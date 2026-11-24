Ngày 22/11, tập đầu của series tài liệu Lễ hội Việt Nam phát hành tại Việt Nam, đồng thời phân phối ra quốc tế, tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Dự án khai thác các lễ hội, phong tục và di sản văn hóa Việt Nam qua những chuyến đi thực tế. Tập mở màn mang tên Côn Sơn - Kiếp Bạc: Điểm hẹn của Lễ hội Việt Nam , có sự tham gia của ca sĩ Hoàng Thùy Linh và nhà sáng tạo nội dung Will Courageux, được biết đến với tên gọi Will in Vietnam.

Mỗi tập phim tiếp cận lễ hội qua câu chuyện về vùng đất, con người và những tập quán được cộng đồng gìn giữ.

Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Côn Sơn - Kiếp Bạc mở đầu chuỗi hoạt động đem lễ hội Việt Nam toàn cầu.

Trong tập đầu, Hoàng Thùy Linh và Will Courageux đến Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Côn Sơn - Kiếp Bạc, tìm hiểu những câu chuyện gắn với lịch sử, lễ hội và đời sống tinh thần của người dân.

Côn Sơn - Kiếp Bạc được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt năm 2012, là hợp phần của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới năm 2025.

Khu di tích gắn với lịch sử triều Trần, Thiền phái Trúc Lâm, các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông và khởi nghĩa Lam Sơn. Nơi đây còn lưu giữ dấu ấn của nhiều danh nhân như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Đán, Trần Nguyên Hãn và Huyền Quang.

Tập phim đưa người xem đến với hoạt động tưởng niệm và những câu chuyện được trao truyền qua nhiều thế hệ. Hành trình tại Côn Sơn - Kiếp Bạc gợi mở mối liên hệ giữa di tích lịch sử với đời sống văn hóa cộng đồng hôm nay.

Will Courageux - người nhiều năm sinh sống và sáng tạo nội dung về Việt Nam - cho biết chuyến đi giúp anh hiểu thêm về lòng biết ơn trong văn hóa Việt.

Hoàng Thùy Linh và Will Courageux mở đầu series Lễ hội Việt Nam .

“Tôi thực hiện nhiều video về văn hóa đời sống Việt Nam. Trải nghiệm lần này giúp tôi học thêm điều tuyệt vời khác của người Việt Nam, đó là lòng biết ơn. Chúng ta cứ vội vã tiến về phía trước, đôi khi quên rằng phải có tiền nhân mới có chúng ta của hôm nay”, anh nói.

Với Hoàng Thùy Linh, hành trình là dịp để nữ ca sĩ tìm hiểu sâu hơn những giá trị văn hóa từng tạo cảm hứng cho quá trình sáng tạo nghệ thuật.

“Trước khi đến đây, tôi nghĩ mình đang đi tìm hiểu về một lễ hội, về những nhân vật và những câu chuyện lịch sử. Nhưng càng đi, tôi nhận ra quá khứ chưa bao giờ đứng yên ở phía sau chúng ta. Nó hiện diện trong cách một cộng đồng tưởng nhớ, trong những nghi lễ được trao truyền, trong cách con người đối đãi với quê hương và với chính mình”, cô chia sẻ.

Lễ hội Việt Nam thuộc chuỗi hoạt động của Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026. Phim gồm bốn tập, có sự đồng hành của ca sĩ Hoàng Thùy Linh trong hành trình tìm hiểu lễ hội, phong tục và di sản văn hóa Việt Nam.