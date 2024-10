Đứa trẻ tự tin, tự giải quyết được mọi vấn đề được cha mẹ dạy sớm 6 kỹ năng này: Càng biết sớm, trưởng thành càng thành công

Thống kê cho thấy, tỷ lệ trẻ em mắc chứng tự kỷ tại Việt Nam đang ngày càng tăng. Điều này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần cho trẻ. Bất kể con bạn có mắc chứng tự kỷ hay không, việc trang bị cho con những kỹ năng sống cần thiết sẽ giúp con tự tin vượt qua mọi thử thách và phát triển toàn diện.

Vậy làm thế nào để giúp con tự tin và mạnh mẽ hơn? Bài viết này sẽ chia sẻ với bạn 6 bí quyết đơn giản nhưng hiệu quả. Những bí quyết này không chỉ giúp con vượt qua những khó khăn hiện tại mà còn trang bị cho con những hành trang cần thiết để thành công trong tương lai.

1. Khơi dậy sự tò mò và khả năng tư duy

Trẻ con vốn rất tò mò. Hãy tận dụng điều này để giúp con trở thành những nhà tư duy độc lập. Thay vì trả lời ngay cho con, hãy đặt ra những câu hỏi ngược lại để khích lệ con tự tìm câu trả lời. Ví dụ, khi con hỏi "Tại sao trời mưa?", hãy hỏi lại "Con nghĩ vì sao?", "Con đã từng thấy những gì khi trời mưa?".

Trò chơi "5 câu hỏi tại sao": Đây là một trò chơi đơn giản nhưng rất hiệu quả để giúp trẻ rèn luyện khả năng phân tích vấn đề. Ví dụ, nếu con làm vỡ ly sữa, hãy cùng con đặt ra 5 câu hỏi liên tiếp để tìm ra nguyên nhân gốc rễ: Tại sao ly sữa lại vỡ? Vì con làm rơi. Tại sao con lại làm rơi? Vì con chạy quá nhanh. …

2. Khuyến khích sự tự tin

Hãy giúp con đặt ra những mục tiêu nhỏ và khen ngợi khi con đạt được. Thay vì so sánh con với bạn bè, hãy so sánh sự tiến bộ của con so với chính bản thân con. Điều này sẽ giúp con cảm thấy tự hào về những thành quả của mình và có động lực để cố gắng hơn nữa.

3. Giúp con hiểu về mạng xã hội

Giải thích cho con hiểu rằng hình ảnh trên mạng xã hội thường được chỉnh sửa và không phải lúc nào cũng phản ánh đúng cuộc sống thực. Khuyến khích con tập trung vào những điều tích cực trong cuộc sống thực và hạn chế so sánh bản thân với người khác trên mạng.

4. Tập trung vào quá trình hơn là kết quả

Hãy dạy con rằng thất bại là một phần không thể thiếu của cuộc sống và quan trọng hơn cả là những bài học rút ra được từ thất bại. Khuyến khích con chia sẻ cảm xúc của mình và cùng nhau tìm ra giải pháp.

5. Dạy con cách đối mặt với khó khăn

Khi con gặp khó khăn, hãy giúp con tìm ra những giải pháp thay vì chỉ đơn giản là giải quyết vấn đề giúp con. Điều này sẽ giúp con rèn luyện tính tự lập và khả năng giải quyết vấn đề.

Ví dụ, cha mẹ có thể đặt câu hỏi mở cho con khi con gặp một một bài toán khó:

Thay vì: "Con không làm bài tập được à? Mẹ sẽ hướng dẫn con."

Hãy thử: "Con gặp khó khăn ở đâu trong bài tập này? Con có thể nghĩ ra cách nào để giải quyết không?"

Hoặc: "Con cảm thấy thế nào khi bài toán này khó quá? Con đã thử những cách nào rồi?"

6. Giúp con tập trung vào những điều mình có thể kiểm soát

Hãy dạy con cách phân biệt những điều mình có thể thay đổi và những điều mình không thể thay đổi. Khi tập trung vào những điều mình có thể kiểm soát, con sẽ cảm thấy tự tin hơn và ít lo lắng hơn.

Nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần cho trẻ là trách nhiệm của cả gia đình, nhà trường và xã hội. Hãy cùng nhau chung tay tạo ra một môi trường sống an toàn, lành mạnh và đầy yêu thương để trẻ em được phát triển một cách toàn diện nhất.

(Theo CNBC)