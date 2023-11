Đục tường giải cứu 2 vợ chồng bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở Thừa Thiên - Huế

Ngày 15/11, Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết), lực lượng thuộc đơn vị vừa phối hợp với quần chúng nhân dân kịp thời cứu 2 vợ chồng bị đất đá vùi lấp trong vụ sạt lở do mưa lũ ở xã Bình Tiến (thị xã Hương Trà).

Theo đó, vào khoảng 11h40 cùng ngày, do mưa lớn kéo dài, khiến quả đồi phía sau ngôi nhà của ông Trần Đình Minh (51 tuổi, trú tại xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà) sạt lở khiến một khối lượng lớn đất đá tràn vào nhà.

Lượng lớn đất đá tràn vào nhà vùi lấp vợ chồng ông Minh. (Ảnh: CACC)

Tại thời điểm xảy ra vụ sạt lở, ông Minh cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thuỷ Tiên (45 tuổi) đang mắc kẹt ở trong nhà và bị đất đá vùi lấp.

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Tiến cùng với lực lượng chức năng và người dân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành ứng cứu.

Đến khoảng 12h15 cùng ngày, 2 vợ chồng ông Minh được lực lượng chức năng và người dân giải cứu thành công, sau đó đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Điền để theo dõi sức khoẻ.

Lực lượng chức năng đục tường giải cứu thành công vợ chồng ông Minh bị đất đá vùi lấp trong nhà. (Ảnh: CACC)

Được biết, tình hình mưa lũ tại Thừa Thiên - Huế vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Từ đêm 14/11 đến thời điểm hiện tại có khá nhiều trường hợp gặp nạn trong mưa lũ được lực lượng công an ứng cứu kịp thời.

Sáng 15/11 Công an phường An Cựu (TP Huế) lội nước đẩy thuyền để đưa cụ già 90 tuổi trú 296 đường Phan Chu Trinh (TP Huế) bị "mắc kẹt" trong ngôi nhà bị ngập đến nơi an toàn. Sáng cùng ngày Công an phường An Cựu cũng hỗ trợ một sản phụ trở dạ lúc trời mưa lũ nhưng nhà bị ngập để đưa đến cơ sở y tế sinh con.

Khoảng 9h00 ngày 15/11, Công an xã Quảng An (huyện Quảng Điền) nhận được điện thoại của người dân xin hỗ trợ đưa người nhà đang mất sức, cần lên chạy thận định kỳ tại Bệnh viện Trung ương cơ sở 2 (huyện Phong Điền) do điều kiện nước dâng cao, không thể sử dụng bất cứ phương tiện nào khác.

Nhận được tin báo, Công an xã Quảng An bố trí thuyền và 2 cán bộ lái thuyền chở theo 2 bệnh nhân Nguyễn Định, và Nguyễn Thị Ngân (trú thôn Đông Xuyên) dọc theo sông Bồ từ Quảng An (Quảng Điền) đến Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) đưa đến bệnh viện an toàn, kịp thời điều trị tại Khoa thận nhân tạo Bệnh viện trung ương Huế cơ sở 2.

Cùng ngày lực lượng công an địa phương cũng ứng cứu 6 trường hợp bị lật thuyền. Cụ thể, 6 người đều là chị em trong một nhà, hôm 14/11 đi đến thôn Đông Xuyên (xã Quảng An, huyện Quảng Điền) đám cưới.

Công an ứng cứu những trường hợp bị lật thuyền do mưa lũ ở xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền)

Ngày 15/11 cả 6 người thuê một chiếc thuyền vượt lũ để trở về nhà ở thôn Kim Đôi (xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền). Tuy nhiên, khi đi ngang khu vực nhà văn hoá xã Quảng Thành gặp nước chảy mạnh và thuyền lật úp. Rất may, lực lượng chức năng phản ứng nhanh và cứu kịp thời.