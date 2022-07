Đức dừng cấp thị thực với hộ chiếu mẫu mới: Cục Xuất nhập cảnh lên tiếng

Cụ thể, đại diện Cục Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cho biết, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam vừa gửi công điện đến Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam, thông báo tạm thời chưa cấp thị thực đối với hộ chiếu mẫu mới màu xanh tím than (cấp từ ngày 1/7). Lý do phía Đức đưa ra, không ghi nơi sinh, dẫn tới việc không thể xác định, tra cứu được thông tin công dân sinh ra ở đâu.



Về sự việc này, hiện Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đang làm việc với phía Đức để tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc.

Mẫu hộ chiếu phổ thông mới (trái) và mẫu cũ.

Cục Xuất nhập cảnh khẳng định, hộ chiếu phổ thông mẫu mới màu tím than của Việt Nam đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Chất liệu và máy in hộ chiếu mới đều được nhập khẩu, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Vị đại diện nhận định, khả năng phía Đức cần kiểm soát kỹ một số địa phương của Việt Nam, nên họ cần ghi rõ nơi sinh để thuận tiện trong việc nhận diện, kiểm soát.

Cục Xuất nhập cảnh cũng lý giải, mẫu hộ chiếu mới có gắn chíp (màu tím than) đảm bảo tích hợp và tra cứu tàng thư nên không cần ghi nơi sinh như mẫu hộ chiếu cũ (màu xanh). Và hộ chiếu của nhiều quốc gia hiện nay cũng không ghi nơi sinh, vị đại diện nói.

Trước đó, ngày 27/7, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội cho biết, sẽ không cấp thị thực vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than (có số xê-ri bắt đầu bằng P).

Với những người đã được cấp thị thực, Đại sứ quán Đức khuyên họ không nên đến Đức vì có nguy cơ sẽ bị từ chối cho nhập cảnh tại biên giới. Đại sứ quán Đức cho biết sẽ liên lạc riêng với những người này.

Cũng theo thông báo, người Việt Nam hiện giờ không thể nộp hồ sơ xin cấp thị thực nhập cảnh Đức (loại C và D) với hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than, cho đến khi có thông báo khác.

Theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng nội địa Đức, quy định nêu trên được áp dụng cho đến khi có thông báo khác.