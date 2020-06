Dưa lê mát, bổ, chữa nhiều bệnh nhưng lưu ý những "đại kỵ" khi ăn

Tác dụng của dưa lê đối với sức khoẻ

Hỗ trợ giảm cân

Thực tế, lượng calo của dưa lê không phải là lý do duy nhất khiến nó xuất hiện trong chế độ ăn kiêng và quản lý cân nặng của nhiều người trên thế giới. Dưa này cũng có một lượng chất xơ tốt. Chất xơ rất cần thiết trong việc giữ bạn lâu đói hơn và kìm hãm cảm giác thèm ăn của bạn.

Ngăn ngừa tăng huyết áp

Là một thực phẩm giàu kali, dưa lê được khuyên dùng cho những người bị tăng huyết áp và huyết áp cao. Kali trong dưa là chất cần thiết cho đối tượng này. Bằng cách thêm loại quả này vào chế độ ăn uống của bạn, bạn không chỉ tránh được việc nạp dư lượng calo vào cơ thể mà còn ngăn ngừa tăng huyết áp.

Giúp xương và răng chắc khỏe

Dưa lê là một nguồn canxi tốt. Canxi là một thành phần quan trọng cho răng và xương khỏe mạnh. Cơ thể bạn liên tục lấy các nguồn canxi từ xương để duy trì cơ thể. Nếu có ít canxi nạp vào hơn là đi ra ngoài, xương có thể phát triển yếu, dẫn đến nguy cơ gãy xương cao hơn và ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Canxi đặc biệt quan trọng đối với trẻ em và thanh thiếu niên trước tuổi dậy thì. Với chế độ ăn giàu canxi, xương của chúng sẽ phát triển nhanh chóng và hoàn thiện hơn. Nhưng những người lớn tuổi cũng được khuyến khích nên nạp thêm canxi để làm chậm quá trình thoái hóa xương do lão hóa.

Giàu protein



Trong hạt dưa lê có chứa khoảng 3.6% protein, tương đương với lượng protein trong đậu nành nên ăn dưa lê không bỏ hạt sẽ giúp cơ thể hấp thu được lượng lớn protein, tăng cường sức khỏe hiệu quả.

Tốt cho tim mạch

Các axit béo omega-3 trong hạt dưa lê đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại các vấn đề về tim mạch. Đây là một trong những lợi ích của hạt dưa lê với sức khỏe.

Hỗ trợ đường ruột

Dưa lê có tác dụng loại bỏ các loại giun, sán trong ruột. Đó là lý do tại sao bạn nên cho trẻ ăn dưa lê trong mùa hè vì nó giúp trẻ phòng ngừa các căn bệnh về tiêu hóa.

Chống cảm cúm

Dưa lê có tác dụng kích thích hệ hô hấp, làm long và tống đờm ra ngoài cơ thể dễ dàng. Ngoài ra, vitamin C trong dưa lê cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại virus gây sốt và cảm cúm.

Cải thiện làn da

Dưa lê là một nguồn vitamin C tuyệt vời. Với một khẩu phần, dưa sẽ cung cấp gần một nửa lượng vitamin khuyến nghị hàng ngày của bạn. Vitamin C nổi tiếng vì nó hỗ trợ hệ thống miễn dịch, nó cũng là vitamin chủ chốt cho sức khỏe của da. Nó là chất dinh dưỡng giữ cho làn da trông săn chắc và trẻ trung. Khi một người già đi, collagen cạn kiệt từ da của họ. Do đó, vitamin trong dưa này có thể giúp bổ sung một số collagen, loại bỏ nếp nhăn và cải thiện làn da.

Cải thiện mắt và thị lực



Hai chất phytonutrients trong dưa mật, lutein và zeaxanthin, rất cần thiết để duy trì sức khỏe của mắt khi chúng ta già đi. Chúng sẽ làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi. Lutein và zeaxanthin đều được tìm thấy ở nồng độ cao trong võng mạc và chúng tạo thành một hàng rào bảo vệ, lọc ánh sáng xanh có hại và giữ cho các tế bào mắt của bạn khỏe mạnh.

Như vậy, dưa lê là một loại quả có rất nhiều giá trị dinh dưỡng và lợi ích tốt cho bạn. Các tác dụng của dưa lê đã nêu trên đều rất nổi bật và ảnh hưởng tích cực đến sức khoẻ. Vì vậy, bạn hãy thử thêm nó vào chế độ ăn uống của mình để cải thiện sức khoẻ nhé!

Nguồn vitamin dồi dào

So với nhiều loại trái cây mùa hè khác, dưa lê rất giàu vitamin như A, C và E, giúp ngăn chặn thoái hóa điểm vàng ở mắt, giúp tăng cường thị lực.

Những lưu ý để tránh ngộ độc khi ăn dưa lê

Do tâm lý lo sợ ngộ độc, sợ bị tiêm thuốc sâu, đặc biệt với vị ngọt lịm của dưa lê hiện nay, nhiều người đã đặt nghi vấn dưa bị tiêm thuốc kích ngọt. Chính vì vậy, nhiều người dù rất thích nhưng vẫn còn rất e dè khi ăn.

Giải thích về điều này, bác sĩ Nguyễn Thị Bay, Đại học Y Dược TP HCM cho biết, dưa lê vào vụ là lúc độ ngọt cao, giàu dinh dưỡng. Thông tin cho rằng người nông dân bôi thuốc bên ngoài vỏ dưa lê để quả tăng trọng, ngọt hơn đang được các nhà khoa học tìm hiểu và nghiên cứu. Tuy nhiên, bác sĩ Bay khẳng định việc tiêm thuốc tạo ngọt vào dưa lê là không cần thiết vì cấu tạo của loại quả này đã rất ngọt.

Ngoài ra, trong suốt quá trình từ khi gieo hạt đến cây ra trái, người trồng có thể phun thuốc. Tuy nhiên, khi trái bước vào giai đoạn trưởng thành và chín người nông dân không cần sử dụng thuốc. Vì vậy, khi trồng đúng kỹ thuật, thì thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật sẽ được phân tán hết.

Vì vậy, thay vì loại bỏ khỏi thực đơn, các bà nội trợ nên tham khảo cách chọn mua và ăn sao cho khoa học để tận hưởng được dinh dưỡng tuyệt vời từ loại dưa này.

Bí quyết chọn dưa ngon, an toàn sức khỏe

Nên mua dưa vào những ngày nắng vì trời càng nắng dưa càng ngọt. Ngược lại không nên mua dưa vào những ngày mưa vì nước mưa sẽ làm dưa nhạt hơn nhiều.

Không nên gạt bỏ phần hạt vì các axit béo omega-3 trong hạt dưa lê đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại các vấn đề về tim mạch.

Nên chọn những quả tròn đều, chắc, da cứng, vỏ đang còn lớp lông măng mỏng, tỏa mùi thơm dễ chịu (nếu dưa bị ngâm hóa chất thì lớp lông măng và mùi hương đều sẽ không còn).

Không chọn những quả vẹo vọ, nứt hoặc đã chín nhũn, vì những quả dưa lê như này ăn vào sẽ rất dễ ngộ độc.