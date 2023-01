Chị Đào Hà My (30 tuổi) - tiểu thương ở chợ Long Biên tranh thủ lúc không có khách, vẽ thư pháp trang trí dưa gang. "Người Việt có truyền thống bày mâm ngũ quả, thắp hương cúng ông bà tổ tiên ngày tết. Vì thế, những hoa quả được tạo hình, trang trí được nhiều người ưa chuộng; vừa đẹp mắt lại có ý nghĩa cầu may mắn, tài lộc trong năm mới", chị My nói.