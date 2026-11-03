Tối ngày hôm qua (2/11), mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại vụ va chạm trên đường giữa hai người đi ô tô và một người phụ nữ chạy xe máy. Từ hình ảnh trong clip, sự việc xảy ra vào ngày 1/11, trên đường Hoàng Liên (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Lúc này, tài xế ô tô con liên tục có hành vi chèn ép, buộc người này phải di chuyển lên khu vực vỉa hè để tránh va chạm. Sau đó đôi bên xảy ra tranh cãi.

Một lúc sau, người điều khiển xe máy lao lên vỉa hè di chuyển tiếp. Tuy nhiên, người điều khiển ô tô tiếp tục đuổi theo vào đâm thẳng vào đuôi xe máy, khiến người phụ nữ đi xe máy ngã ra đường. Bị đâm trúng, người phụ nữ chạy xe máy lao tới kéo cửa ô tô bên ghế phụ. Một nam thanh niên ngồi ghế phụ lao ra định hành hung, nữ tài xế ô tô cũng lao ra khỏi xe sau đó và xô đẩy người đi xe máy. Sự việc chỉ dừng lại khi có một người đàn ông lao vào căn ngăn. Nữ tài xế ô tô sau đó đã lái xe rời khỏi hiện trường.

Khoảnh khắc khiến nhiều người bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)

Hôm nay (3/11), thông tin trên báo Lao Động, lãnh đạo UBND phường Lào Cai xác nhận, Công an phường đã mời làm việc nữ tài xế điều khiển ô tô con có hành vi chèn ép, tông xe máy do một phụ nữ điều khiển trên đường Hoàng Liên. Hiện nguyên nhân đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Bên cạnh đó, anh Mai Văn Chương (SN 1988, ở phường Cam Đường) - người đăng tải đoạn clip, đã có những chia sẻ thêm liên quan vụ việc trên Dân Trí. Theo lời anh Chương chia sẻ, người phụ nữ chạy xe máy trong clip là vợ anh và hiện đang mang bầu 6 tháng.

Theo anh Chương, khoảng 14h50 ngày 1/11, vợ anh điều khiển xe máy di chuyển trên đường Hoàng Liên thì suýt xảy ra va chạm giao thông với một ô tô con. Lúc đó, chiếc ô tô con rẽ bất ngờ từ chỗ đỗ xe ra đường chính nhưng không xi nhan, việc này khiến vợ anh suýt đâm trúng ô tô. Sau đó, vợ anh có nhìn tài xế ô tô một cái rồi lái xe di chuyển tiếp.

Người đàn ông cho hay, sau đó nữ tài xế ô tô bất ngờ lao lên và liên tục chèn ép vợ anh cả một quãng đường dài. Khi tới trước một cửa hàng sửa chữa điện thoại gần ngã tư đèn đỏ, nữ tài xế ô tô đã ép vợ anh dừng hẳn lại rồi 2 bên xảy ra tranh cãi. Và diễn biến sau đó đã được camera an ninh nhà dân ghi lại.

Cũng theo anh Chương chia sẻ trên Dân Trí, sau sự việc, vợ anh phải nhập viện điều trị do bị ảnh hưởng tới cháu bé trong bụng.