Đúng 12h trưa ngày 1 tháng 5 Âm lịch, Thần Tài đến gõ cửa trao niềm vui lẫn tài lộc cho 2 con giáp này

Trong quan niệm dân gian phương Đông, mỗi tháng Âm lịch đều mang một dòng năng lượng riêng. Tháng 5 thuộc về Ngọ, dương khí lên đến đỉnh điểm vào đúng giờ Ngọ ngày mùng 1, tức 12h trưa. Đây được xem là thời khắc Thần Tài đi tuần, ghé qua từng nhà để trao gửi phúc lộc. Theo các nhà nghiên cứu chiêm tinh phương Đông, có 2 con giáp sẽ được hưởng trọn nguồn năng lượng tốt lành ấy, công việc thuận buồm xuôi gió, tài chính rủng rỉnh, các mối quan hệ cũng ấm áp hơn hẳn.

Vì sao giờ Ngọ mùng 1 tháng 5 Âm lịch lại đặc biệt?

Theo lịch can chi, tháng 5 Âm lịch ứng với cung Ngọ, biểu tượng của lửa, của sự bùng nổ và sức mạnh dương khí. Ngày mùng 1 là khởi đầu của một chu kỳ, mang ý nghĩa khai mở, gieo hạt. Khi cả ba yếu tố tháng Ngọ, ngày khởi đầu và giờ chính Ngọ cùng giao thoa, người xưa tin rằng đó là khoảnh khắc các vị thần phúc lộc đi tuần, gieo duyên may xuống nhân gian.

Khung giờ chính Ngọ kéo dài từ 11h đến 13h trưa, trong đó đỉnh điểm là 12h, được xem là thời điểm khí trời tinh khôi nhất trong ngày. Người hợp với năng lượng của Ngọ, hoặc đang trong giai đoạn vận trình hanh thông, sẽ dễ dàng đón nhận những cơ hội mới. Đó có thể là một cuộc điện thoại bất ngờ, một lời mời hợp tác, một khoản tiền chưa kịp tính đến, hoặc đơn giản chỉ là cảm giác nhẹ nhõm sau chuỗi ngày bộn bề.

Tuổi Dần: Quý nhân kề bên, công việc khởi sắc trông thấy

Trong tam hợp Dần, Ngọ, Tuất, tuổi Dần có mối liên kết rất khăng khít với tháng Ngọ. Nếu thời gian qua người tuổi Dần cảm thấy mọi việc chậm chạp, công sức bỏ ra chưa thu lại được kết quả như mong đợi, thì đúng giờ Ngọ ngày mùng 1 tháng 5 Âm lịch sẽ là một bước ngoặt đáng nhớ.

Nguồn năng lượng tam hợp giúp tuổi Dần lấy lại phong độ. Trong công việc, các dự án vốn đang ách tắc bỗng nhiên có hướng đi mới. Quý nhân xuất hiện đúng lúc, có thể là một người bạn cũ giới thiệu mối làm ăn, có thể là một vị sếp âm thầm cất nhắc, hoặc một đồng nghiệp sẵn lòng san sẻ phần việc khó. Người tuổi Dần làm kinh doanh tự do càng thấy rõ điều này, đơn hàng về đều đặn, khách quen quay lại liên tục, doanh thu nhích lên từng ngày.

Về mặt tài chính, tuổi Dần được dự báo sẽ có thêm một nguồn thu ngoài lương, có thể đến từ công việc tay trái, một khoản đầu tư nhỏ, hoặc tiền được hoàn lại sau thời gian dài chờ đợi. Quan trọng hơn cả là cảm giác an tâm khi nhìn vào tài khoản, không còn phải lo nghĩ chuyện cuối tháng nữa.

Trong chuyện tình cảm, người tuổi Dần độc thân có cơ hội gặp gỡ một đối tượng mới qua công việc hoặc một buổi tụ họp bạn bè. Người đã có đôi có cặp thì gắn kết hơn, dễ dàng thấu hiểu nhau qua những lần trò chuyện cuối ngày tưởng như rất bình thường.

Tuổi Tuất: Vận tài bừng sáng, niềm vui nối tiếp niềm vui

Tuổi Tuất cũng nằm trong tam hợp với Ngọ, nên giờ Ngọ ngày mùng 1 tháng 5 Âm lịch chính là thời điểm Thần Tài đặc biệt ưu ái. Sau một thời gian dài kiên nhẫn cày cuốc, người tuổi Tuất bắt đầu gặt hái thành quả từ những hạt giống mình đã gieo.

Nét đáng quý của tuổi Tuất là sự bền bỉ, trung thành và biết trân trọng các mối quan hệ. Trong tháng 5 Âm lịch, chính những phẩm chất ấy mang lại lộc cho họ. Một người bạn lâu năm bỗng nhớ ra món nợ ân tình, chủ động tìm đến giới thiệu công việc tốt. Một khách hàng cũ quay lại đặt đơn lớn vì tin tưởng cách làm việc thật thà. Một người thân âm thầm hỗ trợ về mặt tài chính khi tuổi Tuất còn chưa kịp mở lời.

Tài lộc của tuổi Tuất trong thời gian này không đến theo kiểu trúng số bất ngờ, mà đến từng chút, đều đặn và bền vững. Có thể là khoản hoa hồng được thanh toán đúng hẹn, là dự án nhỏ nhưng đem lại thu nhập đều, là khoản tiết kiệm bất chợt sinh lời. Nhờ đó, tuổi Tuất có thể yên tâm tính chuyện dài hơi hơn như mua sắm vật dụng lớn, sửa sang nhà cửa, hay đầu tư cho con cái học hành.

Sức khỏe và tinh thần của tuổi Tuất cũng cải thiện đáng kể. Bớt được áp lực tiền bạc, người tuổi Tuất ngủ ngon hơn, ăn uống thấy ngon miệng, da dẻ hồng hào trở lại. Đây cũng là dịp tốt để bắt đầu một thói quen lành mạnh như đi bộ buổi sáng, uống đủ nước hay dậy sớm đọc sách.

Vận may đến rồi đi, điều quan trọng là người ta biết đón nhận và gìn giữ. Trong khung giờ Ngọ ngày mùng 1, có thể dành vài phút yên tĩnh, hít thở sâu, lau dọn lại bàn thờ, sắp xếp ví tiền cho ngăn nắp. Tránh tranh cãi nóng nảy, tránh hứa hẹn những điều chưa chắc chắn, tránh tiêu xài hoang phí chỉ vì thấy trong người đang phấn chấn.

Lộc đến rồi, người khôn ngoan sẽ dành một phần cho tiết kiệm, một phần đầu tư vào bản thân, một phần san sẻ cho người thân và cộng đồng. Phúc đức mới là điều giữ tài lộc ở lại lâu nhất, chứ không phải may mắn nhất thời.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.