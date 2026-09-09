Dừng ăn bán trú sau sự cố giao cơm muộn, học sinh Hà Nội bị đảo lộn giờ học

Sau sự cố đơn vị cung cấp suất ăn giao cơm muộn khiến học sinh phải chờ đến hơn 13h mới được ăn trưa vào ngày 8/9, Trường Tiểu học Kim Bài (xã Thanh Oai, Hà Nội) tạm dừng tổ chức bán trú để lựa chọn đơn vị cung cấp mới.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 9/9, Trường Tiểu học Kim Bài không tổ chức ăn bán trú . Đến 14h, thời điểm bắt đầu buổi học chiều, hàng chục học sinh đến trường muộn do chưa quen với việc thay đổi lịch sinh hoạt.

Một số học sinh đến muộn do chưa kịp thích nghi với việc thay đổi lịch sinh hoạt sau khi nhà trường tạm dừng bán trú.

Thông tin với báo chí, ông Phạm Trung Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Bài, cho biết sau khi có phản ánh của phụ huynh, UBND xã đã mời Ban giám hiệu nhà trường, đại diện Hội phụ huynh cùng các ban, ngành liên quan làm việc trực tiếp với Công ty An Việt - đơn vị cung cấp suất ăn cho trường.

Theo ông Trung Anh, tại buổi làm việc, Công ty An Việt thừa nhận việc cung ứng suất ăn chưa đảm bảo và đã tự xin rút, không tiếp tục cung cấp suất ăn cho nhà trường.

Trước đó, ngày 8/9, do đơn vị cung cấp đưa suất ăn đến trường chậm, nhà trường đã mua bánh mì, sữa cho học sinh sử dụng trong thời gian chờ đợi.

“Nhà trường mong các bậc phụ huynh hết sức thông cảm, chia sẻ”, vị hiệu trưởng nói.

Trường Tiểu học Kim Bài tạm dừng tổ chức ăn bán trú từ ngày 9/9/2026.

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Bài, những năm học trước, trường tổ chức nấu ăn trực tiếp tại trường. Tuy nhiên, năm nay mô hình này được thay đổi, chuyển sang nấu tại một điểm chung rồi cung ứng suất ăn về các trường.

Ông Trung Anh lý giải, năm học này số lượng học sinh tăng, trong khi diện tích khu vực bếp tại trường không còn đảm bảo để tổ chức nấu ăn với quy mô lớn.

Cùng với đó, mức tiền dành cho mỗi suất ăn cũng thay đổi. Theo nhà trường, năm học trước suất ăn có giá 30.000 đồng, năm nay tăng lên 40.000 đồng/suất, trong đó học sinh được hỗ trợ 28.000 đồng và phụ huynh đóng 12.000 đồng. Việc được hỗ trợ khiến số lượng phụ huynh đăng ký cho con ăn bán trú tăng lên.

Trường Tiểu học Kim Bài hiện có 2 phân hiệu gồm điểm chính Tiểu học Kim Bài và phân hiệu Thanh Mai. Trong ngày 8/9, đơn vị cung cấp suất ăn chuyển suất ăn tới điểm Thanh Mai trước, sau đó mới chuyển tới điểm Kim Bài.

Theo ông Trung Anh, đây cũng là một trong những vấn đề cần tính toán lại khi lựa chọn đơn vị cung cấp mới.

Phụ huynh N.T.T.T, có con đang học lớp 4 tại trường, cho biết gia đình đã cho con ăn bán trú từ năm học trước. Theo chị T., ngày 8/9, hơn 13h con chị mới được ăn trưa. Trong thời gian chờ cơm, nhà trường thông báo trên nhóm phụ huynh về tình hình.

“Lớp con tôi được cô thông báo các con đã được uống sữa, ăn bánh gạo trong lúc chờ cơm. Có một phụ huynh ở gần trường còn mang mì tôm tới cho các con ăn” , chị T. kể.

Điều khiến chị T. băn khoăn là năm học trước, khi trường còn tổ chức nấu ăn tại chỗ, phụ huynh có thể thay nhau đến trường kiểm tra thực phẩm vào buổi sáng. Trong khi đó, năm nay suất ăn được giao thẳng đến trường và sự cố xảy ra ngay trong những ngày đầu năm học. Theo phụ huynh này, bữa ăn ngày 8/9 mới là bữa bán trú thứ hai của năm học.

“Con kể hôm qua cơm đến muộn lắm. Trước đó các bé đã được ăn rồi nên khi cơm đến, bé cũng không ăn nữa” , chị T. nói.

Nhiều phụ huynh vội vã đưa con trở lại trường học buổi chiều rồi nhanh chóng quay lại nơi làm việc, một số gia đình chuẩn bị sẵn sữa và đồ ăn nhẹ cho con trong thời gian nhà trường tạm dừng bán trú.

Sau sự việc, gia đình chị đang cân nhắc việc tiếp tục cho con ăn bán trú hay không dù theo chị T., việc dừng bán trú khiến phụ huynh gặp không ít khó khăn.

“Bởi con tan học lúc 10h30, mà mình đi làm 11h30 mới về. Ăn uống xong đến 12h30, 13h cháu mới ngủ. Ngủ được khoảng 30 phút thì lại chở con đi học. Bản thân mình vội mà con cũng không được chăm sóc chu đáo” , chị T. chia sẻ.

Đây cũng là điều khiến một số phụ huynh lo ngại, bởi bán trú không chỉ giải quyết nhu cầu ăn uống mà còn giúp học sinh có thời gian nghỉ trưa trước khi bước vào buổi học chiều.

Sau sự cố, Trường Tiểu học Kim Bài đã tạm dừng tổ chức ăn bán trú để lựa chọn đơn vị cung cấp mới. Theo ông Phạm Trung Anh, nhà trường chưa thể khẳng định thời điểm cụ thể sẽ tổ chức bán trú trở lại.

“Thời gian tới, nếu lựa chọn bất cứ một đơn vị cung ứng nào thì sẽ nấu tại khu vực tiệm cận với xã, ví dụ có thể thuê cơ sở ở cụm công nghiệp để đảm bảo quy chuẩn” , ông Anh cho biết.

Theo phương án được nhà trường tính toán, phụ huynh sẽ được tham gia giám sát từ khâu tiếp nhận thực phẩm đầu vào, chế biến đến chia suất ăn.

Bữa ăn bán trú giúp học sinh có thêm thời gian nghỉ ngơi giữa hai buổi học, đồng thời tạo điều kiện để phụ huynh yên tâm khi con ở lại trường cả ngày.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Bài cũng cho rằng, việc tổ chức bếp tập trung cần tính toán kỹ thời gian vận chuyển. Học sinh kết thúc buổi học buổi sáng vào khoảng 10h30, trong khi nếu thực phẩm phải qua nhiều khâu, thời gian cung ứng có thể bị kéo dài. Đây cũng là vấn đề cần được làm rõ trong bối cảnh việc tổ chức bữa ăn bán trú năm nay có sự thay đổi về mô hình và đơn vị cung cấp.

Để làm rõ trách nhiệm của các bên, đặc biệt là vai trò của UBND xã Thanh Oai trong việc tổ chức, quản lý và lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, phóng viên đã tới trụ sở UBND xã Thanh Oai để liên hệ làm việc. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND xã Thanh Oai từ chối cung cấp thông tin về những nội dung trên.