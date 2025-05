Ngày 3-5, Công an phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại một tiệm vàng trên địa bàn.





Đối tượng Võ Thị Quyên tại Công an phường Mỹ Long cùng với tang vật bị bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, Võ Thị Quyên (SN 1969; ngụ xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) đi xe từ tỉnh Cà Mau đến tiệm vàng Kim Sống ở phường Mỹ Long rồi hỏi mua vòng vàng đeo tay.

Lúc này, chủ tiệm vàng liền đưa bộ vòng vàng 21 chiếc cho Quyên xem. Lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của chủ tiệm vàng, Quyên liền lấy trộm 5 chiếc vòng (trị giá hơn 35 triệu đồng) giấu vào túi quần rồi bỏ đi.

Sau khi kiểm tra số vòng vàng Quyên trả lại, chủ tiệm phát hiện thiếu 5 chiếc nên chạy theo giữ Quyên lại rồi trình báo và giao Quyên cùng tang vật cho Công an phường Mỹ Long.

Tại cơ quan Công an, Quyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của bản thân.