Như Tiền Phong đưa tin, sau một thời gian điều tra bổ sung, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Mai Văn Tinh (73 tuổi, cựu Chủ tịch Tổng công ty Thép Việt Nam - VNS) và Đậu Văn Hùng (75 tuổi, cựu Tổng giám đốc VNS) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị can Bùi Thanh Bình (48 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung - VTM) bị truy tố về 3 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Các bị can Lê Ngọc Hưng (66 tuổi, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) và Đỗ Trường Giang (64 tuổi, cựu Giám đốc Sở Công Thương tỉnh) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị can Nguyễn Ngọc Khiêm (cựu Phó giám đốc một Công ty TNHH Dịch vụ du lịch ở Sapa) bị truy tố tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”.

Các bị cáo còn lại cũng bị truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử về nhiều tội danh khác nhau.

Các bị can trong vụ án.

Cựu Phó tổng giám đốc đút túi 6 tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, VTM được thành lập để thực hiện hai dự án là mỏ sắt Quý Xa và Nhà máy Gang thép Lào Cai. Giấy phép hoạt động cho phép doanh nghiệp cung cấp quặng sắt và xuất khẩu quặng tinh để đối lưu nhập than cốc. Giai đoạn 2015 - 2020, sau khi mua quặng của VTM, 11 doanh nghiệp được UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Công Thương cho phép xuất khẩu, với tổng hạn ngạch khoảng 3 triệu tấn trên tổng số 5,7 triệu tấn quặng đã mua.

Theo điều tra, để xin hạn ngạch xuất khẩu cho Công ty An Bình, bị can Nguyễn Ngọc Khiêm ba lần nhận của giám đốc doanh nghiệp 4,25 tỷ đồng và 100.000 USD. Sau đó, bị can Khiêm sử dụng mối quan hệ với ông Nguyễn Văn Vịnh, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, để tác động đến cựu Phó Chủ tịch Lê Ngọc Hưng và cựu Giám đốc Sở Công Thương Đỗ Trường Giang.

Bị can Bùi Thanh Bình.

Cụ thể, sau khi nhận tiền, Khiêm đưa ông Hưng 100 triệu đồng, ông Giang 50 triệu đồng, còn lại hưởng lợi 4,1 tỷ đồng và 100.000 USD (khoảng 6,1 tỷ đồng).

Cơ quan tố tụng kết luận từ tác động này của ông Khiêm, UBND tỉnh Lào Cai có văn bản đề nghị Bộ Công Thương cấp hạn ngạch xuất khẩu quặng cho Công ty An Bình.

Làm việc với cơ quan điều tra, bị can Khiêm khai đã dùng ảnh hưởng từ mối quan hệ thân quen với Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh để tác động đến lãnh đạo tỉnh. Khi nhận tiền, Khiêm chỉ trao đổi với doanh nghiệp rằng sẽ tác động tới lãnh đạo tỉnh để giúp Công ty An Bình được xuất khẩu quặng, không nói sẽ tác động đến ai hay đưa bao nhiêu tiền.

Cũng theo điều tra, cựu Bí thư Nguyễn Văn Vịnh được Khiêm nhờ và đồng ý về chủ trương để Công ty An Bình được xuất khẩu như các doanh nghiệp khác, phù hợp chủ trương chung của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lào Cai.

Tuy nhiên, phía điều tra xác định cựu Bí thư Nguyễn Văn Vịnh không thỏa thuận nhận tiền từ Khiêm, không chỉ đạo ông Hưng và ông Giang thực hiện sai phạm, đồng thời không biết việc cấp dưới làm trái, nên không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông Hưng và ông Giang bị cáo buộc làm theo đề nghị của doanh nghiệp, chỉ đạo cấp dưới tham mưu để UBND tỉnh có văn bản đề xuất Bộ Công Thương chấp thuận cho xuất khẩu quặng dù chưa kiểm tra thực tế nhu cầu và điều kiện của doanh nghiệp.

Cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá, việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý khoáng sản và việc thực hiện chính sách của Chính phủ đối với khoáng sản thô. Sau khi doanh nghiệp được tạo điều kiện, ông Hưng bị cáo buộc nhận 355 triệu đồng, còn ông Giang nhận 500 triệu đồng.