3: Trong lúc này, bạn rửa sạch kỷ tử, để ráo nước. Khi thời gian đun còn khoảng 5 phút thì bạn cho lượng đường phèn thích hợp vào, khuấy đều. Trường hợp bạn chỉ thích vị ngọt tự nhiên, ngọt nhẹ thì có thể bỏ qua đường phèn. Sau đó, tắt bếp, để chè nguội còn khoảng 60-70 độ thì cho kỷ tử vào, ngâm trong khoảng 5-10 phút là có thể lấy ra bát và thưởng thức.

Khi thời tiết bắt đầu nóng dần lên, cơ thể rất cần những món ăn giúp bạn giải nhiệt. Món chè trái cây từ quả lê và củ mã thầy là một gợi ý hoàn hảo để bảo vệ sức khỏe gia đình bạn. Món ăn có vị ngọt thanh, mát dễ chịu từ lê, củ mã thầy giòn ăn vô cùng bon miệng.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món chè củ mã thầy và lê!