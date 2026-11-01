"ĐỨC" là cái tên có nhiều nhà vô địch nhất trong lịch sử 26 năm của Olympia!

Sáng 1/11, Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) chính thức trở thành tân Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26. Ngay sau chiến thắng, cộng đồng yêu Olympia nhanh chóng phát hiện một sự trùng hợp thú vị. Hóa ra, Anh Đức là nhà vô địch thứ tư trong lịch sử chương trình mang tên... Đức.

Điểm lại danh sách 26 quán quân từ năm 1999 đến nay, "Đức" chính là cái tên xuất hiện nhiều nhất. Xếp ngay sau là "Hoàng" với 3 nhà vô địch, gồm Đỗ Lâm Hoàng (năm thứ 5), Lê Vũ Hoàng (năm thứ 6) và Đặng Thái Hoàng (năm thứ 12). Các tên Minh, Vũ và Khánh cùng có 2 quán quân, còn lại đều chỉ xuất hiện một lần.

Tổng hợp 26 Quán quân trong lịch sử Olympia

4 nhà vô địch tên Đức, mỗi người một dấu mốc

Người mở đầu "series Quán quân tên Đức" trên đỉnh Olympia là Phan Minh Đức, học sinh chuyên Lý Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội). Năm 2010, anh giành vòng nguyệt quế năm thứ 10 với 295 điểm, đồng thời trở thành nhà vô địch đầu tiên của Hà Nội. Sau thời gian học tập tại Australia, Minh Đức trở về Việt Nam và theo đuổi con đường giáo dục.

5 năm sau, đến lượt Văn Viết Đức của Trường THPT Thị xã Quảng Trị (Quảng Trị) đăng quang Olympia năm thứ 15 với 250 điểm. Từng được khán giả gọi là "Vua vượt chướng ngại vật", Viết Đức cũng là người đầu tiên mang vòng nguyệt quế về cho tỉnh Quảng Trị.

Phải gần một thập kỷ sau, cái tên Đức mới quay lại bục cao nhất. Năm 2024, Võ Quang Phú Đức, học sinh chuyên Toán Trường THPT chuyên Quốc học - Huế (Huế), vô địch Olympia năm thứ 24 với 220 điểm. Chiến thắng của Phú Đức giúp Quốc học Huế tiếp tục ghi danh trong bảng thành tích ấn tượng tại Olympia. Khoảnh khắc hàng nghìn chiếc nón lá được tung lên rợp quảng trường Ngọ Môn khi ấy đến nay vẫn được nhiều người nhắc lại.

Và năm nay, Đoàn Lê Anh Đức tiếp tục nối dài danh sách. Là thí sinh chuyên Sử duy nhất trong 4 nhà leo núi, nam sinh từng thuộc quốc ca của 135 quốc gia đã chuẩn bị cho Olympia suốt 6 năm, kể từ khi xem trận Chung kết năm thứ 20 lúc mới học lớp 6. Chiến thắng của Anh Đức giúp Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 2 năm liên tiếp giành vòng nguyệt quế, sau Trần Bùi Bảo Khánh năm thứ 25.

Đoàn Lê Anh Đức - tân Quán quân Olympia 2026

Những trùng hợp thú vị khác

Không chỉ trùng tên, hai trong 4 nhà vô địch tên Đức còn là đồng môn. Phan Minh Đức và Đoàn Lê Anh Đức đều là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Cách nhau đúng 16 năm, hai "chàng Đức" của trường Ams như hai cột mốc mở đầu và tiếp nối hành trình chinh phục Olympia của ngôi trường này.

Thú vị hơn, Hà Nội hiện có 3 nhà vô địch Olympia thì có tới 2 người tên Đức. Người còn lại là Trần Bùi Bảo Khánh, quán quân năm thứ 25 và cũng là học sinh trường Ams.

Với chiến thắng hôm nay, Đoàn Lê Anh Đức trở thành nhà vô địch thứ tư mang tên Đức trong lịch sử Olympia

Mỗi nhà vô địch tên Đức đều gắn với một cột mốc của quê hương hay ngôi trường mình. Minh Đức là quán quân đầu tiên của Hà Nội, Viết Đức là quán quân đầu tiên của Quảng Trị, Phú Đức đưa Quốc học Huế thành một trong những trường có nhiều nhà vô địch nhất, còn Anh Đức giúp trường Ams giữ vững ngôi vương 2 năm liên tiếp.

Có lẽ không ít phụ huynh sau trận Chung kết sáng nay sẽ nửa đùa nửa thật tính chuyện đặt tên con là Đức. Nhưng phía sau 4 chiếc vòng nguyệt quế ấy không phải là may mắn của một cái tên, mà là nhiều năm học tập, rèn luyện và bản lĩnh của những người trẻ dám theo đuổi giấc mơ đến cùng.

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